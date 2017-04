Agatha Raisin Staffel 1 DVD Kritik

PR Beraterin Agatha Raisin (Ashley Jensen) hat genug von ihrem Leben im hektischen London. Nach einer letzten gelungenen PR-Aktion und einem großen Abschiedsfest macht sie sich auf in die Landidylle von Carsley, wo sie sich ein Cottage gekauft hat. Doch leider muss sie schon schnell feststellen, dass auch auf dem Lande nicht immer alles so ist, wie sie es sich in ihren Träumen vorgestellt hat. In Carsley regieren Missgunst und Neid, wie Agatha beim Quiche-Wettbewerb des Heimatvereins feststellen muss, denn obwohl sie selbst geschummelt hat und einfach eine Quiche gekauft hat, gewinnt eine andere Quiche. Eine folgenschwere Entscheidung des Preisrichters, da er noch in der gleichen Nacht vergiftet wird.

Da das letzte was er gegessen hat Agathas Quiche war, fällt der Verdacht der örtlichen Polizei sofort auf Agatha. Doch DC Bill Wong (Matt McCooey) glaubt an ihre Unschuld und hilft ihr. Agatha selbst ist schockiert und beginnt mit ihren eigenen Ermittlungen, bei denen sie nicht nur auf die Nächstenliebe der Dorfbewohner trifft. Bei ihren Nachforschungen sticht sie oft in die verschiedensten Wespennester und bringt sich dadurch selbst in Gefahr. Nicht nur, dass sie tätlich angegriffen wird, sie wird auch ausgeraubt und ist kurz davor alles hinzuschmeißen und wieder nach London zu ziehen. Doch ihre Freunde Gemma (Katy Wix) und Roy (Mathew Horne) halten sie zu Glück davon ab, denn schon kurz darauf kann Agatha den ersten Mord in Carsley aufklären.

Von da an ist sie in der Gemeinschaft akzeptiert und macht auch beim nächsten Mord der im Dorf geschieht mit ihrer Detektivarbeit weiter. Dabei ist sie, dank der Unterstützung von Bill Wong, immer einen Schritt weiter als die ermittelnde Polizei. Dabei sind die Morde immer völlig bizarr und haben auch immer etwas mit der Geschichte des Dorfes zu tun. Zum Glück kann Agatha immer auf ihre Freunde zählen. Dazu kommt noch, dass Agatha ein Auge auf den schicken Nachbarn James Lacey (Jamie Glover) geworfen hat, der auch immer irgendwie bei den Ermittlungen mit dabei ist und schon bald zu einem festen Bestandteil von Agathas Ermittlungsteam wird.



Die Sky Serie „Agatha Raisin“ basiert auf den gleichnamigen Büchern der britischen Autorin M.C. Beaton (Marion Chesney) und präsentiert die Irrungen und Wirrungen der Protagonistin Agatha Raisin, die von der Großstadt in die Landidylle zieht und dort gleich mit mehreren Mordfällen konfrontiert wird, die sie nicht nur aus Langeweile aufdeckt. Dabei ist Agatha nicht die typische Ermittlerin. Sie ist laut, hektisch und vor allem unfreundlich – eine typische Frau aus London halt.

Die erste Staffel der „Agatha Raisin“ Serie besteht aus dem Pilotfilm sowie acht weiteren Episoden. Leider wechseln die Darsteller vom Pilotfilm zur Serie (Pfarrer Bloxby) und einige Figuren werden ganz gestrichen (wie die Schwester von James), da sie die Serie an sich nicht voran gebracht hätten. Die Fälle sind immer unglaublich skurril und auch die Morde geschehen aus den seltsamsten Gründen. Einer meiner persönlichen Lieblingsmorde war als die Leiche wie ein Baum kopfüber eingepflanzt worden ist.

„Agatha Raisin“ ist aber nicht nur eine spannende Krimiserie, sondern besticht auch durch den typisch britischen Humor. Dabei ist vor allem Agathas Verhalten, oder auch die Kommentare von ihrem Freund Roy einfach nur köstlich. Dazu kommen noch einige Kleinigkeiten, wie der nackte Yogalehrer, oder auch das generelle Verhalten der Dorfbewohner. Persönlich finde ich die Boggles am coolsten, doch leider spielen die nur in recht wenigen Episoden mit.

Wer die typisch britischen Krimiserien mag, der wird von „Agatha Raisin“ begeistert sein. Agatha ist eine moderne Miss Marple, die einen Hauch Inspector Barnaby abbekommen hat und mit ihrer lauten Art jeden noch so schwierigen Fall lösen kann. Die DVD Edition derSerie (die ihre deutsche Erstausstrahlung auf ZDFneo hatte) bietet neben der Serie noch viele Hintergrunddokumentationen sowie Interviews mit Cast und Crew.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10