Die Biene Maja Komplettbox Blu-ray Kritik

Seit vielen Jahren ist die Kinderserie „Die Biene Maja“ Kult. Die Serie, die ab 1975 bei den japanischen Trickfilmstudios Zuiyo Enterprise auf Initiative des ZDF produziert wurde, begeistert mit 104 Episoden Kinder und Junggebliebene seit der ersten Ausstrahlung. Dazu wurden die Kinderbücher des deutschen Autors Waldemar Bonsels als Grundlage genommen und mit Leben gefüllt.

Gastgeber der Episoden ist der Grashüpfer Flip, der von Geburt an Majas Seite steht. Dieser erlebt immer hautnah mit, wie Maja es gelingt vergnügt durch den Tag zu fliegen und durch ihre neugierige Art nicht nur das Leben der Bienen in Frage zu stellen. Schon kurz nach ihrer Geburt löchert sie ihre Lehrerin Fräulein Cassandra mit Fragen über Gott und die Welt und sieht es auch gar nicht ein auf die Lehrerin zu hören. Nach und nach lernt sie es, was es bedeutet eine Biene zu sein und auch wie die Welt funktioniert. So findet sie es beispielsweise sehr gemein, dass Libellen Fliegen fressen, vor allem wenn sie sich kurz vorher noch mit Maja unterhalten haben. Dennoch freundet sie sich mit der Libelle an und rettet sie sogar vor dem Feind aller Insekten – dem Menschen.

Maja zur Seite steht in jeder Episode ihr Freund Willi. Dieser ist immer noch in Frau Cassandras Schule, obwohl er schon zwei ist. Scheinbar gefällt es ihm dort wirklich gut. Zusammen mit Maja erlebt er aber die aufregendsten Abenteuer und muss auch mal den Kopf für sie hinhalten, denn Maja ist manchmal unberechenbar und stolpert in jedes Fettnäpfchen hinein.

Nach und nach lernt Maja ihre Welt kennen. Dabei trifft sie immer wieder auf die Figuren, welche die Fans schon seit Jahren lieben, wie beispielsweise auf den schlauen Mäuserich Alexander, die Stubenfliege Puck oder auch auf den Mistkäfer Kurt. Doch Maja hat nicht nur Freunde in der Natur, so muss sie sich beispielsweise vor der Spinne Thekla in Acht nehmen, die gerne ihr Netz aufspannt um alle möglichen Tiere einzufangen. Doch Maja gelingt es immer wieder ihr zu entwischen und zusammen mit Willi in den Tag zu leben.



Die nun bei Studio 100 veröffentlichte Blu-ray Komplettbox bietet den vollen „Biene Maja“ Genuss. Im Gegensatz zu den vorherigen Veröffentlichungen dieser Serie wurden die 104 Episoden zum ersten Mal vollständig aufwändig restauriert. Das ändert an den klassischen Fehlern in der Episode selbst natürlich nichts, wie die Endlosschleife im Hintergrund, oder die mehrfache Verwendung einer Einstellung. Das Bild der Serie ist aber wirklich gestochen scharf und gut gelungen. Eines der Markenzeichen der Serie darf natürlich nicht fehlen – der Titelsong von Karel Gott. Wenn man nur die ersten Takte dieses Songs hört, dann ist man sofort in Majas Welt gefangen.

„Die Biene Maja“ ist auch nach knapp vierzig Jahren immer noch eine gute Kinderserie mit einem pädagogischen Hintergrund. Auch wenn die Figuren ganz nett aussehen lernen die Kinder, dass man die Natur beachten und schützen soll. Maja, Willi und all die anderen Figuren sind herzallerliebst und selbst aus heutigen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10