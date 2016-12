Die Elfen Folge 13 Der Klan der Lutin Hörspielkritik

Nach ihren Eskapaden im Schloss der Elfenkönigin Emerelle gelangt die junge Lutin Ganda in die Hände des Lutins Gromjan, der sie in seinem Klan aufnimmt und dort in die geheimen Künste der Lutin unterweist. Einfach ist dies natürlich nicht, da sie ihr Können bisher immer eher instinktiv genutzt hat. So ist auch der erste Versuch ihre Kräfte zum Verwandeln zu nutzen ein großer Reinfall. Gromjan möchte sie dazu bringen, sich in ein Kaninchen zu verwandeln, was ihr leider nicht gelingt. Deshalb muss Ganda zur Strafe außerhalb des Lagers bleiben, bis sie die Verwandlung perfekt beherrscht.

Aus Trotz verwandelt sich Ganda dann in etwas, was sie glaubt zu beherrschen. Als nackte Elfin betritt sie das Lager der Lutins und sorgt dort durch ihre Anwesenheit für Verwirrung und Aufregung. Selbst diejenigen die sich ihr immer abfällig gegenüber verhalten, wie Zita oder Mira, liegen ihr nun zu Füßen. Nichts ahnend wen sie da verhätscheln, behandeln sie Ganda nun wie eine Königin. Doch ihr Glück währt nicht lange, denn Gromjan deckt die Verkleidung auf und lässt Ganda für ihren Schabernack leiden.

In einem Privatgespräch erklärt Gromjan seinem neuen Schützling, warum sie im Klan geächtet ist und warum der Klan an sich auch nicht mehr in der Gunst der Elfen steht. Gandas Mutter schien ein Zauberfehler unterlaufen zu sein, so dass sie durch ihre Sprünge durch die Albenpfade an der Zeit manipuliert hat. In Feylanviek soll Ganda nun zeigen, warum Gromjan sie aufgenommen hat. Verwandelt in eine Elfin soll Ganda an den Hof des Elfenfürsten Shandra gehen und dort die Beziehungen zwischen den Elfen und den Lutin wieder aufleben lassen. Doch wie so oft in ihrem eben, kommt allesganz anders.

Mit der dreizehnten Episode der Elfen Hörspielreihe führt Regisseur und Produzent Dennis Ehrhardt aus dem Zaubermond Verlag die Geschichte um die Herkunftsgeschichte der kleinen Lutin Ganda packend weiter. Erneut wird die Geschichte wieder von Ganda selbst erzählt, die Rückwirkend ihr Leben betrachtet. Dabei kann sie auf ihre Fehler zurückschauen und diese nun auch reflektieren.

Mit seiner Adaption von Bernhard Hennens „Die Elfen“ Roman „Elfenlied“ ist es Ehrhardt erneut gelungen ein fesselndes und spannendes Hörspiel zu produzieren. Für die Umsetzung konnte er erneut viele bekannte Sprecher gewinnen. So ist Laura Marie wieder als Ganda, Hannes Stelzer als Gromjan und Rasmus Borowski als Elija Glops zu hören. Dazu kommen noch weitere sehr gute Sprecher, die das Hörspiel mit Leben füllen, wie Patrick Bach, Regina Lemnitz, Dagmar Bittner, Peter Kirchberger, Asad Schwarz, Linda Fölster, Karin Rasenack, Erik Schäffler, Achim Buch, Manfred Liptow und Eva Meckbach.

Ich bin sehr gespannt wie die Geschichte weitergehen wird. Die Abenteuer der Lutins sind noch lange nicht zu Ende erzählt und durch die geschickte Inszenierung wird die Spannung auf die kommende Episode nur noch gesteigert. Ehrhardt und Hennen sind wirklich eine gute Kombination.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10