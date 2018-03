Battle Royale von Koushun Takami Buchkritik

In der Republik Großostasien (einem Zusammenschluss von Japan und China) wird einmal im Jahr ein brutaler Wettkampf innerhalb einer Schulklasse durchgeführt. Bei diesem Wettkampf wird per Zufallsverfahren eine Klasse ausgewählt, auf einer verlassenen Insel ausgesetzt, mit Waffen ausgestattet und danach in einen Kampf Mann gegen Mann oder Frau geführt, bei dem nur ein Schüler überleben kann. Dieser wird dann als großer Gewinner der „Battle Royale“ ausgezeichnet und erhält sogar ein Autogramm des großen Kaisers.

Dieses Jahr erwischt es die neunte Klasse in der sich Spitzensportler und Musiker Shuja Nanahara befindet. Eigentlich wollten alle neunten Klassen der Schule einen Klassenausflug machen, doch plötzlich finden sich die Schüler in einer verlassenen Schule wieder. Ihr Lehrer wurde brutal ermordet und die Schüler erfahren von einem Regierungsbeamten ihre Aufgaben. Nacheinander müssen die Schüler das Schulgebäude verlassen und auf der Insel im Kampf gegeneinander antreten, bis es nur noch einen Überlebenden gibt. Als Unterstützung erhalten sie eine Tasche mit Lebensmitteln und einer Waffe, die sie zu ihrer Verteidigung, oder auch zum Angriff nutzen können. Die ersten Toten gibt es schon bei der Einführung, denn Widerstand und Unachtsamkeit werden nicht geduldet. Damit niemand fliehen kann hat man den Schülern ein Halsband mit integrierter Bombe umgelegt, welche nach Bedarf gezündet werden können.

Nacheinander müssen die Schüler nun das Schulgelände verlassen, welches kurz nach dem Start zur verbotenen Zone erklärt wird. In diesen Zonen zündet das Halsband auch, so dass die Regierungsbeamten vor Racheakten der Schüler sicher sein können. Das Spiel beginnt und obwohl nicht alle Schüler der Klasse gibt es doch einige, die in diesem Spiel endlich die Erfüllung ihres Lebens finden. Während Shuja und seine Freundin Noriko einen Unterschlupf suchen und dabei auf den Rebellen Shogo treffen, machen gleichzeitig die Schülerin Mitsuko Souma und der Schüler Kazuo Kiriyama Jagd auf ihre Klassenkameraden um das Spiel für sich zu entscheiden.

Vor vielen Jahren hab ich die Verfilmung des Romans gesehen und war damals schon sehr begeistert. Noch nie hatte ich so etwas Brutales und auch so Rücksichtsloses gesehen wie diesen Film. Alles was danach kam, was einen ähnlichen Aufbau hatte wurde immer mit diesem Meisterwerk von Kinji Fukasaku gemessen, sei es nun „The Condemned“ mit Stone Cold Steve Austin und Vinnie Jones oder aber der Kassenschlager „Die Tribute von Panem“ mit Jennifer Lawrence.

Als ich nun durch Zufall erfahren habe, dass die Romanvorlage von Koushun Takami bei Heyne erschienen ist, musste ich diesen Band einfach lesen. Die Erwartungen waren sehr hoch und wurden nicht enttäuscht. Takami hat ein Meisterwerk erschaffen, welches 1999 für großes Aufsehen gesorgt hat. Der Band ist überaus brutal und man sollte sich mit keiner Figur richtig anfreunden. Selbst wenn man denkt, dass diese Figur eine weiter Hauptfigur der Geschichte sein könnte, kann es passieren, dass diese – obwohl Leserliebling – auf der nächsten Seite schon sterben wird. Dieses ist auch ein überaus geschickter Schachzug von Takami, da man so nie wirklich sicher sein kann, wer das Spiel gewinnen wird, selbst wenn eine Figur einen Plan zum besiegen des Spiels haben könnte.

„Battle Royale“ hat mich gut unterhalten. An einigen Stellen war es ein wenig zu viel Beschreibung und Gedankenwelt der Schüler, was aber im Nachhinein betrachtet wichtig war für die Entwicklung der Geschichte. Durch dieses geschickte Stilmittel konnte man nie sicher sein, wer das nächste Opfer des Spiels wird und wer eine Figur wird, die den Leser über eine längere Zeit und sogar vielleicht sogar bis zum Ende begleiten wird.

