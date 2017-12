Der Lord & die Zwei Folge 1 Filmversteck im Uhreneck Hörspielkritik

London in den 1980er Jahren. Lord Leyton Rawley ist einer der begehrtesten Anwälte Londons. Seine Sekretärin berichtet ihm von einem neuen Klienten, der es gar nicht abwarten kann Rawleys Dienste in Anspruch zu nehmen. Da Lord Rawley aber viel zu tun hat, muss er diesen neuen Klienten auf einen anderen Tag vertrösten.

In der Nacht klingelt es an seiner Tür. Als er öffnet steht dort David Endrews, der Klient den er am Tage abgewiesen hat. Endrews ist ein bekannter TV-Produzent und macht es sich auch so gleich bei Lord Rawley gemütlich. Nach anfänglichem Geplänkel und einem netten Scotch berichtet Endrews vom Grund seines Besuchs. Seine gute Freundin July Farrington ist Kunstexpertin und arbeitet nun schon seit geraumer Zeit bei Lady Whitmore. Bei einer Routineuntersuchung einer Uhr hat July einen Mikrofilm gefunden und da man sich mitten im „Kalten Krieg“ befindet, sollte dies gemeldet werden. Bevor man dies aber offiziell macht, wollten David und July zuerst einmal einen anderen Weg gehen und sind daher bei Lord Rawley gelandet.

Am nächsten Tag erscheinen dann July und David bei Lord Rawley und berichten noch einmal etwas genauer von den Geschehnissen und dem Fund. Mit einer netten kleinen Erfindung, die David von einem Ostdeutschen Wissenschaftler bekommen hat. Damit können sie sich den Mikrofilm anschauen und müssen feststellen, dass es sich dabei um hochbrisantes Material handelt, welches das Commonwealth in den Ruin stürzen kann. Leyton informiert seinen Freund James Conroy vom Geheimdienst, der großes Interesse an dem Mikrofilm hat, denn irgendjemand versucht England mit dem Verschwundenen Film zu erpressen.

Mit „Filmversteck im Uhreneck“ veröffentlicht All Score Media die erste Episode der neuen Hörspielreihe „Der Lord & die Zwei“, die eine Anlehnung und Huldigung der Krimiserie „Die 2“ ist. Als Hauptfiguren dienen der Anwalt Lord Rawley, der Produzent David Endrews und die Kunstexpertin July Farrington. Diese agieren, ganz wie in der deutschen „Die 2“ Synchronisation von Rainer Brandt im reinsten Klamauk miteinander, verstecken darin aber die wahren Inhalte. Im Umgang miteinander sind sie immer etwas schlaksig, wenn es aber ernst wird, können sie sich auch ganz normal verhalten.

Der Charme der 1980er kommt bei einem Hörspiel etwas schlechter rüber, als bei einem Film, oder einer Fernsehserie. Dennoch klingen einige nette Anspielungen an und die Idee mit dem Mikrofilm konnte auch nur in dieser Zeit mit dem auslaufenden „Kalten Krieg“ funktionieren. Die Idee für diese Geschichte lag bei Harry Kühn, die von Gerd Naumann produziert wurde. Für die Umsetzung konnten die Verantwortlichen All Score und Brandtfilm auf viele hochrangige Synchronsprecher zählen, zu denen unter anderem auch die Original „Die 2“ Stimmen von Roger Moore und Tony Curtis zählen. So kann man in den Hauptrollen Harry Kühn als Lord Leyton, Charles Rettinghaus als David Endrews, Judith Brandt als July Farrington sowie Ilka Teichmüller als Peggy Miller hören. Dazu kommen nochdie Stimmen von Rainer Brandt als James Conroy und Lothar Blumenhagen als Lyonel Moore sowie Sabine Walkenbach als Christine Whitmore, Finlay Kühn als Marc Barlow, Marion Musiol als Linda Blake und Tim Moeseritz als Tom Schneider.

„Filmversteck im Uhreneck“ ist eine gute Anfangsepisode für nettes Kriminalhörspiel mit einigen Höhen und Tiefen. Vor allem das Ende ist ein wenig abrupt und ich muss sagen, dass ich es eher enttäuschend fand. Die Dialoge waren wirklich witzig und nach kurzer Eingewöhnung auch nicht mehr ganz so seltsam und hölzern. Alles in allem ist „Der Lord & die Zwei“ gute und durch die Dialoge vor allem kurzweilige Krimiunterhaltung.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10 Was denkst du darüber?