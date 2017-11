Agatha Christie Partners in Crime Blu-ray Kritik

Durch einen Zufall stolpert das biedere Ehepaar Tommy (David Walliams) und Tuppence Beresford (Jessica Raine) in einen komplexen Spionagefall. Eigentlich wollte Tommy nur eine Bienenkönigin seine Bienenkolonie aus Frankreich holen, doch schon im Zug nach Calais treffen sie auf erste Schwierigkeiten. Ihre Sitznachbarin Jane Finn (Camilla Beeput) versteckt ein Tonbandgerät in der Verpackung der Bienenkönigin und muss kurz darauf aus dem Zug fliehen, da ihre Kontaktperson vor ihren Augen erschossen wird.

Der einzige Anhaltspunkt auf die Identität der jungen Frau ist ein Buch das sie zurückgelassen hat sowie ein Bild mit einer mehr als zweifelhaften Adresse. Zurück in London versucht Tommy bei seinem Onkel Carter (James Fleet) einen Job zu bekommen, der ihm aber sagt, dass er für die Arbeit nicht geeignet ist. Carter ist nämlich ein ehemaliger Militär, der nun im „kalten Krieg“ Agenten jagt. Gleichzeitig ist Tuppence auf der Suche nach Jane Finn und begibt sich zu der Adresse auf dem Foto. Dort findet sie ein geheimes Wettbüro und einige düstere Gestalten, die ihr einen seltsamen Job anbieten. Schon bald befinden sich die beiden Mittelstandsbürger in einem verworrenen Kriminalfall wieder,., bei dem das Leben der Königin auf dem Spiel steht.

Einige Zeit später wird Tommy erneut von seinem Onkel Carter angesprochen, damit er ihm helfen soll. Ein bedeutender Wissenschaftler ist mit einem Nuklearsprengstoff verschwunden. Tommy soll einen wichtigen Informanten in der Oper treffen, doch dieser wird noch im Theater vergiftet. Da es sich dabei aber um eine Verwechslung handelt, versuchen Tommy und Tuppence den richtigen Informanten woanders zu treffen. Doch auch dieser stirbt vor ihren Augen. Die einzige Information die er noch für sie bereithält ist „N“. Doch wer ist N? Dafür soll Tommy in eine abgelegene Pension voller Verdächtiger – natürlich fährt er nicht alleine. Tuppence reist auf eigene Faust dorthin und stellt ihre eigenen Ermittlungen an, doch schnell merken beide, dass sie nur zusammen wirklich erfolgreich sind.



Da die Kriminalfälle von Agatha Christie durch die Neuversion von „Mord im Orientexpress“ gerade wieder groß in Mode sind, veröffentlicht Polyband nun die Serie „Partners in Crime“, welche die etwas unbekannteren Geschichten um Tommy und Tuppence als Vorlage hatte. Im Gegensatz zu den Originalgeschichten ist die sechsteilige Fernsehserie aber in den späten 1950er Jahren in England angesiedelt und zeigt auch nur einen kurzen Abschnitt des Lebens der beiden.

Die Serie an sich ist sehr gut. Die Kulissen sind gut gewählt, die Kostüme sind der Zeit angemessen und auch die Schauspieler sind gut ausgewählt. David Walliams als Tommy ist hervorragend und auch Jessica Raine als Tuppence ist eine gute Wahl für die Hauptrolle. Die beiden agieren wirklich gut vor der Kamera und auch die kleinen Wortgefechte zwischen den Figuren machen die beiden noch sympathischer. Leider hakt die Handlung an manchen Stellen, so dass man sich oft fragt wie das zeitlich überhaupt möglich gewesen sein kann.

Dennoch ist „Partners in Crime“ erstklassige Krimiunterhaltung und ich persönlich finde es sehr schade, dass es mit der Serie nicht weitergehen wird. Tommy und Tuppence waren ein sehr gutes Gespann, welches Lust auf noch mehr Detektivarbeit in den 1950ern macht. Als Bonus bietet die Blu-ray Version der Serie noch ein Behind the Scenes, eine Dokumentation über das Styling sowie die Doku „Time Out“ die alle diese Lust auf weitere Folgen nur noch unterstreichen.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10