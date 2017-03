Alice Matheson Band 4 Wer ist Morgan Skinner? von Jean-Luc Istin, Stéphane Betbeder und Fiederico Pietrobon Comickritik

In London herrscht immer noch der Ausnahmezustand durch die Zombieepidemie. Das Krankenhaus in dem die junge Krankenschwester Alice Matheson arbeitet ist immer noch der Dreh und Angelpunkt im Kampf gegen die Untoten, da dort immer noch nach einer Heilung geforscht wird. Morgan Skinner, der Leiter des Krankenhauses setzt alles daran, dass die Epidemie nicht noch größere Ausmaße annimmt. Doch auch Skinner ist kein unbeschriebenes Blatt und es scheint, dass er etwas zu verbergen hat. Genau dies möchte Alice herausfinden und begibt sich dafür auf die Säuglingsstation des Krankenhauses.

Dort befindet sich seit einigen Tagen ein neugeborenes Mädchen, welches von Skinner besonders behandelt wird und welches auch schon einige Tests durchlaufen musste. Alice wundert sich noch über den Zusammenhang, als plötzlich die Mutter und der Onkel des Kindes erscheinen. Beide sind äußerst aggressiv und nehmen die ganze Station und Alice als Geisel. Nach kurzer Verhandlung bietet sich Morgan Skinner im Austausch für seine Krankenschwester an und begibt sich damit selbst in größte Gefahr.

Da Skinner nun für geraume Zeit aus dem Weg ist, bietet sich für Alice endlich die Möglichkeit in Skinners Büro ein wenig nachzuforschen. Dort stößt sie auf Ungereimtheiten, die mit dem Tod von Skinners Frau zusammenhängen. Unterdessen bricht auf der Säuglingsstation das Chaos aus, da einer der Soldaten die Skinner befreien sollten mit dem Virus infiziert war. Nun sind die Untoten erneut im Krankenhaus und Morgan Skinner und der Säugling stehen auf der Speisekarte.

„Wer ist Morgan Skinner?“ der vierte Band ist der erste Band der nicht direkt von Serienerfinder Jean-Luc Istin verfasst wurde. Dieser ist zwar bei an den Dialogen beteiligt, für die Handlung ist aber Stéphane Betbeder verantwortlich. Dieser beleuchtet vor allem die Figur des Morgan Skinner, der schon seit dem ersten Band als Gegenspieler der Protagonistin Alice Matheson eingeführt worden ist. Hier erfährt man nun einiges über die wahren Hintergründe der Figur und bietet dadurch dem Autorenteam eine weitere Möglichkeit ihrer Hauptfigur ein Schlupfloch zu finden.

Nach den aufregenden ersten drei Bänden um die Krankenschwester „Alice Matheson“ wird hier beim vierten Band ein wenig auf die Bremse getreten. Die Handlung und auch die Suche nach einem Gegenmittel werden hinten angestellt, dafür wird ein weiterer Charakter in den Mittelpunkt gerückt, der wichtig für die Fortführung der Geschichte ist. Doch nicht nur bei den Autoren, sondern auch bei den Zeichnern hat es erneut einen Wechsel gegeben. Mit Fiederico Pietrobon ist nun schon der dritte Zeichner an dieser Serie beteiligt, dem es aber ebenso wie seinen Vorgängern gelingt die passende Atmosphäre für einen Horrorcomic mit Krimieinflüssen einzufangen. Die Figuren sind gut gezeichnet und zusammen mit den Hintergründen sorgt Pietrobon für die passende Stimmung innerhalb der Serie.

Auch wenn der nun bei Splitter erschienene „Wer ist Morgan Skinner?“ ein interessanter Zwischenband zur Serie war, ist er meiner Meinung nach einer der schockierendsten Bände der Geschichte. Vor allem die Szenen auf der Säuglingsstation waren mehr als eklig und auch der Rest der Handlung lässt jedes aufgebaute Vertrauen in die Figuren verschwinden. Es sind noch zwei Bände bis zum Ende des Handlungsstranges und ich bin sehr gespannt, wie die Autoren und Zeichner die Geschichte zu Ende bringen werden.

