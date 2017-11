Comickünstler Roland Boschi kommt auf Deutschlandtour

…hier wird es dank des Teams von „Drawn Lines“ nämlich gleich zu Beginn den Besuch eines Marvel-Zeichners geben!

Roland Boschi

(X-Men, Wolverine MAX, Winter Soldier, Punisher MAX, Karnak) wird knapp eine Woche auf Tour gehen und sein Talent erstmals in unserer Heimat unter Beweis stellen!

Der sympathische Franzose wird in den folgenden Comicläden anzutreffen sein:

Dienstag 7.11.17 Frankfurt Terminal Entertainment 16.00 – 18.30 Uhr

Mittwoch 8.11.17 Hamburg Comics alt + neu Rainer Ukat 16.00 – 18.30 Uhr

Donnerstag 9.11.17 Dortmund Comicland Georg Sonntag 17.00 – 19.30 Uhr

Freitag 10.11.17 Kassel Comic Galerie 15.00 – 17.30 Uhr

Samstag 11.11.17 Würzburg Hermkes Romanboutique 12.30 – 15.00 Uhr

Beim Event in Kassel kommt außerdem der dort lebende Marvel- und Image-Zeichner Nic Klein zur Signierstunde dazu und wird seine Magie versprühen!

Auch für Commissions steht Roland zur Verfügung, allerdings ausschliesslich Pretour.

Hierfür ist die Liste geöffnet, möglich sind 10 Plätze.

First come, first serve.

Roland Boschi wurde am 17.1.1975 in Frankreich geboren. Seit 2008 arbeitet der in der Nähe von Marseille lebende Zeichner für das Haus der Ideen Marvel Comics, anfangs zusammen mit dem renommierten Autor Jason Aaron an „Ghost Rider", gefolgt von One-Shots und Miniserien solch großer Helden wie Wolverine und dem Punisher. Seit Ende 2012 darf sich der Franzose auch bei einer der Hauptserien der Mutanten austoben: den X-Men! Gegenwärtig ist Roland sowohl am neuen Event „Venomverse", als auch an den neuen Abenteuern der „Guardians of the Galaxy" involiert.

