Der Flammenträger von Bernard Cornwell Buchkritik

„Der Flammenträger“ ist der nächste und mittlerweile 10. Band der „Uhtred-Saga“ von Bernard Cornwell.

Uhtred ist mittlerweile älter geworden, und möchte endlich seinen langersehnten Traum, die Rückeroberung seiner Heimat Bebbanburg, erfüllen. Ein Großteil Großbritanniens ist unter sächsischer Herrschaft, nur Northumbrien wird noch von Sigtryggr, Uhtreds Schwiegersohn regiert.

Momentan herrscht Frieden, in denen beide Seiten, Nordmänner und Dänen,ihre Kräfte nach anstrengenden Kriegen und schier endlosen Kämpfen neu sammeln. Daher hat Uhtred Zeit, Bebbanburg auszukundschaften. Sein Cousin, der unrechtmäßig über die ohnehin schon schwer einnehmbare Festung Bebbenaburg herrscht, hat aus Angst vor Uhtred alle Sicherheitsmaßnahmen verstärkt und sich zusätzlich Verstärkung geholt von Norwegern, Kämpfern mit vier Schiffen unter Führung von Einar dem Weißen. Noch bevor Uhtred daran verzweifeln kann, dass die geplante Eroberung noch schwieriger geworden ist, schickt sein Schwiegersohn Sigtryggr nach ihm. Die Sachsen sind mit einer kleinen Abordnung auf Gebiet Northumbriens einmarschiert, und der nur wackelige Friede zwischen Nordmännern und Sachsen ist stark bedroht.

Uhtred reitet mit seinen Männern seinem Schwiegersohn zur Hilfe, und schlussendlich gelingt es ihm, eine Intrige aufzudecken, die den sächsischen Herrscher König Edward in einen Krieg mit Sigtryggr zwingen sollte.

Und endlich ist der Weg frei, sich nach Bebbanburg zu wenden, doch die Mauern sind in der Zwischenzeit nicht unbezwingbarer geworden, und so fordert es Uhtreds ganzes Können und eine Portion Glück, einen Weg hinein zu finden- zumal mit den Schotten noch die nächsten Feinde vor der Tür stehen, die Anspruch auf Bebbanburg erheben.

„Der Flammenträger“ ist ein würdiger Folgeband in der mittlerweile 10 Bände langen „Uhtred-Saga“. Uhtred ist zwar älter geworden, dennoch hat er nichts von seinem Kampfgeist eingebüßt, und wettert gewohnt vor allem gegen alles christliche. Sein Sohn kämpft mittlerweile sicher an seiner Seite, und noch sind einige alte liebgewonnene Weggefährten wie z.B. der Ire Finan weiterhin dabei. Gewohnt drastisch beschreibt Bernard Cornwell die Kämpfe, wobei es mir an einigen Stellen fast ein wenig zuviel wurde, als ginge es nur darum, Ekel zu erzeugen. Uhtred begibt sich mit seiner Reise zur Burg seiner Vorväter auch oft zurück in die eigene Geschichte. Gedanklich durchlebt er Momente seiner Kindheit auf Bebbanburg, mit seinem Vater und seinem Bruder. Genauso sind es die Gedanken an den ersten Schildwall, die das Grauen der Kämpfe deutlich zeigen. Inhaltlich geht es nach einem kurzen Intermezzo in Northumbrien eher um die Eroberung Bebbanburgs, insofern werden in diesem Band nicht die ganz großen Schlachten großer Heeresverbände geschlagen, sondern eher kleinere Gefechte, zum Teil auch mit Schiffen, und vieles eher mit List und Tücke. Der Titel „der Flammenträger“ bezieht sich auf eine alte Sage von Ida, Uhtreds Vorfahr, dem es gelang Bebbanburg das erste Mal zu erobern.

Insegsamt ist „der Flammenträger“ erneut ein wunderbarer historischer Roman aus der Zeit der Entstehung Englalands, wie es zunächst hieß. Uhtred ist mittlerweile ein guter Bekannter, dem es einfach Spaß macht, beim Paktieren und Agieren, beim Kämpfen und Fluchen zuzuschauen. Für mich kann die Sage tatsächlich ruhig nochmal so lange weitergehen. Ein Zitat aus dem Anfang des Romans, das auch auf dem Einband Platz gefunden hat, macht direkt Lust auf mehr:

„Und mein Speer fuhr in das Drachenauge, und der Schaft bebte, als das Schiff an uns vorbeiglitt, zu den ruhigeren Gewässern des Hafens, der vor dem Sturm geschützt wurde durch den gewaltigen Felsen, auf dem die Festung stand. Meine Festung. Bebbanburg.“