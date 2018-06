Monsters and Critics

Kurz vor ihrer erneuten Krönung möchte Elfenkönigin Emerelle eine unliebsame Gegnerin ausschalten. Dazu beauftragt sie die die Elfin Alathaia, die zusammen mit 108 anderen Elfen (mit mehr oder minder gutem Ruf) die Schlangenkönigin in den Mangroven ausschalten soll. Diese ist ein Bedrohung für Emerelle, da sie durch Art und ihre Heilkräfte mit den Kobolden fast genauso viele Anhänger hat wie die Elfenkönigin und bevor es zu einem Kampf der beiden Königshäuser kommen kann, soll sie nun durch eine Attentäterin ausgeschaltet werden.

Nach genauer Planung und jahrelanger Vorbereitung startet die Gruppe in mehreren Booten nachts in Richtung Drachentempel. Mit an Bord ist der Kobold Wanderan, der das uneingeschränkte Vertrauen Emerelles besitzt. Ein folgenschwerer Fehler, denn Wanderan hat diesen Angriff an die Schlangenkönigin verraten und befindet sich nach einem Hinterhalt der Kobolde auch auf deren Seite. Die Elfen können es fast gar nicht mit den Kobolden aufnehmen, die einen Angriff mit Giftpfeilen starten. Durch einen gezielten Schuss der Maurawan Annella kann zumindest Wanderan ausgeschaltet werden.

Dies ist aber nur die erste Angriffswelle. Die Schlangenkönigin hat die Macht das Fleisch ihrer Untergebenen zu formen, so dass sie eine ganze Armee mutierter Lebewesen hat. Nachdem eine Elfe es geschafft hat die Spitze des Tempels zu erreichen, wird sie dort schon von einem Wesen erwartet, welches zur Hälfte ein Elf und zur anderen Hälfte ein riesiger Krebs ist. Gleichzeitig kommen aus dem Haupttor riesige Krokodilwesen die ein wahres Gemetzel unter den Elfen anrichten. In der Zwischenzeit gelingt es Alathaia aufs Dach zu kommen und mit Anellas Hilfe das Monster zu besiegen, bevor sie sich in die Drachenhöhle abseilen kann um der Schlangenkönigin gegenüberzutreten.

Mit „Die Schlangenkönigin“ veröffentlichen Dennis Ehrhardt und der Zaubermondverlag nun die vierte Episode der „Die Elfen“ Hörbuchreihe. Diesmal wird wieder ein Blick in die Vergangenheit geworfen und ein Blick auf eine der wichtigsten Schlachten gelenkt, von der niemand jemals etwas erfahren durfte. Dabei stellt sich mal wieder heraus, dass Emerelle alle Geschicke der Elfen lenkt und jede ihrer Entscheidungen immer nur zu ihrem eigenen Vorteil bedacht ist.

An dieser Geschichte merkt man erneut, was für ein großartiger Geschichtenerzähler „Die Elfen“ Erfinder Bernhard Hennen ist. Wenn man sich in der Welt auskennt ist die Geschichte von der ersten Sekunde an spannend. Durch geschickte Wendungen in der Handlung bleibt die Spannung auch auf hohem Niveau. Durch die Einführung immer seltsamerer Kreaturen bleibt auch der leichte Ekelfaktor vorhanden, auch wenn ich bei dem Krebsmonster immer Clawful aus dem „Masters of the Universe“ Universum vor Augen hatte.

Die Produktion ist wie gewohnt sehr aufwendig und Dennis Ehrhardt hat erneut bewiesen, dass „Die Elfen“ neben Dorian Hunter und John Sinclair eine Reihe ist, die ihm am Herzen zu liegen scheint. Für den Part der Sprecherin konnte Ehrhardt bei „Die Schlangenkönigin“ Alexandra Lange gewinnen, die mit Ehrhardt auch schon bei den John Sinclair Hörspielen zusammenarbeitet. Dieser gelingt es der Geschichte in jeder Situation die passende Atmosphäre zu verleihen, so dass man als Hörer gebannt lauschen muss.

Im Gegensatz zu den bisherigen Veröffentlichungen handelt es sich bei „Die Schlangenkönigin“ um eine MP3 CD. Wenn man also in den Genuss der Geschichte kommen möchte, sollte das Abspielgerät fähig sein dieses Format zu lesen undwiederzugeben.