Die Opalwälder Gesamtausgabe Band 1 von Christophe Arleston und Phillipe Pellet Comickritik

Auf dem fernen Planeten Opal regiert die Kirche des Lichts. Bisher hat der junge Darko in Frieden in seinem Dorf gelebt und war der Lehrling seines Vaters. Dieser ist ein bekannter Brillenmacher, der sogar in weit entfernten Ländern einen guten Ruf hat. Eigentlich ist jeder Tag wie der andere, doch an diesem Tag ereignen sich gleich zwei seltsame Dinge. Zuerst landet ein Khanu mit seinem Waphan im Dorf und dann gastiert auch noch einer der seltenen Barden in der Gastwirtschaft. Ersterer möchte nur eine neue Brille, der zweite jedoch hat es in sich.

In einer Auftrittspause erfährt Darko, dass der Barde sein lange abwesender Onkel Urfold ist, dessen Assistentin Sleilo seine Schwester ist und es für ihn selbst eine Prophezeiung gibt, weshalb sein Vater und sein Onkel so lange getrennt voneinander waren. Zu ihrem Pech, wird ihr aufeinandertreffen vom ortsansässigen Priester der Kirche des Lichts beobachtet, der dies sofort an seine oberen Priester weitergibt. In einem ersten Aufeinandertreffen töten die Paladine der Kirche Darkos Vater und beschwören dadurch das Unglück auf sich. Darko trägt einen geheimnisvollen Armreif und immer wenn er Ghörg ruft, erscheint ein unstoppbarer Krieger aus einer fremden Dimension, der einmal im Monat gerufen werden kann. So geschieht es auch diesmal und durch seine Anwendung von roher Gewalt, verhilft er den drei Abenteurern zur Flucht.

Nach einer kurzen Episode in der die drei als Hauptnahrung für einen Stamm wilder Pelzlinge dienen sollten, müssen sie in den Hauptsitz der Kirche des Lichts um dort das geheime Tagebuch von Coharr finden, der einer der letzten war, der die Hüter des Lichts gesehen hat. Dies ist natürlich nicht ganz so einfach, da der Palast befüllt ist mit den Priestern des Lichts, die alle verhindern wollen, dass die Wahrheit über die Kirche ans Licht kommt. Vor allem Pontifex Xarchias möchte verhindern, dass seine Machtposition gefährdet wird. In einer wilden Verfolgungsjagd kommt Ghörg erneut zum Einsatz und kann den Freunden erneut zur Flucht verhelfen. Doch dies ist nur der Anfang der Reise und des Abenteuers, denn Darko und seine Freunde haben die Aufgabe die wahre Kirche des Lichts wieder in Opal anzusiedeln und so den Menschen wieder Hoffnung zu bringen.

Mit der Gesamtausgabe von „Die Opalwälder“ veröffentlicht der Splitter Verlag eine weitere Serie, die ihre ursprüngliche Veröffentlichung bei Kult Editionen hatte. Da Kult vor einiger Zeit aufhören musste Comics zu verlegen, hat sich Splitter nun einige der besten Serien sichern können, die nun dort weitergeführt werden. Als guten Einstieg in die Serie bietet die erste Ausgabe der Gesamtausgabe den perfekten Band. Dieser beinhaltet die ersten drei Alben der Fantasyserie von Meisterautor Christophe Arleston.

Wie auch bei seinen anderen Geschichten baut Arleston die Handlung ähnlich auf. Ein fremder Planet, ein junger unerfahrener Held und eine seltsame Kreatur müssen gegen eine riesige Verschwörung ankämpfen, die das Erscheinungsbild der Welt komplett ändern wird. Für die Umsetzung der Geschichte konnte sich Arleston die Zeichenkünste von Phillipe Pellet sichern. Dieser hat zu Beginn der Serie noch einen etwas kantigen Zeichenstil der sich aber mit jedem weiteren erscheinen bessert.

„Die Opalwälder“ haben mich persönlich schon lange gereizt. Leider habe ich den Einstieg nie wirklich geschafft und als ich mich dann schließlich aufraffen konnte, war die Serie schon bei Band sieben, so dass ich den Einstieg noch ein wenig vor hergeschoben hab. Nun erscheint zu meinem Glück diese wirklich großartige Gesamtausgabe, die es mir und vielen neuen Fans ermöglicht diese erstklassige Fantasyreihe vom Beginn an zu genießen. Arleston und Pellet sind ein großartiges Team, welches eine großartige Serie erschaffen haben. Ich bin sehr gespannt wie es weitergehen wird und freue mich schon auf die zweite Gesamtausgabe mit den nächsten Bänden.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10