Dorian Hunter Episode 33 Kirkwall Paradise Hörspielkritik

Victor Shapiro, der Chief Director des Secret Service, ist verantwortlich für das Verschwinden Trevor Sullivan, der nach einem hinterhältigen Angriff im Koma liegt. Nach der Episode in Witchcraft ist Dorian Hunter nun auf der Suche nach seinem Freund und Kollegen Don Chapman. Dieser hat sich unter der Decke von Sullivan versteckt und kann kurz vor seiner Entdeckung noch einen Notruf an Bethany Bail absetzen, der er von einem seltsamen Krankenhaus erzählt, welches sich als Kirkwall Paradise herausstellt.

Dorian lässt sofort seine Kontakte spielen und reist als Kameramann verkleidet zusammen mit der Reporterin Giulietta di Esperanza in die Schönheitsklinik Kirkwall Paradise um nach Außen eine Reportage darüber zu machen, aber hauptsächlich um Don und auch Sullivan zu finden. In seiner Verkleidung gelingt es ihm sich unerkannt auf dem Gelände umzusehen. Was Dorian sofort ins Auge fällt ist die Armenküche, die sich auf der Rückseite der Klinik befindet. Als er sich dort aber auch umschauen will, wird er unsanft vor die Tür gesetzt. Di Esperanza ist über die Alleingänge ihres Kameramannes entsetzt und möchte sich über ihn beschweren, wird dann aber von einem bekannten Schauspieler abgelenkt, der sich hier im wahrsten Sinne des Wortes verjüngen lässt. Obwohl der Mann schon weit über 60 ist, sieht er keinen Tag älter als Mitte 30 aus. Nicht nur Dorian findet es seltsam und nach einer derben Abfuhr findet auch die di Esperanza nicht nur ihren Kameramann, sondern auch den sonst so netten Schauspieler seltsam.

Doch das ist nicht das einzige Seltsame an diesem Ort. Einer der Männer steckt di Esperanza einen Zettel zu, der besagt, dass sie nach den verschwundenen fragen soll. Als Dorian im Interview den leitenden Arzt und Inhaber von Kirkwall Paradise Dr. Koroljow danach befragt, reagiert dieser darauf ausweichend und erzählt ihnen etwas von einem Racheakt, da der Mann gefeuert wurde. Gleichzeitig sieht Dorian aber im Garten einen Mann etwas Großes und Schweres tragen, was kurz darauf dort irgendwo vergraben wurde. Ein seltsamer Zufall, denn der Mann der ihnen den Zettel zugesteckt hat ist nun auch verschwunden. Doch das ist noch lange nicht alles…

Die Suche nach Trevor Sullivan geht weiter und Dorian muss sich neben dem Verschwinden seines Freundes Don Chapman nun auch noch mit zwei neuen Kollegen befassen. Bethany Bail ist der Meinung, dass Dorian neues Spielzeug benötigt und engagiert daher die beiden jungen Technikfreaks Joshua Dexter und Colin Briggs, die ihm ähnliche Gimmicks wie James Bond liefern können. Dorian ist zuerst zwar nicht so begeistert, fängt aber nach und nach an die elektronischen Gadgets der beiden Erfinder zu seinen eigenen Zwecken zu nutzen.

Episode 33 stellt wieder einen entscheidenden Einschnitt im Leben von Dorian Hunter und seinen Kollegen dar. In „Kirkwall Paradise“ findet die Suche nach Trevor Sullivan und einer möglichen Heilung für ihn, zu einem Ende. Da es sich um eine Dorian Hunter Geschichte handelt ist dies aber eher ein Ende mit Schrecken, welches den Status Quo der Figuren wieder drastisch ändern wird. Dabei ist es Dennis Ehrhardt sowie Andrea Bottlinger gelungen die Geschichte von Ernst Vlcek spannend, aber auch streckenweise sehr humoristisch, umzusetzen.

Für die Umsetzung der Handlung konnte Dennis Ehrhardt in den Hauptrollen auf die schon bekannte Sprechercrew setzen wie Thomas Schmuckert als Dorian Hunter, Frank Felicetti als Donald Chapman, Frank Gustavus als Marvin Cohen, Claudia Urbschat-Mingues als Coco Zamis und Karin Rasenack als Bethany Bail. Neu im Team sind die YouTuber Jarow als Joshua Dexter, Kurono als Colin Briggs und Hello Chrissy als Lydia. in den Rollen Dazu kommen noch die Stimmen von Kristina von Weltzien, Pjotr Olev, Franziska Pigulla, Bernd Rumpf, Gerlinde Dilge, Achim Schülke, Walter Gontermann, Jürgen Holdorf, Douglas Welbat, Tim Kreuer, Fjodor Olev, Alexander Rieß, Linda Fölster, Silke Haupt und Martin May.

Diese nun bei Zaubermond erschienene Episode 33 der „Dorian Hunter“ Hörspielreihe ist nicht nur durch die Handlung eine Veränderung im Dorian Hunter Universum. Nach nunmehr 33+ Episoden haben die Verantwortlichen den Titelsong der Serie geändert. Dieser ist von Andreas Meyer, der auch für die übrige Musik der Serie verantwortlich ist und ist, wie der Rest auch, atmosphärisch sehr ansprechend und passt wirklich gut zur Serie.

