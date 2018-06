Monsters and Critics

Kaum ist der Comic Salon in Erlangen vorbei haben Verantwortlichen von Drawn Lines wieder eine dicken Fisch an der Angel, mit dem sie nun durch die deutschen Comicshops ziehen.

Da momentan die neuesten Abenteuer des größten Schmugglers des Weltalls Han Solo in den Kinos läuft, dachten sie, dass es doch nett wäre hier nach einigen Jahren wieder einen Star Wars Zeichner begrüßen zu dürfen.

Daher haben Drawn Lines den jungen italienischen Marvel- (Star Wars: Doktor Aphra, Rogue One, Civil War II, Deadpool), früheren Image- (Hack/Slash, Revival) und Cover-Zeichner für Grimm Fairy Tales

Emilio Laiso

eingeladen, der ihrem Wunsch auf prommt Folge leistet.

Der Youngster wird wie bei Drawn Lines üblich eine Woche Gast sein und in diesen Städten und Läden wird er dabei gastieren:

Montag 25.6.18 Hamburg Comics Alt+Neu Rainer Ukat, 16.30 – 19.00 Uhr

Dienstag 26.6.18 Dortmund Comicland Georg Sonntag, 16.30 – 19.00 Uhr

Mittwoch 27.6.18 Bonn Bonner Comic Laden, 15.30 – 18.00 Uhr

Donnerstag 28.6.18 Bamberg Comixart, 16.00 – 18.30 Uhr

Freitag 29.6.18 Würzburg Hermkes Romanboutique, 15.00 – 17.30 Uhr

Ein organisatorischer Hinweis zum letzten Termin: Leider müssen am Freitag pünktlich Schluss gemacht werden, eine Verlängerung ist dieses Mal nicht möglich!

Emilio wird Original Artwork zum Verkauf mitbringen und für eine begrenzte Anzahl von nur 10 Commissions zur Verfügung stehen.

Falls ihr Fragen oder Anregungen habt oder eine Auftragsarbeit bestellen möchtet schickt bitte eine Email unter [email protected]

In diesem Sinne: „Möge die Macht mit euch sein!“ und viel Spaß mit Star Wars und Emilio Laiso!

1.Lebenslauf

Emilio Laiso wurde am 11.8.1983 in Italien geboren, während ein sehr junger Eddie Van Halen die Welt mit seinem Gitarrensolo zu „Beat it“ begeisterte.

Kurz nach der Schule entschloss er sich, die „Scuola di Comics“ in Neapel zu besuchen, um mehr über das Erschaffen und Gestalten von grafischer Literatur zu erlernen.

Seine erste Arbeit konnte man in der Serie „Gore“ , in Zusammenarbeit mit den italienischen GG Studios, finden.

Anschliessend fasste Emilio auch auf dem amerikanischen Markt Fuß, zunächst für die populäre Image Serie „Hack/Slash“.

Während der Jahre 2012/13 arbeitete Laiso nicht nur für Aspen MLT Comics (an der vierteiligen Miniserie „Homecoming“), sondern auch für Zenescope Entertainment an diversen Cover der Serie „Grimm Fairy Tales“.

Weiter ging die Reise zu Boom Studios, wo er die Miniserie „3 Guns“ umsetze, bevor er sich an „Robocop Beta“ austoben durfte.

Erneut durfte Emilio am „Hack/Slash“ Universum arbeiten: 2014 setzte er das von Michael Moreci und Steve Seeley geschriebene Skript der Miniserie „Son of Samhain“ um.

Laisos richtiger Durchbruch in den USA gelang ihm seiner Meinung nach mit den Geschichten für Marvel Comics, für die er unter anderem „Deadpool“ und „Hercules: Gods of War“, ein direktes Tie-In zum erst kürzlich beendeten Event „Civil War II“, und natürlich diversen Star Wars Abenteuer wie „Shattered Empire“ und die Adaption von „Rogue One“umsetzen durfte.

Aktuell hat Emilio an verschiedenen Serien, wie „Doctor Aphra“, „Captain Marvel“, „Squadron Supreme“ oder „The Champions“, gearbeitet und ist mit seiner gegenwärtigen Gesamtsituation mehr als zufrieden!

