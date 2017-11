Fettes Brot veröffentlichen Gebäck in the Days Live in Hamburg

Nachdem im letzten Jahr die drei Musiker von Fettes Brot drei ausverkaufte Konzerte in ihrer Heimatstadt Hamburg im Rahmen ihrer „Gebäck in the Days“ veröffentlichungen gespielt haben wird es nun Zeit, dass ihre übrigen Fans nun auch in den Genuss dieses Klang- und Seherlebnisses kommen können. Dazu veröffentlichen Björn Beton, Dr. Renz und König Boris am 08.12.2017 das Album „Gebäck in the Days – Live in Hamburg“, welches nicht nur eine Audio CD sondern auch eine DVD mit Mitschnitten der drei Shows beinhaltet. Um so viele Fans wie möglich zu bedienen wird es neben der CD Version dieser Auftritte auch noch eine LP Version geben, die aber ebenfalls die DVD beinhalten wird.

Tracklisting:

CD + DVD FBS00033-2

CD Titel:

1. Da draussen

2. Rock Mics

3. Hallo Hip Hop

4. Frikadelle am Ohr

5. Mal sehen

6. Meh‘ Bier (mit Tobi)

7. Reimheitsgebot

8. Schlecht (mit Mighty, Tobi & Bo)

9. Definition von Fett (mit Fatoni)

10. Friedhof der Nuscheltiere (mit Heisses Eisen)

11. Jein (mit Sven Regener)

12. Das Lied vom Ende

13. Können diese Augen lügen / Little Numbers (mit Boy)

14. Wo die wilden Kerle wohnen (mit DJ Rabauke)

15. Nordisch by Nature (Part 1) (mit DJ Rabauke, Gaze, Tobi & Bo)