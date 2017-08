Alpha und Omega Band 4 Im Bann der Wölfe von Patricia Briggs Buchkritik

Eigentlich wollten Charles und Anna Cornick nur ein neues Pferd für Anna kaufen, doch wie so üblich, kommt es bei den beiden ganz anders, denn einfach können sie nicht.

Charles erster Gedanke für ein neues Pferd ist sein alter Freund Joseph. Da Charles aber seinen Freund nicht altern sehen wollte, hat er ihn schon viele Jahre nicht mehr besucht. Josephs Vater Hosteen ist aber ebenso wie Charles ein Werwolf und hat einen der besten Namen im Bereich des Pferdezüchtens. Daher reisen Charles und Anna zu Hosteen und Joseph um ein geeignetes Pferd zu finden.

Zuerst werden sie von Hosteen am Flughafen in Arizona abgeholt, der sie sofort zu den Ställen bringen möchte. Charles will aber zuerst seinen Freund sehen, der nun durch eine Krebserkrankung im Sterben liegt. Am Krankenbett ruft Charles die Geister seiner Vorfahren und verhilft Joseph zu einer kurzen schmerzfreien Zeit. Danach bricht das Chaos los, denn Josephs Schwiegertochter ruft an, die gerade versucht hat ihre eigenen Kinder zu ermorden. Durch kleine Schnitte in ihren Arm konnte sie sich gerade noch davon abhalten, doch sie weiß nicht, wie lange sie noch durchhalten kann. Die Werwölfe machen sich auf schnellstem Weg dorthin und finden eine im Sterben liegende Chelsea, die von Feenmagie beherrscht wird. In einem letzten Verzweiflungsakt verwandelt Charles die Frau in einen Werwolf und macht sie so zu eine von ihnen.

Die Schwierigkeiten haben im Kindergarten von Chelseas Tochter angefangen. Dort spürte sie auf einmal starke Kopfschmerzen, die sie zu dieser Bluttat treiben wollten. Charles und Anna machen sich direkt auf den Weg dorthin und entdecken einen Doppelgänger aus Zweigen erschaffen von Feenmagie. Die vorherige Rudelangelegenheit wird nun ein ernsthaftes Problem, da sich nun auch Cantrip (die Behörde für übernatürliche Phänomene) und das FBI einschalten. Ein Mädchen ist nämlich verschwunden und wurde scheinbar von einem mächtigen Feenwesen ausgetauscht. Bei näherem Hinsehen erfahren die Freunde, dass diese Fae schon seit vielen Jahrhunderten sein Unwesen in der Gegend treibt, nur dass es bisher noch niemals jemandem aufgefallen ist. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn die Chance, das Mädchen noch lebend zu finden schwindet mit jeder verstrichenen Minute.

„Im Bann der Wölfe“ ist der vierte Roman der Mercy Thompson Spinn-off Serie „Alpha & Omega“, die ebenso erfolgreich ist, wie die Hauptserie. Protagonisten der Reihe sind Charles und Anna Cornick, die sich durch ihren Status als dominanter Alpha-Werwolf und beruhigende Omega-Werwölfin passend ergänzen. Wie auch in der Hauptserie wird die Handlung hauptsächlich aus der Sicht der Frau geschrieben, auch wenn durch die Erzählperspektive aus der dritten Person ab und zu die Gedankengänge und Eindrücke von Charles ebenfalls genutzt werden. Dieses sorgt vor allem dafür, dass einige Sequenzen aus verschiedenen Sichtweisen erzählt werden.

So wie auch schon in den vorherigen Bänden erzählt Autorin Patricia Briggs wieder eine kleine Kriminalgeschichte, bei der sie dem Täter erst recht spät enthüllt. Sie legt immer wieder kleine Brotkrumen, die zur Auflösung der Geschichte beitragen, aber erst am Ende ergibt dieses ein großes Gesamtbild. Leider werden einige Handlungsstränge nicht vollkommen abgeschlossen, so dass am Ende des Romans viele Fragezeichen zurückbleiben. Ich hoffe, dass dies im nächsten Band der Reihe fortgesetzt wird, so dass dieses Universum ebenso weitgreifend wird wie das Universum der Hauptserie.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10 Was denkst du darüber?