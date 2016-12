Die Unfassbaren 2 Now you see me Blu-ray Kritik

Ein Jahr ist es nun her, dass die Magiergruppe “Die Reiter” ihre größte Show und damit auch ihren größten Coup landen konnten. Damals konnten sie das FBI an der Nase herumführen und einem Unschuldigen die ganze Schuld für ihre Taten anlasten. Seitdem Leben die vier Magier im Untergrund und verstecken sich vor der Öffentlichkeit. Dieser scheinbar Unschuldige Mann namens Thaddeus Bradley (Morgan Freeman) war schon immer ein Zweifler und hat nun sinistere Rache an dem Quartett geschworen.

Bevor es aber dazu kommen kann, bekommt J. Daniel Atlas (Jessie Eisenberg) von ihrem geheimen Auftraggeber das „Auge“ eine weitere Mission in der sie erneut eine große Ungerechtigkeit in der Medienwelt verhindern sollen. Aus diesem Grund vereinigen sich die Magier ein weiteres Mal und erhalten sogar noch weitere Unterstützung von der geheimnisvollen Lula (Lizzy Caplan), die von ihrem Freund und FBI Kontakt Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) empfohlen wird.

Beim Auftritt geht aber alles schief. Die Reiter werden von einem großen Unbekannten gestört, es wird aufgedeckt, dass Jack Wilder (Dave Franco) beim letzten Coup nicht gestorben ist und auch, dass Dylan der geheime Anführer der Reiter ist. Die Flucht misslingt und schon kurz darauf findet sich das Team in China wieder. Dort treffen sie auch ihren neuen Auftraggeber Walter Mabry (Daniel Radcliffe) der ihnen erklärt, dass alles vorherige nur ein Trick war, um sie aus der Reserve zu locken. Dazu benötigte er nur die Hilfe von Merrit McKinneys (Woody Harrelson) Bruder Chase, der auch ein ebenso begabter Hypnotiseur ist, wie sein Bruder. Mabry hat einen neuen Auftrag für die Magier, den sie annehmen müssen, da er sie ansonsten umbringen würde. Dieser Auftrag ist unmöglich, doch wie immer im Bereich der Magie ist nichts so, wie es scheint.



Mit dem zweiten Teil des Films „Die Unfassbaren“ führen Regisseur Jon M. Chu und Autor Ed Solomon die Geschehnisse um eine der großartigsten Magiertruppen aller Zeiten weiter. Der Film ist angesiedelt ein Jahr nach den Ereignissen des letzten Films und in dieser Zeit ist viel passiert. Ein Mitglied der Gruppe ist endgültig untergetaucht und der Platz muss irgendwie gefüllt werden. Mit Lula findet sich ein mehr als würdiger Ersatz und sie muss auch sofort am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet eine der meist gejagten Personen auf dem Planeten zu sein.

Der Film an sich ist wirklich spannend gemacht. Da Staraufgebot ist einzigartig und macht wirklich spaß. Da es sich um einen Film über Magie und versteckte Tricks handelt, sollte man nicht alles was nicht ganz logisch ist, allzu ernst nehmen. Dabei ermöglicht die neue Technik wirklich viel. Die gezeigten Tricks sind atemberaubend, vor allem der Regentrick gezeigt von Jesse Eisenberg, ist wirklich, wirklich cool.

Da ich den ersten Teil des Films nicht kenne, kann ich auch nicht sagen, wie der Film im Vergleich zum Vorgänger ist. Mir persönlich hat der Film trotz einiger Schwächen gut gefallen. Daniel Radcliffe ist ein wirklich schmieriger Bösewicht, Morgan Freeman ein großartiger Gegenspieler und über Michael Caine braucht man gar nicht reden. Die Reiter sind natürlich auch nicht von schlechten Eltern und verkörpern alle eine besondere Eigenschaft, so dass es fast keine Schwachpunkte in diesem Team gibt. Im Großen und Ganzen ist dieser Film auch nur ein weiterer großer Magietrick, den man einfach genießen sollte. Die Blu-ray Version des Films bietet neben dem Trailer auch noch einige Featurettes, die den Film noch ein wenig mehr Tiefe geben.

Karsten Kloß bewertete mit 8/10 Was denkst du darüber?