Die Weisse Lilie Staffel 2 Krieg in Boston Hörspielkritik

Die Mission von Auftragskiller Daniel Porter findet ein schnelles Ende, da nicht nur der Kongolesische Warlord Emmanuel Besongua eliminiert wurde, sondern durch einen Luftschlag auch sein komplettes Lager. Nur mit Glück konnte Daniel entkommen ist nun aber zum Staatsfeind Nummer 1 der US Regierung erklärt worden. Irgendwie hat man herausgefunden, dass er noch lebt und dass sein weiterer Auftrag ist den Politiker Michael Howard zu ermorden.

In dessen Wahlkampfteam hat sich die Journalistin Samira Barzani eingeschlichen, die eigentlich nur einen Bericht über dessen finstere Machenschaften schreiben wollte. Leider wird sie dabei auch Zeugin eines Telefonats, in dem Howard den Mord an einigen Kongolesen in Auftrag gibt. Samira gibt dieses Wissen weiter, flieht kurz darauf und taucht bei ihrer Halbschwester unter. Howard findet dies aber heraus und hetzt Samira einen Killer auf den Hals, der sie sogar bei ihrer Schwester findet. Doch auch von dort kann Samira noch im letzten Moment fliehen und in New York untertauchen. Sie informiert ihre Freundin Chloe Farrell, der sie brisantes Material übergeben möchte, doch bevor es soweit kommt ist da der Auftragskiller…

Gleichzeitig haben Detective Henry Miles und sein Partner Samuel Haden in Boston den Auftrag Michael Howard zu beschützen. Gleichzeitig wollen sie ihm aber auch die Beteiligung an den Morden an den Kongolesen nachweisen, was ihnen die Arbeit ein wenig erschwert. Durch einen glücklichen Zufall finden die beiden Polizisten heraus, wo sich Daniel Porter versteckt, so dass sie ihren eigentlichen Auftrag erfüllen können. Doch wie auch schon im Kongo erhält Porter einen Anruf der ihn warnt, so dass er wieder verschwinden kann…

Unterdessen findet die Sicherheitskonferenz in München statt. Am gleichen Tag explodiert eine Bombe am Münchener Flughafen und als Carol Nolasco eine wichtige Rede halten soll gibt es dort einen weiteren Anschlag, der viele Menschenleben fordert. Carol, eine unbekannte Journalistin und der amerikanische Verteidigungsminister können vorerst fliehen, doch die Terroristen entdecken sie und beginnen ihr blutiges Handwerk…

Die zweite Staffel der Hörspielserie „Die weiße Lilie“ von Benjamin Oechsle und Timo Kinzel setzt genau dort ein, wo die erste Staffel geendet hat. Nachdem man in der ersten Staffel fast nur die Grundsteine für die Handlung gelegt hat, nimmt die zweite Staffel nun ordentlich an Fahrt auf. Dabei zeigt auch dieser Politthriller, wie wenig ein Menschenleben wert ist, wenn man in bestimmten Kreisen etwas Wichtiges verschleiern möchte. Geld ist scheinbar immer noch mehr wert als das Leben Unschuldiger.

Wie auch schon in der ersten Staffel beinhaltet die zweite Staffel auch wieder 3 CDs die eine Gesamtspielzeit von knapp 3 ¼ Stunden haben. Da man durch die erste Staffel schon in das Geschehen eingetaucht ist, kann man die zweite Staffel nun in vollen Zügen genießen. Dabei wird auch hier die Geschichte wieder in Rückblicken erzählt, so dass sich nach und nach die Teile des Puzzles zusammensetzen.

Wie auch schon in der ersten Staffel zählen zu den Sprechern unter anderem Martin Sabel als Daniel Porter, Stephan Benson als Henry Miles, Timo Kinzel als Sam Haden, Holger Mahlich als Frank Monroe und Sonja Szylowicki als Carol Nolasco. Dazu kommen in weiteren Rollen unter anderem noch die Stimmen von André Beyer, Céline Fontanges, Tim Knauer, Sasha Rotermund, Vanida Karun, Gerhart Hinze, sowie Johannes Berenz.

Die zweite Staffel war wirklich spannend. Die Aufteilung in drei Episoden mit einem Cliffhanger am Ende jeder Episode erhöht die Spannung ungemein. „Die Weisse Lilie“ ist wirklich gute Krimiunterhaltung und ich bin auch schon sehr gespannt auf die nächste Staffel. Das Ende dieser Staffel war wirklich spannend und lässt nun viel Spielraum für die kommenden Handlungen.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10