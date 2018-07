Monsters and Critics

Die letzten zwei Dämonenkriege sind vor vielen Hundertjahren gewesen. Seitdem haben die Magier nicht nur die Welt als schwebende Reiche neu erschaffen, sondern auch mit verschiedenen magischen Barrieren dafür gesorgt, dass die Welt nicht mehr von Dämonen heimgesucht werden können. Zur Unterstützung wurden auch verschiedene Magier als Dämonenjäger ausgebildet, die seitdem versuchen die niederen Tierdämonen, die durch die unterschiedlichen Risse in den Barrieren in die schwebenden Reiche gelangen, aufzuhalten.

Einer dieser Dämonenjäger ist Ryk Vangur, der einer der wenigen Magier ist, der in allen vier Bereichen der Magie ausgebildet ist und diese sogar beherrscht. Als er angeheuert wird, um einige Tierdämonen unschädlich zu machen, ahnt er nicht worauf er sich einlässt. Anstelle von Tierdämonen trifft er auf einen seltenen Humanos (ein Dämon, der einem Menschen ähnelt) der sogar in der Lage ist nach Blutkontakt über seine Opfer zu bestimmen. Dieser „Blutlenker“ ist überaus mächtig und nachdem er Ryks Begleiter brutal ermordet hat, kann er auch noch den Kampf mit Ryk gewinnen und sogar von seinem Blut zu trinken. Mit letzter Kraft kann Ryk sich noch nach Hause schleppen und dort seine Wunden lecken.

Einige Zeit später versuchen die freien Völker der schwebenden Reiche einen Friedensvertrag mit dem Fünferbund zu schließen. Dieser Fünferbund ist der Zusammenschluss der fünf mächtigsten Herrscher, die nun versuchen ihren Einfluss zu vergrößern. Kurz vor dem Beginn der Friedensverhandlungen wird der mächtigste Redner der freien Völker von einem weiteren Humanos ermordet. Einziger Zeuge der Tat ist Prinz Ishan, der nicht nur den Mord beobachtet, sondern auch die Verwandlung des Dämons der sich nach der Tat in Nebel auflöst. Dadurch ist Ishan der einzige Tatverdächtige, der auch sofort in den Kerker gelangt.

Ishans Mutter engagiert ihre Assassine Catara um den Mord an ihrem Mann zu rächen und Prinz Ishan aus dem Kerker zu befreien. Diese hat die besondere Gabe durch den Genuss von Fleisch einer toten Person sich in diese Person zu verwandeln. Die Befreiung von Ishan ist ein Kinderspiel, doch leider geht der Prinz dabei verloren. Die Rache ist viel schwieriger und nach dem ersten Mord an einem Mitglied des Fünferbundes werden die übrigen vier vorsichtiger und schotten sich ab. Ishan gelingt es in der Zwischenzeit Ryk aufzusuchen und ihm von seiner Misere und von seinen Racheplänen zu erzählen. Die Erwähnung des zweiten Humanos lassen in Ryk Alarmglocken läuten, so dass er sich bereiterklärt Ishan zu helfen. Dazu benötigt er aber noch eine weitere Person – die Halbdämonin Kela, die eine gemeinsame Vergangenheit mit Ryk hat und auch sie wurde schon von anderen Dämonen angegriffen.

Mit „Die Dämonenkriege“ veröffentlicht Autor Michael Hamannt seinen Debütroman. Dieser ist eine recht düstere Fantasygeschichte, mit Elementen einer Utopie / Dystopie, da an vielen Stellen offensichtlich wird, dass es sich bei den schwebenden Reichen um Elemente unserer Erde handelt. Diese wurde in den Dämonenkriegen vernichtet und von den Magiern neu Zusammengesetzt. Die Menschen leben eigentlich in Frieden, müssen nur ab und zu die Angriffe von Dämonen fürchten. Nun wird dieser Frieden aber durch andere schrecklichere Kreaturen gestört.

Persönlich habe ich nun wirklich lange gebraucht um diesen ersten Band zu lesen. Neben wirklich spannenden Stellen in denen es Schlag auf Schlag ging, gab es immer wieder langatmige Sequenzen in denen es viel um die Gefühle der Hauptfiguren sowie um die Beschreibung der Landschaft geht. Vor allem die Themen der Rache und Selbstzweifel werden immer wieder aufgenommen und tauchen fast als Endlosschleife wieder auf. Während Prinz Ishan immer wieder darüber nachdenkt, wie er seinen Vater rächen kann, muss Ryk immer wieder an seine Niederlage gegen den Dämon denken.

Trotz dieser kleinen Mängel hat es Hamannt geschafft, mich mit seinem Buch zu fesseln. Der Weg der vier unterschiedlichen Protagonisten ist spannend und das Ende ist wirklich unvorhersehbar. Irgendwie hat er es geschafft, dass einem die Figuren ans Herz wachsen und man bei allen Veränderungen mitfiebert. Einige spannende Wendungen sind eingebaut und dadurch auch etliches mit dem der Leser nicht gerechnet hat, wie beispielsweise die wahre Identität des wahren Gegners. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergehen wird und freue mich schon auf den zweiten und abschließenden Band.

Meine Meinung: 9 von 10 Punkten