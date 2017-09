Dorian Hunter Episode 35.1 Niemandsland Eingeladen Hörspielkritik

Dorian Hunter ist auf der Jagd nach dem ehemaligen Chief Director des Secret Service Victor Shapiro, der sich in Panama versteckt hält. Dieser ist nicht nur verantwortlich für den Tod von Dorians früherem Vorgesetzten Trevor Sullivan, sondern ist auch ein Bündnis mit Michael Zamis und dem Haus Zamis eingegangen um die Welt zu unterjochen. Bevor die Jagd aber so richtig losgehen kann erhält Dorian noch einige wichtige Spielzeuge aus der neuen Asservatenkammer der Inquisitonsabteilung des Secret Service, die ihm bei seiner Suche helfen sollen.

Dorian erfährt, in welchem Hotel Shapiro in Panama abgestiegen ist und startet dort mit seiner Suche. Zusammen mit Techniker Joshua Dexter versucht er in den Buchungscomputer zu gelangen, hat damit aber, ebenso wie mit seinem typischen Charme beim Concierge, kein Glück. Dexter gelingt es aber die Überwachungskameras zu hacken, so dass er Dorian beim ersten Anzeichen von Shapiro alarmieren kann. Dorian folgt Shapiro in einem Taxi zu einer verlassenen Hütte, ohne zu ahnen, dass er damit sein eigenes Schicksal besiegelt hat. Der Taxifahrer ist nämlich nicht das, was er vorgegeben hat und hat Dorian somit in eine perfide Falle gelockt.

Gleichzeitig laufen die Ereignisse im Herrenhaus auch aus dem Ruder. Don Chapman wurde im Kirkwall Paradise umprogrammiert und arbeitet nun auch für die Familie Zamis. Sein erster Auftrag ist es die magischen Bannzeichen von den Wänden des Hauses zu wischen, so dass seine „Freunde“ einen freien Zugang zum Haus und vor allem zu Phillip haben. Er wird zwar von seinem Partner Marvin Cohen gestellt, dieser kann ihn aber leider nicht aufhalten. Die einzige Hoffnung für das Team liegt in Coco Zamis, die ihnen eigentlich den Rücken zugedreht hatte um ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln…

Mit „Niemandsland“ findet der „Secret Service“ Dreiteiler ein Ende. „Eingeladen“ ist der erste Teil eines spannenden Zweiteilers in dem die Jagd nach Victor Shapiro beinahe ein Ende findet. Zuerst sieht es aber schlecht aus für Dorian, der von Shapiro und seinem Hexenmeister gefangen genommen wurde. Dabei bleibt die Spannung bis zum Ende der Episode recht hoch, da nicht nur Dorian in Panama der Klemme sitzt, sondern auch seine Freunde in England – allen voran Marvin Cohen.

Auch bei dieser Geschichte spricht nicht Dorian Hunter das Intro der Episode (und auch nicht Coco wie in der letzten Folge) sondern Bethany Bail, die noch einmal ein wenig auf die Geschehnisse der letzten beiden Teile zurückgreift. Insgesamt ist die Geschichte wirklich gut durchdacht. Wenn man die drei Teile hintereinander hört, dann bemerkt man die kleinen, aber feinen Zusammenhänge wie das Gespräch zwischen Dorian und Bethany Bail sowie das Gespräch von Coco Zamis und Bethany Bail.

Verantwortlich für „Eingeladen“ sind erneut Dennis Ehrhardt und Andrea Bottlinger die schon seit einigen Episoden sehr gut zusammenarbeiten. Erneut diente den beiden wieder eine Geschichte von Ernst Vlcek als Vorlage. Für die Umsetzung konnte Ehrhardt als Regisseur erneut auf die nun schon bekannten Sprecher zählen, wie Thomas Schmuckert als Dorian Hunter, Claudia Urbschat-Mingues als Coco Zamis, Karin Rasenack als Bethany Bail, Tim Kreuer als Phillip, Regina Lemnitz als Mrs. Pickford, Frank Felicetti als Donald Chapman und Frank Gustavus als Marvin Cohen. Dazu kommen noch die Stimmen der Youtuber Jarow als Joshua Dexter, Kurono als Colin Briggs und Christina Zalamea (den Meisten besser bekannt als Hello Chrissy) als Lydia, die nun scheinbar zum festen Personal der Serie gehören. Darüber hinaus kann man noch die Stimmen von Martin Flavio Núñez, Jürgen Holdorf, Jacob Weigart, Bodo Wolf, Helmut Zierl, Martin May, Pjotr Olev, Daniel Montoya, Kristina von Weltzien, Silke Haupt, Fjodor Olev und Arlette Stanschus hören.

Mit dem zweiten Teil von Episode 35 findet die „Secret Service“ Trilogie ihr endgültiges Ende. Nach diesem wirklich unglaublichen Cliffhanger am Ende der Geschichte bin ich wirklich gespannt wie Bottlinger und Ehrhardt die Kurve wieder kriegen um uns Hörer nicht völlig zu verstören.

