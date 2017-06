Alice Matheson Band 5 Die Obsession des Sam Gibbs von Jean-Luc Istin, Stéphane Betbeder, Lucio Leoni und Emanuela Negrin Comickritik

Die Zombiekrise in London hält an. Der Ausnahmezustand ist immer noch in Kraft und es wird nicht unbedingt einfacher für die Krankenschwester und Killerin Alice Matheson. Diese fühlt sich nur lebendig, wenn sie jemandem das Leben nehmen kann. Doch nicht nur Alice ist von dieser seltsamen Situation betroffen, sondern auch die Personen in ihrem Umfeld. Dazu gehört auch Sam Gibbs der in der Wäscherei arbeitet.

Sams Tag beginnt mit Zombies die von Himmel fallen. Da er sein Dasein mit Online-Spielen fristet wittert er sofort eine Verschwörung dahinter. Dennoch muss erst in die Wäscherei um dort seinem Job nachzugehen. Wie durch einen Zufall findet er Beweismaterial, welches den Drahtzieher hinter der Epidemie belastet. Sofort entwickelt sich ein morbider Plan in Sams Kopf, da er nun endlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann.

Zum einen erhofft er sich einen unliebsamen Gegner aus dem Weg zu räumen, da Dr. Chad Cooper es wagt die große Liebe Sams zu betrügen. Zum anderen möchte er das Herz von Krankenschwester Shirpa Rays gewinnen, die er schon seit geraumer Zeit stalkt. Aus diesem Grund lässt er Cooper mit dem Virus infizieren und lockt Shirpa in den Keller, aus dem er sie als strahlender Held retten möchte. Alles kommt dabei natürlich ganz anders als in Sams Träumen und schon bald sehen sich er, Shirpa und Berthie aus der Wäscherei einer hungrigen Horde Zombies entgegen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn wie lange kann Sam den edlen Retter noch aufrechterhalten, bis einen der drei die Angst übermannt und ein Fehler begangen wird?

In „Die Obsession des Sam Gibbs“, dem nun bei Splitter erschienenen fünften Band der Reihe „Alice Matheson“, wird ein wenig Abstand von der Protagonistin und Namensgeberin der Serie genommen. Alice rutshct hier in eine Nebenrolle um die Bühne für den einsamen und verrückten Nerd Sam Gibbs frei zu machen. Dieser ist verrückt nach der Krankenschwester Sirpa Rays und macht alles um ihr nah zu sein. Durch einen Zufall findet er heraus wer hinter dieser seltsamen Zombie Epidemie steht und will dies zu seinem Vorteil ausnutzen. Ein riskanter Plan, der leider einen Haken hat – die Zombieplage…

So langsam schließt sich der Kreis um die Handlung Alice Matheson. Serienerfinder Jean-Luc Istin und Stéphane Betbeder legen einige Hinweise die man aber erst mit dem Abschließenden Band vollends lösen kann, da alles immer noch im Schatten gehalten wird. Für diese grafische Umsetzung der Geschichte konnten die Macher Lucio Leoni und Emanuela Negrin verpflichten, die sich sehr gut in die Reihe der vorangegangenen Zeichner einreihen. Die Figuren sind deutlich zu erkennen. Den Zeichnern gelingt es die Atmosphäre der Geschichte passend einzufangen sowie diese Verlorenheit und Angst die die Hauptfiguren erfüllt.

„Die Obsession des Sam Gibbs“ ist ein weiterer Band der nicht Alice als komplette Hauptfigur hat, dennoch aber viel zur großen Handlung der Reihe beiträgt. Auch wenn der Hauptfokus auf dem seltsamen Leben von Sam Gibbs liegt, geschieht nichts ohne Grund und zeigt dabei auch nur, wie der Alltag der Figuren sich an das Leben in ständiger Angst angepasst hat.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10