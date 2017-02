Fallen Episode 5 Prag Hörspielkritik

Friedrich von Gartner, die junge Elisabeth Marie Dufage und Soderquist befinden sich immer noch in Prag beim Medium Pavel Kollar. Dort haben sie gerade erfahren, dass dieser und sein Bruder Siggi einen Engel in ihrem Keller gefangen halten. Dieser ist auch der Grund für die Medialen Fähigkeiten der Familie, die ansonsten nur durch ihr schnelles Mundwerk glänzen. Da der Engel schon seit 24 Jahren gefangen ist, konnten sie diesen auch in der Zeit für ihre eigenen Zwecke nutzen.

Nun ist das Geheimnis aber offenbart und von Gartner bittet um ein Gespräch mit dem Engel. Unter großem Protest stimmt Pavel Kollar zu, gibt von Gartner aber noch einige Sicherheitshinweise. Beim Gespräch erfährt von Gartner etwas über die wahre Herkunft dieser Engelsfiguren. Anders als bisher angenommen kommen diese nämlich nicht aus dem Himmel abgesandt von Gott, sondern leben schon seit tausenden von Jahren – seit dem Absturz ihres Raumschiffs – unter den Menschen.

Von Gartner und seine Freunde sind aber nicht die Einzigen, die sich für die Kollars interessieren. Abgesandte einer anderen „Engelsfamilie“ versuchen auch das Grundstück zu betreten. Deren Absichten sind aber nicht ganz so edel, wie die von von Gartner, sondern diese möchten Marie in ihre Gewalt bekommen, denn nur sie ist der Schlüssel für ihrer aller Erlösung. Doch auf welcher Seite stehen diese Engel…?

Marco Göllners Hörspielreihe „Fallen“ läuft mit großen Schritten auf das Ende zu. In „Prag“ erfahren wir Hörer nun was wirklich hinter den seltsamen Engelserscheinungen steckt, die nun schon seit geraumer Zeit die Geschicke der Menschen kontrollieren. Vor allem erfährt man auch, was mit den Menschen nach ihrem Tode geschieht. Es ist in dieser Geschichte nämlich ein Irrglaube, dass die Engel die Seelen der Menschen in den Himmel bringen – es sind ja schließlich keine wirklichen Menschen. Doch warum „lungern“ sie dann in den Krankenhäusern herum und warten darauf, dass die Menschen sterben?

Mit „Prag“ wird hat Imaga nun die vorletzte Episode von Göllners großer Saga veröffentlicht. Mit jeder Episode erhält die Geschichte eine noch tiefere Facette. So war die Geschichte zu Beginn eine einfache Fantasy Geschichte, die nun bei einer Mischung zwischen Fantasy / Mystery / Horror / Science-Fiction und Action-Drama ist. Dadurch können Göllner und auch Oliver Döring (auf dessen Idee diese Geschichte beruht) uns Hörer immer wieder überraschen.

Auch für die Umsetzung der fünften Episode konnte Göllner erneut auf das nun schon bekannte Team zählen. So ist erneut Lilli Martha König als Elisabeth Marie Dufage, Frank Röth als Friedrich von Gartner und Kaya Marie Möller als Soderquist. Dazu kommen noch in der Rolle als die Kollars Torsten Sträter als Ziggy und Comedian Hennes Bender als Pavel. Vor allem letzterer ist wieder eine Bereicherung für die Geschichte, da er durch seine Wortgewalt in seinen Szenen das Hörspiel dominiert, bis er von den anderen Protagonisten unterbrochen wird. In weiteren Rollen sind noch Oliver Siebeck, Tilo Schmitz, Bodo Wolf, Asad Schwarz, Rene Dawn-Claude, Felix Würgler, Axel Lutter, Frank Otto Schenk, Gerrit Schmidt-Foß sowie Michael Wiesner zu hören.

Persönlich bin ich sehr gespannt, wie die Geschichte in der letzten Episode zu Ende gebracht wird. Wahrscheinlich muss man danach das Hörspiel noch einmal hören, um alle Facetten der Geschichte auch wirklich mitzubekommen. Am Interessantesten an dieser Produktion finde ich die Tatsache, dass es sich um eine zusammenhängende Handlung handelt, die man durchgängig hören kann. „Fallen“ ist bis hierhin wirklich großes Kino.

