Bodyshaping mit Fatburning HIIT Pilates & Yoga by Kate Hall DVD-Kritik

Kate Hall hat eine neue DVD veröffentlich mit den Schwerpunkten Pilates und Yoga. Das ruhigere Yoga, verbunden mit Meditationen trifft auf HIIT Pilates, also speziell zum Fettverbrennen gedachtes „Pilates High Intensity Intervall Training“. Insgesamt steht die gesamte DVD unter der Überschrift „Bodyshaping“, also zum einen das Fettverbrennen und dazu Muskeln aufbauen bzw. definieren.

Das Titelmenü ist übersichtlich gegliedert.

Es beginnt mit zwei Yoga-Workouts, und zwar einmal „Yoga für mehr Power“, bei dem Kate Hall einen „energy boost für den ganzen Tag“ verspricht. Und dann gibt es „Yoga zur Entspannung“, bei dem sehr schön war, dass zu Beginn der Übungen eingeblendet war, was man noch für Hilfsmittel (Decke, Gurt usw.) benötigt. Mit diesen Übungen verspricht Kate Hall Stressabbau und allgemein die Nerven zu beruhigen. Der Beginn allein schon handelt über Minuten nur über bewusste Atmung.

Die Pilates-Workouts gliedern sich erneut in zwei verschiedene Schwerpunkte. Da ist zum einen „Pilates für Bauch, Beine, Po“, was hauptsächlich die bekannten Übungen für die benannten Muskelgruppen zeigt. Das zweite Workout „Pilates für Arme, Rücken & Bauch“ widmet sich den genannten Problemzonen, hier wird teilweise mit Gewichten gearbeitet, darauf wird aber ganz zu Beginn der Übungen hingewiesen. Im Abschluss kommt es jeweils zu schönen Dehnübungen.

Auch das „Fatburner Special“ ist gegliedert in zwei verschiedene Workouts von etwa 10 Minuten Länge. Hier wird jeweils in meist 20 – Sekunden- Einheiten Vollgas gegeben. Das Hochpowern des Kreislaufs wird durch die Musik mitgetragen. Bei beiden Workouts läuft pro Übung eine Uhr mit, so dass man jeweils weiß, wie lange man noch durchhalten muss. Insgesamt wechseln sich kurze, ganz intensive Übungen ab mit ganz kurzen Erholungspausen.

Den Abschluss bilden zwei Meditationen, einmal zur „Aktivierung der Chakren“ und zum anderen „für neue Energie“.

Im Extra erklärt Kate Hall noch kurz die Atemtechniken sowohl für Yoga wie auch für Pilates.

Alle Übungen werden von Kate Hall vorgeführt und dabei auch erklärt. Sie führt sie in einer Art Wohnzimmer aus, so dass man das Gefühl bekommt, dass man es auch alles zu Hause schaffen kann. Untermalt werden die Übungen von teils sanfter, getragener Musik, wenn nötig aber auch unterstützt durch einen mitpeitschenden Beat.

Insgesamt sind die Übungen tatsächlich recht anstrengend, und man braucht eine gewisse Grundfitness, um sie vollständig mitmachen zu können. Auch sind die Wechsel in den Übungen teils recht schnell, wo die Erklärungen etwas spät anstehen, bzw. man schauen muss, dass man die eine Übung korrekt ausführt, und Kate Hall schon bei der nächsten ist. Vor allem die Dehnungsübungen erfordern häufig eine recht große Gelenkigkeit und Kraft, auch ist es sicher von Vorteil bereits Erfahrungen mit den verschiedenen Yoga-Stellungen zu haben.

Abschließend ist die DVD eine nette Zusammenstellung verschiedener Übungen zur Körperstraffung, bei der vor allem auch aufgrund der Kürze die beiden Fatburner-Einheiten interessant sind, um diese „auch mal zwischendurch“ schaffen zu können.