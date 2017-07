Charlie Chan Folge 3 Hinter dem Vorhang Hörspielkritik

Nach seinem letzten Abenteuer befindet sich der hawaiianische Polizist Charlie Chan immer noch in San Francisco. Dort wird er zusammen mit der Staatsanwältin June Morrow zu einer Filmvorführung beim reichen Barry Kirk eingeladen, der schon viel von Charlie Chan gehört hat. Unter den Gästen befindet sich auch Sir Frederic Bruce, ein ehemaliger ranghoher Beamter von Scotland Yard, der nun seinen Ruhestand genießt. Dennoch kommt er nicht von seiner früheren Arbeit los und berichtet von einigen seiner unaufgeklärten Fälle.

Seine Zuhörer nehmen diese Geschichten mit großem Interesse auf und sind mehr als enttäuscht, als Sir Frederic sich in das Arbeitszimmer von Mr. Kirk zurückzieht um noch ein wenig zu arbeiten. Wie sich herausstellt, sollte dies auch sein letzter Fehler gewesen sein, da er am nächsten Tag ermordet aufgefunden wird. Das Seltsame an diesem Tod ist die Art und Weise, wie der verstorbene daliegt. Er trägt Pantoffeln, die Sir Frederic als Beweisstück aus einem seiner ungelösten Fälle behalten hat.

Die örtliche Polizei und auch Charlie Chan beginnen mit ihren Ermittlungen. Zuerst schaut Charlie sich den Tatort genauer an und findet die Fallunterlagen von Sir Frederic. Nach näherem Studium dieser und einigen Befragungen findet Charlie heraus, dass die Gäste der Filmvorführung nicht zufällig so zusammengekommen sind und dass Sir Frederic kurz davor war einige seiner unaufgeklärten Fälle endlich abschließen zu können. So kann Charlie mit zwei simplen Gegenüberstellungen zwei Vermisstenfälle aufklären. Beim dritten Fall scheint er aber falsch zu liegen, so dass er nicht nur sich, sondern auch die örtliche Polizei der Lächerlichkeit aussetzt. Doch nichts ist so, wie es auf dem ersten Blick erscheint und schon bald findet er auch die Lösung für Mörder mit der Vorliebe für Pantoffeln.

Mit „Hinter dem Vorhang“ veröffentlicht All Score Media nun schon den dritten Fall des Meisterermittlers Charlie Chan, der schon vor langer Zeit von Autor Earl Derr Biggers erdacht wurde. Dennoch haben die Fälle nichts an ihrer Spannung und auch an ihrem Witz verloren, da sie gut durchdacht, sehr verwinkelt und durch das Zusammenspiel der Figuren auch recht witzig ist. Wenn man nun schon mehrere Geschichten dieser Art gehört hat, dann kann man auf den Gedanken kommen, dass man ebenso auf die Lösung des Rätsels kommen kann wie Charlie Chan. Man lässt sich aber leicht täuschen, da wieder viele falsche Brotkrumen gelegt wurden, die den Hörer auf die falsche Fährte führen. Sobald man einen Verdächtigen hat, wird dieser kurz darauf vom Detektiv ausgeschlossen, so dass man weitersuchen muss.

Erneut konnten Hörspielautor Marc Freund sowie Regisseur und Produzent Gerd Naumann für die den dritten Fall für Charlie Chan Helmut Krauss verpflichten, der die Figur perfekt zum Leben erweckt. Krauss gelingt es den mysteriösen, aber auch weisen hawaiianischen Polizisten so zu verkörpern, dass man ihn sich ähnlich wie das Coverbild vorstellen kann. Diejenigen die noch die alte Film- beziehungsweise Fernsehserie kennen, warten wahrscheinlich auch nur noch auf den Ausspruch „Konfuzius sagt…“. In weiteren Rollen konnten die Macher noch Bodo Wolf, Sandra Steinbach, Peter Groeger, Morgens von Gadow, Elga Schütz, Udo Schenk, Margrit Straßburger, Jochen Schröder, Kerstin Draeger, Ulrike Stürzbecher, Christian Rode, Martin Kautz, und Lutz Riedel verpflichten. Die Sprecher sind wirklich ausgezeichnet ausgewählt worden und untermauern die Handlung mehr als gekonnt. Sandra Steinbach in der Rolle als Staatsanwältin fand ich zu Beginn ein wenig hölzern, findet sich dann aber schnell in die Situation ein.

„Hinter dem Vorhang“ ist ein weiteres Meisterstück in der Charlie Chan Reihe. Der Titel ist eine Anspielung auf mehrere Dinge, die zum Tatzeitpunkt geschehen sind. Die Geschichte ist sehr gut durchdacht und macht wirklich Spaß. Wenn die Abenteuer von Charlie Chan so weitergehen, wünsche ich mir persönlich, dass diese atmosphärische Hörspielreihe noch lange fortgesetzt wird. Mit der ersten Folge konnte man mich nicht wirklich überzeugen, nun bin ich aber ein großer Fan der Abenteuer von Helmut Krauss als Charlie Chan.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10 Was denkst du darüber?