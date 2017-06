Geisterjäger John Sinclair Folge 114 Die Eismeer-Hexe Hörspielkritik

Der Tote den John Sinclair und sein Kollegen Suko in den Docklands gefunden hat, gibt den Ermittlern ein Rätsel auf. Bei der Untersuchung muss der Gerichtsmediziner feststellen, dass seltsame Stimmen aus dem Loch in der Stirn des Toten kommen. John und Suko erfahren dadurch, dass der Bruder des Toten in Kanada Nachforschungen zur Eismeer-Hexe angestellt hat. Diese ist angeblich der Schlüssel zum Planet der Magier und es ist nicht unbedingt einfach sie zu finden. Als man sich tiefer über den Toten beugt, um mehr zu erfahren springt plötzlich ein Raki, aus dem Loch und beißt den Doktor in die Hand.

Die Rakis sind die Diener von Rakina, der Eismeer-Hexe und verteidigen ihre Herrin mit allen Mitteln. Dies ist dadurch auch nur der Beweis, dass John und Suko auf der richtigen Spur sind. Kurz darauf starten die Freunde nach Kanada um den Spuren des Bruders zu folgen. Schon bald werden sie fündig, können aber in einer abgelegenen Höhle nur den Tod des Mannes feststellen. Auch in seinem Kopf befindet sich ein riesiges Loch und auch aus seinem Kopf kommen Rakis. Diesmal aber mehr als einer, so dass sich die beiden Freunde nach kurzer Zeit einer Übermacht dieser Monster gegenüber sehen.

John und Suko sind aber nicht die beiden einzigen, die den Weg nach Kanada auf sich genommen haben, um die Eismeer-Hexe zu finden. Auch die verstoßene Hexe Jane Collins ist dort, um einen Weg auf den Planet der Magier zu finden. In einem Akt der Barmherzigkeit rettet sie John und Suko vor den Rakis, um ihnen eine Allianz gegen ihre Feindin anzubieten. Doch wie nicht anders zu erwarten verrät Jane die beiden Ermittler schon kurz darauf an die Eismeer-Hexe und bietet ihr den Tod der beiden für eine Passage auf den Planet der Magier.

Mit „Die Eismeer-Hexe“ veröffentlicht Lübbe Audio zusammen mit Regisseur Dennis Ehrhardt und Produzent Marc Sieper den zweiten Teil der großen Saga um den Planet der Magier und dessen Ursprung in Atlantis. Nachdem in Episode 113 der Grundstein für diesen Vierteiler gelegt und der schwarze Vampir Mandraka eingeführt wurde, bleibt dem Sinclair Team keine Zeit auszuspannen, denn die Eismeer-Hexe fordert nun ihre eigenen Opfer und entsendet ihre Rakis in die ganze Welt.

Grundlage für diese Geschichte ist erneut eine Story von John Sinclair Schöpfer Jason Dark. Dabei handelt es sich um das John Sinclair Romanheft 309 aus dem Jahre 1984. Auch wenn zwischen den beiden Originalgeschichten einige Ausgaben lagen, ist es Ehrhardt gelungen die beiden Geschichten perfekt zu verknüpfen und einen spannenden Handlungsbogen zu erschaffen, bei dem Jane Collins wieder etwas mehr in den Mittelpunkt gerückt wird.

In dieser Episode kann der Sinclair Fan erneut die nun schon seit einiger Zeit bekannten Sprecher zählen. So sind auch in dieser Episode Dietmar Wunder als John Sinclair, Alexandra Lange als Erzählerin, Martin May als Suko, Susanna Bonasewicz als Kara, Franziska Pigulla als Jane Collins und Achim Schülke als Sir James Powell zu hören. In weiteren Rollen kommen dazu noch Stefanie Kirchberger, Douglas Welbat, Linda Fölster, Peter Weis, Fjodor Olev, Stefan Krause, Achim Buch, Arlette Stanschus, Tim Kreuer, Pjotr Olev, Karin Rasenack und Kristina von Weltzien.

„Die Eismeer-Hexe“ war ein gelungener zweiter Teil in einer großen Saga. Die Idee mit den Rattenkreaturen in den Köpfen der Menschen ist ein sehr guter Einfall und macht die Eismeer-Hexe nur umso unheimlicher und unnahbarer. Mit der Episode „Planet der Magier“ geht die Handlung weiter und ich bin sehr gespannt, wie es in dieser Folge weitergehen wird.

