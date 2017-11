Eric Basaldua und JPRoth auf Signiertour in Deutschland

Nach der letzten erfolgreichen Tour biegt das Team von „Drawn Lines“ nun auf die Zielgerade für 2017 ein!

In Zusammenarbeit mit der Leipziger Comic Combo bringen sie zum Abschluss ein echtes Großkaliber von Rang und Namen, der wohl jedem ein Begriff sein dürfte, der auf gute und hoch erotisch gezeichnete Frauenkörper steht.

Der in Los Angeles lebende Amerikaner

Eric Basaldua,

der schon für diverse Verlage wie Top Cow (Witchblade, Darkness, Magdalena, Tomb Raider), Zenescope (Grimm Fairy Tales), Aspen MLT (Fathom, Soulfire) und Marvel Comics(X-Men, Hulk) gearbeitet hat, wird zusammen mit seiner Lebensgefährtin

Jo Perfilio,

der Chefin des US Verlages „Rothic Comics“, zum ersten Mal in seiner Laufbahn nach Deutschland kommen und damit einen seiner raren Aufenthalte in Europa absolvieren.

Während der stattfindenden Tour werden auch noch 2 verschiedene Jubiläen begangen: zum Ersten das 20-jährige Bestehen der Comic Combo und zum anderen der 22. Geburtstag des Comic Kombinats in Magdeburg.

Diese Läden werden Signierstunden mit dem Meister der weiblichen Rundungen anbieten:

Montag 27.11.17 Würzburg Hermkes Romanboutique, 16.00 – 18.30 Uhr

Dienstag 28.11.17 Wuppertal Comicflohmarkt.de Stefan Kulnik, 16.00 – 18.30 Uhr

Mittwoch 29.11.17 Bonn Bonner Comic Laden, 15.30 – 18.00 Uhr

Donnerstag 30.11.17 Hamburg Comics Alt+Neu Rainer Ukat, 16.00 – 18.30 Uhr

Freitag 1.12.17 Leipzig Comic Combo, 16.00 – 18.30 Uhr

Samstag 2.12.17 Magdeburg Comic Kombinat, 12.30 – 16.00 Uhr

Eric hat diverse von ihm gestaltete Prints und Original Artwork im Gepäck, außerdem wird Jo limitierte Ausgaben ihres eigenen, sowie der befreundeten anderen Verlagshäuser dabei haben, teilweise sogar signiert.

Mit diesem Knaller beschließt Drawn Lines dann auch das Jahr 2017!

Biografien:

1.Eric Basaldua

Eric Basaldua wurde am 26.8.1980 in Amerika geboren.

Zum Ende der 90er Jahre begann er für die Top Cow Studios zu arbeiten unter der persönlichen Obhut des Gründers Marc Silvestri. Anfangs noch Inker, wurde er schnell aufgrund der Art und Weise, wie Ebas vor allem Frauen in Szene setzen konnte, zum Zeichner.

Basaldua arbeitete an Serien wie den Flagsschiffen des Studios, Witchblade und Darkness, Hunter Killer, Tomb Raider und auch am ersten Soloabenteuer der neuen Trägerin des Speers des Schicksals: der Magdalena.

Auch die Crossover Darkness/Vampirella, Witchblade/Wolverine und Witchblade/Devi wurden von ihm gezeichnet.

Es folgten einige Hefte für Marvel Comics, bevor er sich sich überwiegend auf Cover für diverse Verlage beschränkte.

Gegenwärtig arbeitet der Mann für erotische Frauenkörper neben dieser Tätigkeit auch noch an den Werken seiner Verlobten, JP Roth, für deren eigenen Verlag.

2.JP Roth

JP Roth ist als Autorin und Zeichnerin schon seit mehreren Jahren tätig.

Mit dem Start ihrer von ihr selbst verlegten Serie „Ancient Dreams“ entwickelte sie sich schnell zum Liebling vieler Fans auf den verschiedenen Cons. Der Stoff für ihrer Geschichten hat überwiegend mythologischer Hintergrund.

Seit 2012 verlegt sie im Eigenverlag „Rothic Comics“ ihre Werke, die sie aber nicht Comics, sondern „Rothic Novels“ nennt. Der Erfolg gibt ihr auf jeden Fall Recht, das sie schon weit mehr als 150000 Stück auf Conventions weltweit verkaufen konnte.

JP arbeitet in ihrem Verlag mit so namhaften Künstlern wie J. Scott Campbell, Eric Basaldua, Nei Ruffino, Ale Garza, Dawn McTeigue, Mike Krome oder Sabine Rich zusammen.

