Dorian Hunter Episode 34 Familiensache Hörspielkritik

Die Ereignisse in Kirkwall Paradise haben den Status Quo im Hunter Team verändert. Dorian ist in Panama untergetaucht, ist dort aber eigentlich auf der Suche nach dem ehemaligen Chief Director des Secret Service Victor Shapiro. Dennoch gibt es noch viel aus der Affäre Kirkwall Paradise aufzuarbeiten. Vor allem die magische Beschwörung zum Ende hin hat Bethany Bail die Leiterin von Dorians ehemaliger Abteilung aufhorchen lassen. Zum Glück gibt es eine Expertin in dieser Angelegenheit. Bail alarmiert Coco Zamis, die sich zwar eigentlich von Dorians Team losgesagt hatte, dennoch aber gerne in dieser Situation einspringt. Auf dem Video der Beschwörung erkennt sie eine eigentlich schon tote Person – ihre Schwester Lydia, die vor vielen Jahren an der Dämonenpest verstorben ist.

Coco folgt der Spur ihrer Schwester Lydia. Sie startet auf den Orkneys, wo sie noch einmal die vergangenen Ereignisse überprüft und dort die Magie spürt, die dort beschworen wurde. Sie nutzt dies um einen Anker zu haben, um ihrer Schwester zu folgen. Kurz darauf entdeckt Coco ein weiteres Mordopfer. Eine junge Prostituierte wurde von einem ähnlichen Dolch ermordet wie die Obdachlosen im Kirkwall Paradise und auch wie diese ist die junge Frau zu Eis erstarrt. Doch dies ist nicht das letzte Opfer, welches auf dem Weg zu Cocos Schwester (und auch ihrem Bruder) von Coco gefunden wird.

Doch nicht nur Lydia und Georg sind von den Toten wieder auferstanden. Auch Cocos Vater Michael Zamis hat es irgendwie geschafft, dem Tod von der Schippe zu springen. In einem klärenden Gespräch möchte Coco herausfinden, wie es ihrem Vater und auch ihren Geschwistern gelungen ist den Tod zu besiegen. Doch bevor es soweit kommen kann, muss sie ihrem Vater erst einmal von ihrem schweren Weg und auch von ihren Enthüllungen berichten. Zum Glück ist Coco nicht alleine, denn ihr baldiger Ehemann Olivaro steht in allen Belangen hinter ihr und lässt als neues Oberhaupt der schwarzen Familie nun schon seine Macht spielen.

„Familiensache“ Episode 34 der Dorian Hunter Hörspielreihe ist eine völlig andere Episode als man es bisher gewohnt war. Bisher war es immer Dorian, der als Hauptfigur und Protagonist der Geschichte agiert hat, selbst in der Doppelfolge Hexensabbat war es immer noch irgendwie Dorians Hörspielserie. In dieser Folge ist es ein wenig anders, was man schon beim Intro merkt. Dieses wird diesmal nicht von Dorian sondern von Coco gesprochen, die uns Hörer danach auf eine Reise in die Tiefen der dunklen Magie mitnimmt.

Für diese Geschichte sind erneut wieder Dennis Ehrhardt sowie Andrea Bottlinger verantwortlich, denen als Vorlage wieder eine Geschichte von Ernst Vlcek diente. Die Handlung ist wieder spannend erzählt und auch das stilistische Mittel der Erzählung im Rückblick ist erneut gut gewählt worden. Selbst wenn in dieser Geschichte im Verhältnis zu den anderen Folgen eher wenig passiert, ist sie dennoch spannend und auch sehr schockierend. Vor allem die Auflösung am Ende kommt völlig unerwartet.

Auch für die Umsetzung dieser Handlung konnte Dennis Ehrhardt in der Hauptrolle und auch in einigen Nebenrollen auf nun schon lange bekannte Sprecher zählen. Dazu gehören Claudia Urbschat-Mingues als Coco Zamis, Karin Rasenack als Bethany Bail, Douglas Welbat als Michael Zamis und Stefan Krause als Olivaro. Auch kann man in dieser Episode die Youtuber Jarow als Joshua Dexter und Christina Zalamea (den Meisten besser bekannt als Hello Chrissy) als Lydia. Darüber hinaus kann man noch die Stimmen von Hannes Stelzer, Katja Brügger, Stefanie Kirchberger, Jacob Weigart, Peter Mati´c, Walter Gontermann, Achim Schülke, Helmut Zierl, Detlef Bierstedt, Jörg Hengstler, Robin Brosch, Silke Haupt, Alexander Rieß und Arlette Stanschus hören.

Die „Secret Service“ Trilogie nähert sich dem Ende. Während Episode 33 die Sicht aus Dorians Perspektive zeigt, werden in dieser Folge viele Begebenheiten aufgegriffen und durch Cocos Nachforschungen weitergeführt. Episode 35 wird die Handlung dann nach Panama verlegen und hoffentlich einen der großen Handlungsstränge der letzten Zeit abschließen. Man darf sehr gespannt sein, wie das Team von Zaubermond die Reihe fortsetzen wird.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10 Was denkst du darüber?