Die Elfen Folge 14 Die Verräterin Hörspielkritik

Nach dem Angriff der Kentauren muss der Lutin-Klan von Gromjan sich zuerst einmal neu sammeln. Nach einem Zeitsprung wird zuerst einmal Gericht über Ganda gesprochen, doch zu ihrem Glück spricht man sie frei. Danach fügt sich Ganda perfekt in die Gruppe der Lutin ein, und wird sogar zur rechten Hand des Rebellenführers Elija Globb, der alles in seiner Macht stehende versucht um die Herrschaft der Elfen zu beenden. Sein Codename für Ganda lautet Kommandantin Schlüsselchen, da sie in seinen Augen scheinbar der Schlüssel für alles sein soll.

Alles ändert sich als Ganda in einer weiteren Verkleidung an der Hochzeit der Elfenfürsten Shandral und Leylin teilnimmt und die Torte verzaubert. Auf ihrer Flucht durch die Albenpfade stößt Ganda erneut auf Alvias, der sie direkt wieder an den Hof Emerelles bringt. Dort muss sie erneut die Gesatlt einer Elfin annehmen, da sie in der Burg gefangen ist. Nur die Blütefee Mondblüte kann hinter ihre Tarnung schauen und freundet sich mit Ganda an. Von da an ist alles Geschichte, denn dort enden Gandas Aufzeichnungen und der Elfenschwertmeister Ollowain erzählt die Geschichte der Lutin weiter, da er sie während der Trollkriege mit ihr erlebt hat.

Die elfte Episode der Hörspielreihe „Die Elfen“ stellt das Ende der Geschichte um die Lutin Ganda dar. Nachdem man das Buch um das Ende von Ganda gefunden hatte, wurde es durch Ollowain berichtet, der nicht ohne Trauer von seiner „Freundin“ erzählt. Als Vorlage diente Dennis Ehrhardt vom Zaubermond Verlag Bernhard Hennens „Die Elfen“ Roman „Elfenlied“.

Wie auch bei den anderen Produktionen aus dem Zaubermond Verlag ist es Regisseur Ehrhardt mit „Die Verräterin“ erneut gelungen ein unglaublich fesselndes, aber vor allem spannendes Hörspiel zu produzieren. Dazu adaptiert er die Geschichte hervorragend und verpasst der Welt von Hennen eine ganz besondere Atmosphäre. Für die Umsetzung konnte Ehrhardt erneut die nun schon bekannten Sprecher gewinnen, die man aus den Geschichten um die Elfen schon gut kennt. So ist erneut Laura Marie als Ganda, Daniela Hoffmann als Emerelle, Hannes Stelzer als Gromjan, Patrick Bach als Shandral, Bern Rumpf als Ollowain, Helmut Zierl als Alvias und Rasmus Borowski als Elija Glops zu hören. Dazu kommen noch Konstanze Ulmer, Patrick Güldenberg, Markus Stolberg, Udo Schenk, Manfred Liptow, Regina Lemnitz, Acim Buch, Matthias Klie und Eva Meckbach, die alle dazu beitragen, dass diese Episode ein besonderer Hörgenuss ist.

Da dieser Handlungsstrang nun abgeschlossen ist, bin ich persönlich nun sehr gespannt, wie und wann es mit Hennens Fantasygeschichte im Zaubermond Verlag weitergehen wird. Dieses Abenteuer ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, da diese Episode alles zu bieten hat, was ein gutes Hörspiel beinhalten muss.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10 Was denkst du darüber?