Flash Anthologie 75 Jahre im Zeitraffer Comickritik

Einer der bedeutendsten Superhelden der Comicgeschichte ist derjenige, mit dem vor vielen Jahren das Silver Age begann. In „Showcase“ Nr. 4 tauchte zum ersten Mal die neue Version eines klassischen Heldens auf. Die Rede ist dabei natürlich von Barry Allen alias The Flash in seinem roten Kostüm. Nach den dürren Nachkriegsjahren im Bereich der Superhelden Comics erhielten diese nun wieder einen neuen Aufwind und so kam es, dass auch schon kurze Zeit nach dem Erscheinen dieser Ausgabe eine ganze Reihe neuer Superhelden aus dem Boden schoss wie Pilze.

Dabei war Barry nicht der erste Superheld der diesen Namen trägt. In den 1940er Jahren wird der Student Jay Garrick durch schweres Wasser zum damals schnellsten Mann. Da er so schnell wie der Blitz ist gibt er sich den Namen „The Flash“, was direkt zu seinem Markenzeichen wurde. Jay erlebte viele spannende Abenteuer und war in der „Justice Society of America“ in einer der ersten starken Superheldengruppierungen. Dann wurde es irgendwann still um den Helden, der sich aber noch lange nicht in den Ruhestand begeben hat. Sein Nachfolger Barry der den Abenteuern des Flashs schon in seiner Jugend als Comicserie gelesen hat muss dieses schon nach kurzer Zeit feststellen. Denn durch eine starke Vibration reist der Flash auf die Parallelerde wo die beiden Helden aufeinander treffen und zusammen arbeiten müssen um ein großes Übel zu stoppen.

Dieses ist der Beginn einer langjährigen Freundschaft, die auch durch die Umgestaltung des DC Universums nach der „Crisis on Infinite Worlds“ nicht aufgehört hat. Die Geschichte des Aufeinandertreffens wurde ein wenig angepasst und der Name des roten Blitzes war nun nicht mehr Barry Allen, sondern Wally West, der früher auch schon als Kid Flash seine eigenen Superschurken bekämpfen musste. Nun tritt er in große Fußstapfen und muss sich ganz neuen Situationen stellen. Nach vielen Irrungen und Wirrungen und mehreren „Krisen“ versteckt sich Wally mit seiner Familie in der Zukunft und sein Neffe Bart übernimmt das Kostüm. Doch auch dies war nicht der letzte Wechsel des Mannes unter dem Kostüm. Wally kehrt zurück und mit dem Neustart des DC Universums kehrt auch Barry wieder in seine alte Rolle zurück.

Die bei Panini erschienene „Flash Anthologie“ beinhaltet Abenteuer mit dem schnellsten Man der Welt aus allen möglichen Epochen. Die Geschichten starten mit Jay Garrick und der Justice Society, wechseln dann zu Barry Allen um über Wally West, wieder bei Barry zu landen. Dabei wurden von der Redaktion nicht nur die spannendsten, sondern einige der wichtigsten Geschichten um den jeweiligen Flash ausgewählt. So erhält man alle Entstehungsgeschichten durch „Flash Comics“ Nr. 1, „Showcase“ Nr. 4 und auch „The Flash“ Nr. 10. Darüber hinaus auch einige Aufeinandertreffen von altem und neuem Flash sowie die Neuentstehung der Geschichte nach der „Crisis“. Leider sind die Geschichten teilweise komplett aus dem Zusammenhang gerissen, was aber durch das gute Vor- und Nachwort aufgefangen wird.

Die Autoren und Zeichner der Geschichten gehören zu den größten des Business. So kann man Geschichten von Gardner Fox und Carmine Infantino, aber auch von Mark Waid, Grant Morrison, Mark Millar, Francis Manapul, Brian Buccellato, Humberto Ramos, Mike Wieringo, William Messner-Loebs, Phil Hester und vielen anderen.

Die „Flash Anthologie“ ist der vierte Band der Anthologien Reihe bei DC Deutschland aus dem Hause Panini. Nach Batman, Joker und Harley Quinn wird nun auch dem Flash diese Ehre zu Teil. Dieses liegt vor allem an dem Jubiläum 75 Jahre Flash, aber auch an der Beliebtheit dieses außergewöhnlichen Charakters.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10 Was denkst du darüber?