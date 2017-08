Dhani Harrison veröffentlicht erste Single

Dhani Harrison, der Sohn des ehemaligen „The Beatles“ Mitglied George Harrison, veröffentlicht am 06.10.2017 via BMG sein erstes Soloalbum „IN/PARALLEL“. Als kleinen Vorgeschmack präsentiert er mit „All about waiting“ die erste Singleauskopplung aus dem Album.



Die Tracklist des kommenden Albums sieht folgendermaßen aus:

Tracklist IN///PARALLEL:

Never Know

#WarOnFalse

Úlfur Resurrection

Downtown Tigers

London Water

Summertime Police

Poseidon (Keep Me Safe)

The Light Under The Door

All About Waiting

Admiral of Upside Down