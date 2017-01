Doctor Who Death and the Queen von James Goss Hörspielkritik

Der Doktor hastet völlig aus der Puste zur Königin des Königreichs Goritania. Diese ist niemand anderes als seine Begleiterin Donna Noble, die den Avancen des europäischen Prinzen nicht widerstehen konnte. Da Donna eine Pause von den Abenteuern durch Raum und Zeit benötigte, gelang es ihr den Doktor abzuschütteln und mit Prinz Rudolph an dessen Hof zu fahren und seine Braut zu werden. Doch wenn der Doktor irgendwo auftaucht, dann meist nicht ohne Grund. Vor den Toren der Burg erscheint eine unheimliche Wolke, die sagt, dass alle sterben werden und der Preis nun zu zahlen ist.

Prinz Rudolph schickt sofort seine fähigsten Kämpfer in die Schlacht, doch wie nicht anders zu erwarten können die Armbrustbolzen und Pfeile gegen eine Wolke nichts ausrichten. Schon kurz darauf entsendet die Wolke aber Skelettkrieger gegen die man in den Kampf ziehen kann. Die Ritter werden einer nach dem anderen Niedergemetzelt und nur die Flagge des Königreichsbleibt zurück.

Unter dessen bereitet die Königsmutter akribisch die Hochzeit vor, da diese für sie viel wichtiger ist als die Verteidigung des Schlosses. Auch als Donna veranlasst, dass die Bewohner des Königreiches im Schloss vor den Skeletten Unterschupf finden kann, ist sie zuerst zwar außer sich, macht dann aber kurz darauf weiter mit ihren Vorbereitungen. Während die Welt um sie herum untergeht entscheidet Donna, dass sie die Menschen des Königreichs nur retten kann, wenn sie Königin ist. Wie recht sie damit hat, denn am Traualtar erscheint der Personifizierte Tod, der ihr Leben für den Frieden des Königreichs fordert, so wie es seit vielen Generationen schon brauch ist. Nur der Doktor kann dies noch verhindern und hat auch schon einen Plan für Gegenmaßnahmen im Hinterkopf. Dafür müssen aber zuerst alte Sitten und Gebräuche außer Kraft gesetzt werden, was sich als nicht so einfach herausstellt.

Mit dem Hörspiel „Doctor Who – Death and the Queen“ veröffentlicht Big Finish Productions das dritte neue Hörspiel-Abenteuer mit dem zehnten Doktors und seiner Begleiterin Donna Noble. Verantwortlich für diese Geschichte ist erneut James Goss der auch schon den Roman „Die Blutzelle“ oder die Adaption von „Stadt des Todes“ geschrieben hat. Auch diese Episode ist wieder herrlich erfrischend und David Tennant bleibt einer der coolsten Doktoren, der sich vor allem durch sein Wissen, seinen Elan und durch sein niemals müde werdendes Mundwerk auszeichnet. Ihm zur Seite steht mit der Figur der Donna – erneut gesprochen von Catherine Tate – der perfekte Gegenpol, da Donna ihm auch ehrlich die Meinung sagt und nicht von allem bedingungslos begeistert ist, was der Doktor macht.

Erneut hat Nicholas Briggs bei der Geschichte als Regisseur und Produzent agiert, der neben seinem Job als Autor der Geschichten, maßgeblich für die Fortführung der Abenteuer von „Doctor Who“ als Hörspiel bei Big Finish Productions verantwortlich ist. Diesem ist es erneut gelungen ein spannendes Hörspiel u produzieren, was durch seine Soundeffekte und vor allem durch seine Sprecherauswahl glänzen kann. Neben David Tennant und Catherine Tate sind noch Blake Ritson as Rudolph, Alice Krige als Queen Mum, Beth Chalmers als Hortense sowie Alan Cox als Death zu hören.

Mit „Death and the Queen“ erhält man das perfekte Doctor Who Feeling. Der Doktor und Donna agieren wieder großartig zusammen und die Geschichte an sich ist auch sehr spannend. Persönlich bin ich gespannt, wie es weitergehen wird und ob wir hier in Deutschland weiterhin in den Genuss der Originalhörspiele zur Serie kommen werden. Wie auch bei den anderen Episoden aus dem Hause Big Finish hat man auch hier auf eine Übersetzung verzichtet, so dass das Doctor Who Gefühl viel authentischer ist.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10