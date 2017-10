Dorian Hunter Episode 35.2 Niemandsland Ausgeliefert Hörspielkritik

Dorian Hunter ist immer noch in der Gewalt des ehemaligen Chief Director des Secret Service Victor Shapiro und des Hexers Sagipa Fernandez, die durch ein Ritual dafür sorgen wollen, dass Dorian niemals wieder Dämonen und übernatürliche Kreaturen jagt. Dazu soll Dorian mehrere Hühner opfern, die ihn danach von allen Zwängen befreien sollen. Da er aber im Kontakt mit einem von Bethany Bales Supertechnikern steht und weiß, was gerade im Herrenhaus vor sich geht, nutzt er eine geschickte Ablenkungstaktik um Zeit zu schinden.

Gleichzeitig versucht Coco Zamis im Herrenhaus alles in ihrer Macht stehende um ihre Schwester und ihren Bruder aufzuhalten und damit Phillip, Miss Pickford und auch den magisch veränderten Don Chapman zu retten. Bei den Ereignissen im Kirkwall Paradise wurde Don umprogrammiert und arbeitet seitdem für die Familie Zamis. Er ist auch der Grund, warum sein bester Freund und Partner Marvin Cohen fast ermordet wurde. In letzter Sekunde konnte Cohen aber noch von Coco gerettet werden und agiert nun als Joker in der Hinterhand. Während Coco durch Phillips Zimmer in das Haus eindringt, versucht Cohen nun durch den Haupteingang zurück in Geschehen zu kommen.

Als Bonus bietet diese Hörspiel-CD noch die Geschichte „Das Paket“. In dieser Geschichte erfährt man, was es mit dem Verschwinden von Dorians Freund Jeff Parker auf sich hat und vor allem, warum er sich auf die gefährliche Suche nach dem Gold von El Dorado gemacht hat. Dieses beginnt mit einem Termin mit Madeleine Gibson und dem mysteriösen Lipwitz, die Jeff als Beweis für ihre Theorie eine Patronenkammer zurücklassen. Er soll diese untersuchen und sich danach wieder bei ihr melden. Eigentlich wollte er dies schon als die Spinnerei einer alten Frau abtun, doch dann kommen die seltsamen Befundergebnisse…Und dann sind da auch noch diese mörderischen Kopfschmerzen…

Mit dem zweiten Teil der „Niemandsland“ Geschichte bringen Dennis Ehrhardt und Andrea Bottlinger die Secret Service Storyline zu einem Ende. Dabei gehen erneut wieder die Hauptfiguren durch starke Veränderungen, die im weiteren Verlauf der Dorian Hunter Saga noch große Bedeutung haben wird. Nicht nur das Dorian immer noch wegen Mordes gesucht wird, auch wirft das Verhalten von Coco immer neue Fragen auf. Zu Beginn sieht es so aus, als wäre sie wieder im Team Hunter, während ihr Verhalten am Ende und vor allem der Telefonanruf von Dorian ein völlig anderes Bild der Hexe zeigt.

Wie auch schon in den Teilen zuvor gelingt es den Machern erneut die Handlungen miteinander zu kombinieren. Nicht nur, dass immer wieder auf vorherige Geschehnisse Bezug genommen wird, auch werden wieder kleine Telefonate aus der anderen Perspektive gezeigt, so dass ein allumfassenderes Bild entsteht. Dieses ist vor allem für „Das Paket“ wichtig, da man dadurch in etwa die zeitlichen Abläufe der Geschichte besser nachverfolgen kann.

Für die Umsetzung von „Ausgeliefert“ konnten die Macher in der Hauptgeschichte wieder auf die Sprechercrew setzen, die in diesem Dreiteiler schon für einiges an Aufsehen gesorgt hat. Dazu zählen Thomas Schmuckert als Dorian Hunter, Claudia Urbschat-Mingues als Coco Zamis, Karin Rasenack als Bethany Bail, Tim Kreuer als Phillip, Frank Felicetti als Donald Chapman, Frank Gustavus als Marvin Cohen und Stefan Krause als Olivaro sowie die Youtuber Jarow als Joshua Dexter, Kurono als Colin Briggs und Christina Zalamea (den Meisten besser bekannt als Hello Chrissy) als Lydia. In „Das Paket“ kommen noch die Stimmen von Linda Fölster als Cassandra Raines, Katrin Decker als Madeleine Gibson, Volker Hanisch als Jeff Parker (der als Ersatzmann für den leider verstorbenen Andreas von der Meden neu im Team ist), Patrick Mölleken als Vince, Walter Gontermann als Lipwitz sowie Werner Wilkening als Postbeamter. Dazu kommen noch in wirklich kleinen Nebenrollen als Passanten Janis Grossmann, Alexander Rieß sowie die Musikerin Sarah Connor.

„Niemandsland“ hat ein wirklich überraschendes Ende, was aber auch ein guter Abschluss für diese Trilogie ist. Da die Handlung nicht vollständig für zwei Hörspiele gereicht hat, hatten die Macher erneut die Möglichkeit ein Prequel für die kommende Saga zu veröffentlichen. Dieses ist wirklich interessant gemacht und verspricht Großes in den kommenden Episoden.

