Father Brown Staffel 5 DVD Kritik

Es hat nun einige Zeit gedauert, bis Mark Williams als Father Brown wieder ermitteln durfte. Nun ist er schon in der fünften Staffel damit beschäftigt seltsame Mordfälle aufzuklären. Dabei stehen ihm erneut wieder seine Haushälterin Mrs. McCarthy (Sorcha Cusack) und zuerst auch die Adlige Lady Felicia (Nancy Carroll) die aber leider schon nach zwei Folgen ihrem Mann nach Afrika folgt. Dafür taucht aber Felicias Nichte Bunty (Emer Kenny) aus London auf, die von ihren Eltern in die Provinz geschickt wurde.

Schon am ersten Tag ihres Aufenthalts kommt sie in Bedrängnis, da sie in bei einem Essen in einem abgelegenen Herrenhaus nicht nur einen ihrer Jugendfreunde wieder trifft, sondern auch eine Leiche findet. Da diese aber Buntys Schal um den Hals hatte wird diese so zur Hauptverdächtigen. Unter dem Haus gibt es aber ein seltsames Labyrinth in dem ebenso wie in der griechischen Sage ein Ungeheuer leben soll. Doch was steckt wirklich hinter diesem Gerücht und kann Bunty wirklich die Mörderin sein. Father Brown nimmt sich dem Fall an und entdeckt schnell die Wahrheit hinter dem angeblichen Monster.

Von nun an gehört Bunty zur Familie. Nicht nur dass Lady Felicia Father Brown darum bittet, auch Mrs. McCarthy hat die junge Frau unter ihre Fittiche genommen. Doch wie so oft gibt es in der kleinen Ortschaft keine wirklich Verschnaufpause und schon bald darauf wird eine Frau brutal ermordet im Wald aufgefunden. Hauptverdächtiger ist der Anführer eines Wikka-Kultes, der erst vor kurzem einen Artikel in einer bekannten Zeitung veröffentlicht hatte und daher nicht nur den Dorfbewohnern, sondern auch der Kirche ein Dorn im Auge ist.

Doch auch alte Freunde und Feinde benötigen die Hilfe von Father Brown. Zum einen kommt der ehemalige Chauffeur Sid (Alex Price) aus dem Gefängnis frei und will nun von seinem Anwalt wissen, warum er Beweise zurückgehalten hat. Leider ist dieser kurz darauf tot und Sid ist der Hauptverdächtige. Zum anderen taucht mal wieder Flambeau (John Light) auf, der diesmal wirklich die Hilfe des Fathers benötigt.

Auch die fünfte Staffel mit Father Brown bietet zwischendurch wieder einigen erstklassigen Krimigenuss. Leider fehlt es der Serie über Strecken ein wenig an Spannung und auch das Spiel zwischen den Figuren ist nicht mehr wirklich vorhanden. Sids Fehlen wird schon ab der ersten Episode mehr als deutlich und auch der Weggang von Lady Felicia fällt deutlich ins Gewicht. Bunty ist zwar ein netter Ersatz, doch leider reicht sie nicht an ihre adlige Tante heran.

Persönlich habe ich mich sehr auf die Fortsetzung von Father Brown gefreut Bisher habe ich mich immer sehr gut unterhalten gefühlt und fand auch das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Figuren (vor allem Lady Felicia und Mrs. McCarthy) immer sehr witzig. Leider ist dies alles in der fünften Staffel komplett verloren gegangen, so dass auch der ganze Charme der Serie weg ist. Auch die Fälle erscheinen immer konstruierter und die typisch charmante Ermittlungstaktik von Father Brown ist fast gar nicht mehr vorhanden.

Karsten Kloß bewertete mit 7/10 Was denkst du darüber?