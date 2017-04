Foster Folge 7 Im Körper eines Menschen Hörspielkritik

Erneut ist ein Vorgesetzter des ehemaligen Polizisten Foster auf brutalste Art und Weise ums Leben gekommen. Erneut bei der Ausübung seiner Pflicht und erneut von den bösen Mächten die das Team von Sonderermittlern geschworen hat zu bekämpfen. Diesmal jedoch kam der Angriff völlig unerwartet, denn eigentlich wollte er seinen Mörder beschützen. Leider ist die Bestie in Jazz gefahren, die junge Frau die schon seit dem Beginn irgendwie mit dem Fall zusammenhängt.

So sind Foster und seine Kollegen nun auf der Beerdigung von Rogers und lernen dort ihren neuen Vorgesetzten kennen – Gerald Noris. Dieser ist ein alter Bekannter des Teams und kennt sich durch einen seiner Vorfahren auch schon mit Sebul aus. So besteht Fosters Team so langsam nur noch aus Experten. Zum einen wäre da Kyle Jones, der sich mit Dämonologie auskennt, Xavier Parker, der einen Teil des Dämons in sich trägt und Hans Kramer, der dem Team als Berater zur Seite steht. Dazu kommt als freier Mitarbeiter noch der Computerexperte Sniffer, der irgendwie mit Foster und dessen krummen Touren unter einer Decke steckt. Nun muss das Team eine alte Schrift entziffern um irgendwie die Dämonen auf der Welt zu stoppen.

Mit dieser alten Schrift findet Kyle einen Weg in die Hölle. Bisher konnten die Kreaturen von dort zwar in unsere Welt vordringen, aber niemals umgekehrt. Die Lösung ist Geschwindigkeit. Mit einem nicht ganz sauberen Deal kann Foster Jazz dazu überreden mit ihm dort hin zu reisen um weitere wichtige Informationen zu sichern. Ein überaus riskanter Plan…

„Im Körper eines Menschen“ ist der siebte Teil der Foster Hörspielserie. Diese siebte Episode ist das dritte Kapitel des zweiten Buchs der Saga und bietet einen Wendepunkt in der Geschichte. Das Team ist scheinbar fast komplett und muss erneut einen Deal mit dem sprichwörtlichen Teufel eingehen. Zum ersten Mal besitzen sie die Möglichkeit in eine andere Dimension einzudringen und dazu benötige sie das Blut eines Dämons. Zufälligerweise ist ein Mensch, der von einem Dämon besessen ist in Gewahrsam, so dass sie Jazz nun für ihre eigene Zwecke nutzen können.

Durch jede neue Episode bekommt die Geschichte immer mehr Tiefe. Die Handlung schreitet mit schnellen Schritten immer weiter voran und Hörspielmeister Oliver Döring schafft es mit „Im Körper eines Menschen“ seine Hörer wieder mit einer gut durchdachten Handlung zu bannen. Interessant sind die ersten Szenen mit dem neuen Chef, der sofort einen soliden, aber auch teilweise unglaublich witzigen Einstand gibt.

Für die Umsetzung der siebten Episode konnte Döring auf seine nun schon seit einigen Episoden bekannte Sprechercrew setzen. So ist erneut Thomas Nero Wollf in der Rolle des Foster, Gerrit Schmidt-Foß in der Rolle des Kyle Jones, Bodo Wolf als Hans Kramer, Philipp Schepmann als Xavier Parker, Antje von der Ahe als Jazz und Asad Schwarz als Sniffer. Neu im Foster Team ist Frank Glaubrecht als Gerald Norris, der sofort einen großartigen Einstand gibt. Dazu kommen noch die Stimmen von Melanie Isakowitz, Katrin Frölich, René Dawn-Claude, F.O. Schenk, Axel Lutter, Christina Puciata, Karsten Glausche, Kenneth Huber, Ulrike Hübschmann, Romanus Fuhrmann, Markus Pfeiffer, Frank Schaff und Kai Schulz.

Die Hörspielserie „Foster“ ist wirklich unglaublich. Im Gegensatz zu den anderen Geister- / Dämonenjäger ist Foster kein klassischer Held, sondern eher der raubeinige Antiheld der Geschichte. Die Wendung am Ende hat die Erwartung auf die nächste Episode nicht gerade kleiner gemacht und auch die Veränderung der Figuren ist wirklich einzigartig und aufregend.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10 Was denkst du darüber?