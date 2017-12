Gebäck in the Days Live in Hamburg von Fettes Brot CD Kritik

1992 haben sich Björn Beton, Dr. Renz und König Boris, Tobi Tobsen und Mighty als Band „Fettes Brot“ zusammengeschlossen. Nach dem Ausstieg von Tobsen und Mighty haben die restlichen drei alleine weitergemacht und haben seitdem konstant den Musikmarkt erobert. Nun sind einige Jahre vergangen und die Rechte der alten Songs wieder an Fettes Brot zurückgegangen, sodass man sich überlegt hatte zu ehren dieser Songs und auch im Rückblick auf die lange und erfolgreiche Zeit mal wieder ein Konzert nur mit den Frühwerken der Band zu veranstalten. Für dieses besondere Konzertereignis hat man sich natürlich die Geburtsstadt der Band ausgesucht und da das erste Konzert in Rekordzeit ausverkauft war, hat die Band noch zwei weitere Konzerte drangehängt.

Damit diese Abende auch wirklich unvergessen bleiben, haben sich die „Brote“ dazu entschlossen das Konzert nicht nur als Live-CD, sondern auch als DVD Dokumentation zu veröffentlichen. Die Live-CD beinhaltet einige der größten Hits der Band, aber auch einige lange vergessenen Songs, die man fast nur als richtiger Fan der Band kennen kann. Als besondere Überraschung haben die Musiker noch viele Gaststars für dieses Projekt begeistern können, so dass man viele Songs in der Originalbesetzung genießen kann. Dazu zählen unter anderem Tobi Tobsen und sein Bruder Mighty, Das Bo, Heißes Eisen, Fatoni, DJ Rabauke, und Gaze.



Als bekanntere Songs der Band kann man beispielsweise „Da Draußen“, „Jein“, „Definition von Fett“ oder auch die Durchbruchssingle der Band „Nordish by Nature“ hören. Zu den unbekannteren Stücken zählen der „Rock Mics“ Remix, „Frikadelle am Ohr“, „Meh‘ Bier“ im Remix, oder auch „Friedhof der Nuscheltiere“. All dieses Songs sind von der Band bewusst ausgewählt worden, da sie mehr oder minder eng mit der Bandgeschichte zusammenhängen. So ist „Friedhof der Nuscheltiere“ beispielsweise der einzige Song in dem Heißes Eisen aka Boris Schwester eine Gesangspassage hat. Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist das Duett mit der Band „Boy“. Zusammen spielen sie einen Remix zwischen dem Fettes Brot Song „Können diese Augen lügen“ und dem Boy Hit „Little Numbers“. Die beiden Songs verschmelzen zu einer perfekten Einheit und es macht wirklich Spaß dabei zuzuhören.



Die DVD stellt das Ganze dann noch einmal bildgewaltig dar. Der Auftritt ist gut zusammengeschnitten und auch die Reaktionen der Fans bei den Songs und Gastauftritten sind beeindruckend. Während des Konzerts sieht man, wie viel Spaß die Musiker haben. Dieses nicht nur bei der Präsentation der alten Songs, sondern auch beim Zusammenspiel mit den anderen Musikern. Vor allem bei „Schlecht“ bei dem die Band nach langer Zeit in Urbesetzung auf der Bühne ist, kann man ihnen den Spaß bei der „Arbeit“ wirklich ansehen. Als besonderen Leckerbissen gibt es immer Interviewsequenzen in denen die Band und deren Freunde immer wieder kurze Anekdoten zu den Songs preisgeben. Leider passiert das auch manchmal mitten im Song, so dass das Liveerlebnis dadurch oft unterbrochen wird.

Zusätzlich befindet sich auf der DVD noch eine Dokumentation über die frühen Jahre der Band. Dazu reisen die drei Musiker in einem blauen „Wohnmobil“ durch Hamburg und präsentieren die Geburtsorte der Band, wie die ehemalige Wohnung von „Schiffmeister“, die jetzt zu einem Kindergarten umgebaut wurde, oder auch das erste Aufnahmestudio in dem nicht nur die Brote, sondern auch Fischmob und andere Bands ihre ersten Alben aufgenommen haben. Heutzutage befindet sich dort ein Bauunternehmen, welche die Band aber gerne für die Aufnahmen in die alten Räume einlässt.

„Gebäck in the Days“ ist eine gute Live-Zusammenstellung erstklassiger Fettes Brot Songs. Die Songs sind ein wenig langsamer als die Originalaufnahmen, machen aber dennoch unglaublich Spaß. Fettes Brot beweist mit diesem Album, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören und dass die Songs auch nach knapp 25 Jahren immer noch nichts an ihrer Aussagekraft verloren haben.

