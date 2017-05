Eine geheimnisvolle Melodie oder wie Micky seine Minnie traf von Cosey Comickritik

Der schlaue Mauserich Micky Maus ist nicht nur ein erstaunlicher Detektiv, sondern eine seiner weiteren Leidenschaften ist das Schreiben von Drehbüchern für die Abenteuerserie Dog the Dog. Dabei kann er immer aus den vollen Schöpfen und die Figur immer als den strahlenden Helden dastehen lassen. Doch diesmal ist es ein wenig anders. Er reist zu Big Boss, dem Chef von Shooting Star Productions, um ihm das Drehbuch zu präsentieren, doch dieser lehnt es wegen zu wenig Drama ab und fordert von Micky eine Geschichte die Shakespeare würdig wäre.

Micky legt sich sofort ins Zeug und schreibt eine seiner besten Geschichten. Bevor er aber wieder zu Big Boss reist, besucht er erstmal seinen Freund Goofy, der ihm von einer tollen Neuigkeit berichten möchte. Er hat einen tollen Fund gemacht, möchte aber noch nicht genau erzählen, worum es sich dabei handelt – nur, dass er sehr viel Geld dafür bekommen wird. Danach macht sich Micky mit dem Zug auf den Weg nach Hollywood.

Die Zugreise ist aber alles andere als angenehm. Der Zug ist überfüllt und aus irgendeinem Grund fällt auch noch in bestimmten Waggons der Strom aus. Leider sitzt Micky in einem davon und als er seinen Platz einmal kurz verlässt, sitzt plötzlich eine unbekannte Frau dort. Micky setzt sich auf den Platz daneben und bereut dieses schon in der nächsten Sekunde. Die Frau ist eingeschlafen und lehnt sich ständig an Mickys Schulter. Trotz des Ärgers schläft Micky auch irgendwann ein, nur um festzustellen, dass nicht nur die Frau, sondern auch sein Manuskript verschwunden ist. Kurz darauf ruft ihn dann auch noch Goofy an, der sagt, dass es eine Verwechslung gegeben und Micky aus Versehen ein unbekanntes Shakespeare Manuskript mitgenommen hat. Ein neues Abenteuer für Micky beginnt, da er nicht nur das Manuskript, sondern auch die junge Frau wiederfinden möchte, in die er sich verliebt hat.

Im Rahmen der großen Hommage Geschichten, die im Augenblick bei der Egmont Comic Collection erscheinen, ist nun auch diese großartige Geschichte des Comicautors / -zeichners Cosey veröffentlicht worden. Diese Geschichte ist wirklich erfrischend und vom Aufbau genauso, wie man es von einer klassischen Disney Geschichte erwartet. Es ist genug Absurdität, Wahnwitz und Abenteuer enthalten um alle Fans der Welt von Micky Maus zu begeistern.

Cosey hat dabei sehr auf die kleinen Details geachtet. So ist die Welt um Micky herum wie aus einer Geschichte von Walt Disney, so dass die Handlung wirklich von Erfinder der Maus hätte sein können. Micky, Goofy, Minnie, Pluto und sogar Donald sind dabei passend getroffen worden und auch im damaligen Zeitgeist abgebildet. Die Geschichte sprüht vor feinem Humor und selbst über kleine Ungereimtheiten schaut man gern hinweg, wie den Farbfleck an Mickys Ohr.

Ganz im klassischen Disney Stil hat die Geschichte ein „Happy End“. Wie der Titel es schon verrät, trifft Micky die Frau wieder, bei der es sich um niemand anderen als seine Dauerverlobte Minnie handelt (auch dieses Geheimnis wird gelöst). Coseys Hommage ist wirklich gelungen und eine Bereicherung für das Disney Universum.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10 Was denkst du darüber?