Doctor Who Technophobia von Matt Fitton Hörspielkritik

Der Doktor und seine Begleiterin Donna Noble besuchen das Technologiemuseum in London um einen kurzen Blick in die Zukunft der Erden Technologie werfen zu können. Doch wer den Doktor kennt, der weiß, dass jeder seiner Pläne von irgendwem durchkreuzt wird. Kaum sind die beiden im Museum angekommen bricht das Chaos auch schon aus, da ein Besucher plötzlich von seltsamen Maschinen verfolgt wird. Donna und die Empfangsdame Bex versuchen ihn zuerst zu beruhigen, aber kurz darauf wird der Reinigungsmann vom Aufzug angegriffen.

Als der Doktor mit seinen Nachforschungen beginnt, muss er feststellen, dass nichts mehr so ist, wie es war. Während eines Interviews verliert eine IT Expertin plötzlich alle Erinnerungen an ihre Arbeit und reagiert verstört auf alles Elektronische. Als der Doktor, Donna und Bex bei ihr auftauchen, finden sie die Frau völlig verängstigt unter ihrem Schreibtisch kauernd. Ein Blick auf die Straße zeigt ein ähnliches Bild. Überall haben Menschen Angst vor der Technologie die sie umgibt.

Bisher sind Donna, der Doktor und Bex vor diesen Angstattacken verschont geblieben, die Frage ist warum? Die logische Erklärung für den Doktor ist, dass sie drei nun einige Zeit nicht in London waren und dass die Verdummung der Menschen von langer Hand geplant war. Der Doktor hat eine Idee wer hinter diesem Angriff auf die Menschheit stehen könnte, doch plötzlich beginnt auch bei ihm das Vergessen und damit die Angst vor der Technologie einzusetzen.

Mit „Technophobia“ veröffentlicht Big Finish Productions das erste neue Abenteuer mit dem zehnten Doktor, gespielt und gesprochen von David Tennant, und Donna Noble gespielt und gesprochen von Catherine Tate. Beide hatten diese Rollen auch schon in der vierten Staffel der Fernsehserie inne. Mit diesen neuen Geschichten werden Zwischenepisoden präsentiert, die das Erlebnis der vierten Staffel nur noch größer machen.

Verantwortlich für die Geschichte ist Doctor Who Autor Matt Fitton, der zusammen mit der Big Finish Crew und Produzent Nicholas Briggs ein wahrhaft spannendes, aber auch verrücktes Abenteuer erschaffen hat. Vor allem David Tennant glänzt wieder in der Rolle des zehnten Doctors, doch auch Catherine Tate hat sich nach mehreren Jahren der Abstinenz wieder gut in ihre Rolle als Donna Noble eingefunden. Vor allem die Dialoge zwischen den beiden sind erneut großartig und zeigen erneut wie gut die beiden Schauspieler zusammenarbeiten können.

Für die weiteren Rollen konnten die Macher Niky Wardley in der Rolle der Bex, Rachael Stirling in der Rolle der Jill Meadows, Chook Sibtain als Brian, Rory Keenan als Kevin und Jot Davies als Lukas verpflichten. Diesen gelingt es zusammen mit den beiden Protagonisten und den original Soundeffekten eine klassische Doctor Who Geschichte aufzunehmen, die wirklich gut ist. Die Idee uns Menschen verdummen zu lassen, so dass wir Angst vor unserer eigenen Technik haben ist sehr gut und lädt einen in unserer heutigen schnelllebeigen Medienwelt in der wir uns fast nur noch auf unsere elektronischen Helfer verlassen, zum Nachdenken ein.

