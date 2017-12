Arne Dahl Collection Volume 4 DVD Kritik

Nach längerer Pause kommen wir deutschen Zuschauer nun wieder in den Genuss der düsteren Verfilmungen der Arne Dahl Krimis. Wie auch schon im dritten Volume beinhaltet Volume Vier wieder zwei Spielfilme um die A-Gruppe – eine Gruppe Sonderermittler in Schweden. Die Zusammensetzung der Gruppe ist quasi unverändert. Die Leiterin Kerstin Holm (Malin Arvidsson) findet sich nun langsam in ihrem Posten ein. Spannungen gibt es weiterhin mit Paul Hjelm (Shanti Roney), der mittlerweile in der internen Abteilung arbeitet. Diesen macht sie für den Tod eines Kollegen verantwortlich.

Im ersten Film „Opferzahl“ wird mitten in der Nacht in der Stockholmer U-Bahn eine Bombe gezündet. Kurz darauf geht ein Anruf bei der Polizei ein, der einen terroristischen Hintergrund vermuten lässt. Schnell wird nicht nur die A-Gruppe, sondern auch der schwedische Geheimdienst in dem Fall tätig. Erste Verdächtige sind durch Handyortungen schnell gefunden. Zuerst denkt man durch den Bekenneranruf an einen islamistischen Hintergrund, muss dann aber schnell umschwenken und in der rechtsextremen Szene ermitteln. Doch schon die erste Befragung ist erfolglos, da ein brutaler Attentäter nach und nach die Verdächtigen ausschaltet. Schon bald steht Kerstin auch auf der Liste der potentiellen Opfer, da sie eine der wenigen ist, die den Täter gesehen hat.

Der zweite Fall „Bußestunde“ fällt der A-Gruppe quasi vor die Füße. Bei einer Einkaufstour entdecken Gunnar Nyberg (Magnus Samuelsson) und Ida Jankowicz (Natalie Minnevik) eine junge Frau, die offensichtlich misshandelt worden ist und vor ihren Peinigern fliehen konnte. Auf der Suche nach dem Tatort finden die beiden dann überraschenderweise ein riesiges Lager an Steroiden. Damit sind sie durch Zufall einem internationalen Drogenring auf die Schliche gekommen, dessen Spuren in Schweden sie weiterverfolgen sollen. Damit arbeiten die Ermittler an zwei Fronten, da sie auch noch die brutalen Misshandlungen aufzuklären haben. Nur Kerstin ist davon überzeugt, dass die Fälle zusammenhängen. Gleichzeitig muss Paul die Ermordung eines Freundes aufklären. Dieser hat für den Geheimdienst gearbeitet und wurde während seines wohlverdienten Urlaubs mit seinem Wohnwagen in die Luft gesprengt.

Wie auch schon die vorherigen Teile sind die beiden neuen Filme unglaublich düster, aber auch von der Handlung sehr dicht. Die völlig verschiedenen Ermittler erhalten alle ihren Raum, da sie alle im Team wichtig sind und sich mit ihren Fähigkeiten ergänzen. Das Team selbst ist sehr sympathisch, obwohl jeder kleine Fehler hat. Leider sind die zwei Episoden des schwedischen Originals wieder auf einen Fernsehfilm zurechtgekürzt worden. Im Gegensatz zu früheren Zusammenschnitten fällt es hier aber nicht auf. Die Filme sind in sich stimmig und auch wirklich spannend.

Erneut hat Edel:Motion mit der Veröffentlichung der Arne Dahl Collection einen guten Riecher bewiesen. Als Bonus bietet diese Veröffentlichung noch ein Interview mit dem Autor selbst, der die Filme mit der Romanvorlage vergleicht. Dieses zeigt nur, wie sehr Arne Dahl auch hinter diesen Verfilmungen steht. Persönlich hoffe ich, dass es irgendwann mit der A-Gruppe beziehungsweise mit den Europol Ermittlungen im Film weitergehen wird, so wie es bereits in den Romanen geschehen ist.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10