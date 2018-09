Monsters and Critics

Nachdem nun schon die sechste Staffel der überaus erfolgreichen Krimiserie „Death in Paradise“ erschienen ist veröffentlicht Edel:Motion nun die erste Sammelbox mit den ersten drei Staffeln der Serie. In diesen kann man das erste Eintreffen von DI Richard Poole (Ben Miller) noch einmal miterleben, der ein überaus pingeliger Zeitgenosse ist und mit seinem Anzug immer wieder fehl am Platze zu sein scheint. Leider haben auch Camille Bordey, Dwayne Myers und Fidel Best diesen Eindruck, so dass die Zusammenarbeit zu Beginn mehr als schwierig ist. Natürlich ändert sich das, so dass man auch mehr als bestürzt über sein Ableben ist und sich kurz darauf an den Ersatzmann Humphrey Goodman (Kris Marshall) gewöhnen müssen.

Am 21.09.2018 erscheint nun die Box in der man die ganzen ersten Abenteuer noch einmal erleben kann. Man wird lachen, man wird weinen, aber meistens wird man mit den Ermittlern mitraten und versuchen, die Whodunit Fälle selbst zu lösen.