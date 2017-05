Doctor Foster Staffel 1 Blu-ray Kritik

Die junge und erfolgreiche Ärztin Doktor Gemma Foster (Suranne Jones) steht mit beiden Beinen fest im Leben. Sie hat einen sie liebenden Ehemann, einen wundervollen Sohn und einen Job der ihr Spaß macht. Dies alles ändert sich eines Morgens, als sie auf einem ihrer Halstücher ein blondes Haar entdeckt – obwohl sie selbst braune Haare hat. Zuerst denkt sie nur an ein Versehen, doch dann hegt sie einen schrecklichen Verdacht – ihr Mann Simon (Bertie Carvel) betrügt sie.

Da ihr Leben aber immer noch genauso verläuft wie bisher und ihr Mann auch keine Anzeichen macht beginnt Gemma nach anfänglichen Zweifeln mit eigenen Nachforschungen. Dazu bedient sie sich der Dienste von ihrer ehemaligen Patientin Carly (Clare-Hope Ashitey), die Simon den ganzen Tag verfolgt. Dabei findet Carly heraus, dass Gemmas Befürchtungen wahr sind und dass Simon ein Doppelleben mit einer Geliebten führt. Alles bricht für Gemma auf Simons 40. Geburtstag zusammen als sie Simons zweites Handy entdeckt. Die Fotos darauf sind verstörend, denn diese zeigen, dass all ihre Freunde über Simons Affäre Bescheid wissen und es nicht für nötig gehalten haben sie darüber zu informieren.

Gemma beschließt ihr Leben und ihr Glück nun selbst in die Hand zu nehmen und in die Offensive zu gehen. Zuerst sind es nur Kleinigkeiten, doch dann lässt sie sich sogar auf einen kurzen One-Night-Stand mit ihrem Nachbarn ein um nicht nur ihren Mann damit zu treffen, sondern auch ein Druckmittel gegen ihren Nachbarn zu haben, der Simons und ihre Finanzen regelt. So langsam fügt sich ein Bild zusammen und Gemma findet nach einer kurzen Auszeit bei ihrer Ziehmutter ihren eigenen Weg der Rache.



Die nun bei Polyband veröffentlichte BBC Serie „Doctor Foster“ ist die perfekte Dramaserie. Aus einer ganz gewöhnlichen Alltagssituation entwickelt sich etwas unfassbares, dass das Leben der Protagonistin für ewig verändern wird. Auch wenn in den einzelnen Episoden zwischenzeitlich nicht unbedingt viel passiert ist die Handlung unglaublich spannend. Die Handlung baut sich schleichend auf und endet in einem dramatischen Höhepunkt.

Mit der Wahl von Suranne Jones als Hauptdarstellerin haben die Macher der Serie eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Mir ist die Schauspielerin vor allem aus der Krimiserie „Scott and Bailey“ bekannt, in der sie eine überaus taffe Polizistin spielt. In dieser Serie zeigt sie sich von einer ganz anderen Seite. Als verständnisvolle Ärztin und liebende Ehefrau und Mutter, deren Welt von der einen Minute auf der anderen erschüttert wird und die nun mit den Folgend klar kommen muss.

Die Serie an sich ist wirklich gut. Mit jeder Folge wird man ein wenig in die Irre geführt. Als Zuschauer ist man immer genau so weit wie die Hauptdarstellerin, so dass man mit ihr alle Höhen und Tiefen erlebt. Leider wird die letzte Episode wirklich unschön und auch ein wenig unfair gegenüber ihrem Sohn, den sie in ihre Rache mit einbezieht. Dennoch ist es eine überaus spannende Serie, bei der man sich von Titelbild nicht täuschen lassen sollte.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10