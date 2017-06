Geisterjäger John Sinclair Folge 113 Mandraka, der Schwarzblut-Vampir Hörspielkritik

Vieles ist in John Sinclairs Leben in der letzten Zeit passiert. Seine ehemalige Geliebte Jane Collins ist wieder aufgetaucht und wurde von den Hexen verstoßen, so dass sie nun wieder irgendwie auf der Seite von John Sinclair steht. Doch kaum ist sie wieder in Johns Leben aufgetaucht, ist Jane auch schon wieder verschwunden. Die Suche nach Jane stellt sich aber nicht als ganz so einfach heraus, da die Hölle andere Pläne mit John und seinen Freunden hat.

John erhält einen seltsamen Anruf eines Mannes, der ihm Informationen über Jane verspicht, wenn John ihn alleine in einem Café in den Docklands trifft. Da John die Falle wittert, nimmt er Suko als seinen Schutz mit. Dort angekommen entdeckt John eine verunstaltete Leiche und findet sich kurz darauf in Ketten gefesselt an einer Wand wieder. Als sein Gastgeber tritt Asmodis auf, der John vor Mandraka warnt, einem Vampir aus Atlantis. Doch danach endet auch die Freundschaft der beiden, denn Asmodis lässt einen Werwolf auf John los. Gleichzeitig muss auch Suko vor der Tür gegen einen Werwolf kämpfen. Für beide sieht der Kampf aussichtslos aus, doch dann erscheint plötzlich ein seltsamer Nebel, der die Monster vernichtet, John und Suko aber am Leben lässt.

Gleichzeitig trennt sich der Magier Myxin von seiner Partnerin Kara. Eigentlich waren die beiden bei einer Untersuchung, doch das plötzliche Auftauchen eines Blutmondes verändert alles. Myxin stellt sich gegen Kara und entwendet ihr sogar ihr wertvolles Schwert. Mit letzter Kraft kann sie noch das Sinclair Team über Myxins Verrat informieren. Doch schon kurz darauf stehen die Freunde vor einem Problem, welches sie an ihre Grenzen führen soll.

Die Hörspielepisode „Mandraka, der Schwarzblut-Vampir“ ist der erste Teil zu einem groß angelegten Vierteiler um den „Planet der Magier“. Der Anfang ist schon sehr spannend und verspricht vielversprechend zu werden. Doch was genau der Einfluss dieses Rückzugsortes des Schwarzblut-Vampirs auf die Welt hat wird sich noch in den folgenden Episoden herausstellen.

Regie führte erneut Dennis Ehrhardt der auch die Geschichte von Jason Dark adaptierte. Als Vorlage diente das John Sinclair Romanheft 296 aus dem Jahre 1984. Diese Geschichte schließt direkt an die vorherige Episode an, so dass man diesmal nichts von der Handlung verpasst und auch kein Zeitsprung für die Hörspiele gemacht wurde. Wie auch bei den anderen Geschichten, wurde diese auch für unsere heutige Zeit adaptiert, so dass sie perfekt in unsere Zeit passt.

Auch für diese Episode konnte Dennis Ehrhardt auf die nun schon lange bekannte Sprechercrew zählen. So kann man erneut Dietmar Wunder als John Sinclair, Alexandra Lange als Erzählerin, Martin May als Suko, Susanna Bonasewicz als Kara, Peter Matic als Myxin und Achim Schülke als Sir James Powell hören. In weiteren Rollen kommen dazu noch Bernd Rumpf, Hannes Steltzer, Robin Brosch, Tim Kreuer, Peter Weis, Stefan Krause, Walter Gontermann, Helmut Zierl und Jürgen Holdorf.

Nach diesem spannendem Auftakt und der völlig unerwarteten Wendung um Myxin bin ich sehr gespannt, wie die Geschichte in Episode 114 „“Die Eismeer-Hexe“ weitergehen wird.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10 Was denkst du darüber?