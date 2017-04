Die Ferienbande Folge 9 Die Ferienbande und der krass üble Rächer Teil 2 Rückfall Hörspielkritik

Der böse Killerclown ist zurück und macht den Hörspieljugendbanden erneut das Leben schwer. Leider konnten die vier Freunde der Ferienbande dem Griff des bösen Komikers entkommen, so dass Bernd früher Beate, Baul, Bröckchen und Babsi nun mit ihren Ermittlungen in diesem Fall fortfahren können. Nach ihrer Flucht haben die Freunde zuerst einmal eine Lagebesprechung in ihrer neuen Zentrale, wo sie planen in die Höhle des Löwens vorzudringen. Sie wollen den bösen Clown auf eigenem Terrain stoppen und gehen daher noch einmal zurück zum Bunker.

Dort treffen sie auf Bohne von den Funkfüchsen, der gerade noch kurzzeitig aus den Klauen des Clowns entkommen konnte. Erst als er den vier Freunden die wichtigsten Informationen gegeben hat, ist es auch für ihn Zeit in den Hörspielhimmel zu gehen. Leider finden die vier den Clown nicht, dafür aber einen Raum gefüllt mit Hörspielen.

Bei der Polizei stellen die Freunde fest, dass der Clown die Hörspiele verändert und sich selbst in die Geschichten schreibt. Dadurch wird er selbst ein Teil der Geschichten und kann so niemals aus der Erzählung gestrichen werden. Da die Polizei – vor allem aber Kommissar Tappert und Lisbeth Salamander dieses nicht glaubt, müssen die vier erneut auf eigene Faust ermitteln und besuchen daher ihren Physiklehrer Herr Roland, der eine dazu passende Maschine entwickelt hat.

Nach einiger Pause ist die Comedyreihe „Die Ferienbande“ mit dem zweiten Teil der Trilogie „Die Ferienbande und der krass üble Rächer“ nun zurück. Eigentlich waren die Abenteuer der vier „Freunde“ nur eine kurzweilige Comedyeinlage beim Hessischen Radiosender You FM, bis die Fangemeinde so groß wurde, so dass man große Geschichten als Hörspiel produziert hat. Auch diesmal müssen sich die vier Ermittler wieder mit dem Killerclown auseinandersetzen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat alle Jugendbanden auszulöschen.

Die Geschichte wird wie gewohnt erzählt. Es gibt Momente mit der Ferienbande, aber auch Handlungsebenen mit der Polizei wobei diese beiden Handlungen durchaus witzig sind. Während die Ferienbande feste Rollen hat, die im Booklet der CD schon erklärt werden, ist die Polizei auf Rollen aus anderen Medien festgelegt. Kommissar Tappert ist ein entspannter etwas schmieriger Typ, der für mich eine Mischung aus Carl Mørk und Derrick darstellt, während Lisbeth Salamander aus den Millennium Geschichten entsprungen und DiStefano aus den CSI Serien ausgeliehen wurde. Alle diese Figuren verkörpern etwas für dies Figur typisches – natürlich so überspitzt, dass es nur komisch sein kann.

Für die Umsetzung der Geschichte konnten Kai Schwind, Sven Buchholz und Katrin Wiegand nicht nur sich selbst als unterschiedliche Sprecher gewinnen sondern noch viele andere bekannte Sprecher dazu. So sind in dieser Folge Matthias Keller, Chris Peters, Gordon Piedesack, Gabriele Blum, Sascha Rotermund, Susanna Bonaséwicz und Pamelo Punti zu hören. Als Gaststar konnte man für ein letztes Auftreten als Bohne von den Funkfüchsen noch Fabian Harloff gewinnen.

Die neunte Episode von „Die Ferienbande“ ist wirklich witzig und macht Spaß auf mehr. Die Handlung ist wieder herrlich skurril und glänzt durch witzige Momente. Vor allem die Teamsitzung ist herrlich köstlich und die Figuren agieren wirklich großartig miteinander. Wer mal eine etwas andere Jugendbande hören möchte und wer sich nicht vor schwarzem Humor scheut ist mit „Die Ferienbande“ genau richtig.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10 Was denkst du darüber?