Inspector Barnaby Collector’s Box 5 DVD Kritik

Inspector Barnaby ist eine der am längsten ausgestrahlten Krimiserien des britischen Fernsehens. Schon seit 20 Jahren lösen die Barnabys die verzwicktesten Krimifälle, wobei ihnen dabei niemals die Portion Humor verloren geht. Edel:Motion veröffentlicht nun die fünfte Collector’s Box in der die Einzelvolumes 21 bis 25 enthalten sind. Dabei war Volume 21 die erste Besonderheit dieser Box, da dort Inspector John Barnaby (Neil Dudgeon) den Titel von seinem Cousin Tom Barnaby übernimmt. Des Weiteren beinhaltet die Box auch Episode 100 im Volume 25 was ein besonderes Jubiläum darstellt. Zur Seite stehen ihm zuerst Sergeant Ben Jones (Jason Hughes), der abgelöst wird von DS Charlie Nelson (Gwilym Lee) und die neue Gerichtsmedizinerin Dr. Kate Wilding (Tamzin Malleson) sowie seine Frau Sarah Barnaby (Fiona Dolman).

Volume 21 enthält die folgenden vier Fälle

Unter Oldtimern (Death in the Slow Lane)

Mr. Bingham ist nicht zu sprechen (Dark Secrets)

Gesegnet sei die Braut (Echoes of the Dead)

Ein Funke genügt (The oblong Murders)

In der ersten Episode des Volumes „Unter Oldtimern“ finden Schüler eines altehrwürdigen Mädcheninternats den Rennwagen und die Leiche eines vor Jahren verschollenen Profi-Rennfahrers. Der gerade in Midsomer angekommene John Barnaby beginnt mit den Ermittlungen. Diese stehen aber unter einem schlechten Stern, da gleichzeitig auf dem Gelände des Internats eine Oldtimershow stattfindet. Zu allem Überfluss ist auch noch einer von Midsomers bekanntesten und beliebtesten Radiomoderatoren einer der Preisrichter. Doch schon kurz darauf wird auch dieser ermordet aufgefunden, was Barnaby vor ein großes Rätsel stellt, denn Verdächtige hat er viele.

Im zweiten Film „Mr. Bingham ist nicht zu sprechen“ beschwert sich Sozialdienstmitarbeiter Gerry Dawkins über das Verhalten der Familie Bingham. Eigentlich wollte er nur nach dem Rechten bei den Bingham Eltern sehen, doch wie schon so häufig ist er ein nicht gern gesehener Gast. Barnaby und Jones (Jason Hughes) schauen einmal nach, werden aber ebenso unfreundlich abgewimmelt. Erst als die Leiche von Dawkins im Fluss aufgefunden wird, können sich die Binghams dem Verhör nicht mehr entziehen. Was Barnaby dabei herausfindet ist wirklich unglaublich.

Bei „Gesegnet sei die Braut“ findet die junge Jo ihre Mitbewohnerin Diane Price ermordet in der Badewanne auf. Wäre dies nicht schon schlimm genug, ist Diane noch in ein Brautkleid gekleidet und so drapiert worden, wie bei einem längst gelösten Kriminalfall. Kurz darauf wird Jos Freundin Fran ermordet aufgefunden, die Jo für einige Nächte aufnehmen wollte. Barnaby und Jones sind überfragt, da der örtliche Pub vor Verdächtigen nur so überfüllt ist. Alen voran der Besitzer des Pubs, der früher selbst ein Polizist war, sowie der Tankstellenbesitzer, der unter der Fuchtel seiner Eltern steht.

In der letzten Episode „Ein Funke genügt“ muss sich Jones Undercover in die geheimnisvolle Oblong-Sekte einschleusen. Diese ist der letzte bekannte Aufenthaltsort von Laura Oliver, der Tochter eines guten Freundes von Dr. Bullard. Zu Beginn läuft alles sehr gut. Jones Tarnung geht auf und er kann sehr viel in Erfahrung bringen. Als seine Tarnung schlussendlich auffliegt, wird er auch sofort in weitere Ermittlungen einbezogen. Laura ist zwar wieder da, gleichzeitig taucht aber die Leiche der Verwalterin und Sprecherin der Sekte auf.

In Volume 22 der Inspector Barnaby Filmreihe sind folgende Filme enthalten:

Die Druiden kommen (The Sleeper under the Hill)

Das Biest muss sterben (The Night of the Stag)

Vier Bräute für Christus (A Sacred Trust)

Die Vögel (A rare Bird)

In der ersten Episode der Box die den schönen Titel „Die Druiden kommen“ trägt, wird auf dem Altarstein in einem alten Steinkreis mit dem schönen Namen Crowcall Circle die ausgeweidete Leiche von Alex Preston gefunden. Dieser wollte den Steinkreis eigentlich einreißen um dadurch sein Grundstück noch ein wenig zu vergrößern. Den Hohepriestern der örtlichen New Age Druiden war dieser Plan bekannt, jedoch wären sie laut eigener Aussage nicht dazu in der Lage jemanden umzubringen. Als Barnaby und Jones mit den Ermittlungen beginnen gibt es ein weiteres Opfer in Crowcall Circle. Diesmal ist es zwar nur ein Hase, trotzdem verhärtet sich der Verdacht gegen die Druiden. In der folgenden Nacht wird die Hohepriesterin der Druiden ermordet, so dass Barnaby und Jones wieder ganz am Anfang ihrer Ermittlungen stehen.

In der zweiten Episode der DVD Box „Das Biest muss sterben“ wird der Steuerfahnder Peter Slim mit einem mehrfach gebrochenen Genick in einem Fass Cider tot aufgefunden. Durch einen dummen Zufall hat das halbe Dorf von diesem Cider getrunken. Was zu diesem Mord geführt hat ist bisher noch unklar, da Slim zwar viele Feinde hatte, niemand aber so weit gehen würde ihn zu ermorden. Kurz Zeit später taucht der größenwahnsinnige Prediger Norman Grigor in der Stadt auf und will gegen den Ausschank von Alkohol vorgehen. Dabei schreckt er vor keinem Mittel zurück. Könnte er etwas mit dem Mord zu tun haben?

In der dritten Episode der Box „Vier Bräute für Christus“ werden die antiken Scheiben eines Klosters eingeworfen. Dieses ist zwar sehr ärgerlich doch Barnaby und Jones beginnen erst mit den Ermittlungen als die Oberin des Klosters ermordet aufgefunden wird. Wer könnte ein Gräuel gegen die letzten vier Schwestern des Ordens haben? Einer der Verdächtigen ist der Ortsansässige Pfarrer, der schon lange ein Auge auf das Kloste geworfen hat. Doch ist der Tatbestand wirklich so einfach, oder gibt es noch ein anderes Motiv für den Mord?

Die letzte Episode „Die Vögel“ führt Barnaby und Jones buchstäblich in den Wald. Ein Vogelbeobachter wird auf brutalste Art und Weise ermordet und dann um die Spuren zu verwischen in einen See geworfen. Da am Abend vorher ein Streit über einen seltenen Vogel ausgebrochen ist, haben Barnaby und Jones schnell ihren ersten Verdächtigen, da der ermordete der war der die Sichtung des Vogels angezweifelt hat. Erschwerend kommt hinzu, dass der Ermordete eine SMS vom Tatverdächtigen erhalten hat. Zu ihrem Pech hat der Verdächtige ein Alibi, was den Fall fast unlösbar macht. Dann kommt die Witwe des Ermordeten ins Spiel, die trotz der Nichtzeugungsfähigkeit ihres Ehemannes Schwanger ist.

Die vier Episoden von Volume 23 sind:

Du bist tot! (The Dark Rider)

Ein Mörder kommt nach Hause (Murder of Innocence)

Sonne, Mord und Sterne (Written in the Stars)

Der Tod geht ins Kino (Death and the Divas)

In der ersten Episode „Du bist tot!“ sieht Bentham DeQuetteville vor seinem Tod die Gestalt eines kopflosen Reiters, die seit Jahren zum Familienfluch gehört. Es heißt, dass immer wenn diese Figur auftaucht und auf einen Angehörigen der Familie zeigt, diese Person kurz darauf stirbt. Während Barnaby und Jones die Ermittlungen beginnen, sind die übrigen Mitglieder der Familie vor allem an der Inszenierung einer Schlacht zwischen ihrer und der Nachbarsfamilie interessiert. Doch dann geschieht ein zweiter Mord. Julian DeQuetteville (James Callis) wird ermordet und auch er hat kurz zuvor den kopflosen Reiter gesehen.

In der zweiten Folge „Ein Mörder kommt nach Hause“ möchte der verurteilte, aber nun wieder freie Mörder Grady Felton sein altes Haus verkaufen. Da er dies nur vor Ort machen kann, muss er nun wieder in seine Heimatstadt zurück, in der er überhaupt nicht willkommen ist. Vor allem die Eltern des Opfers sind an einer Hetzjagd gegen Felton beteiligt. Schon kurz darauf geschieht der erste Anschlag auf Feltons Leben und Barnaby und Jones werden in den Fall eingeschaltet. Doch das ist noch nicht alles, denn Felton hat eine Todesliste auf der auch der Name von Ben Jones steht.

In der dritten Episode „Sonne, Mord und Sterne“ geschieht ein Mord bei einer Sonnenfinsternis. Der Hobby-Astronom Jeremy Harper wird von einem Meteoriten erschlagen. Dieser ist aber nicht vom Himmel gefallen, sondern bewusst als Waffe eingesetzt worden. Harper hatte sich im Vorfeld für den Erhalt der bronzezeitlichen Kultstätte Moonstone Ridge eingesetzt und ist darüber mit dem Geschäftsführer des Observatoriums Lawrence Janson in Streit geraten. Unterstützer von Harper sind Gagan Dutta und Peter Groves, die schockiert von dem Mord sind. Kurz darauf wird auch Groves ermordet. Aufgespießt von einer historischen Lanze.

Im letzten Fall der Box „Der Tod geht ins Kino“ wird in Midsomer Langley ein Filmfestival über die lokale Schauspielerin Stella Harris veranstaltet. Diese war in den 1960er Jahren ein aufgehender Stern am Gruselfilm-Himmel, bis ihr eine Rolle von ihrer Schwester weggeschnappt wurde. Doch während der ersten Vorstellung wird gleichzeitig die Biographin der beiden Schauspielerinnen ermordet. Warum ist noch unklar, jedoch benutzt der Mörder die Filme von Stella als Vorlage. Schon kurz darauf wird auch noch der Veranstalter des Filmfestivals ermordet, ebenfalls nach Vorlage eines Films. Für Barnaby eine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen – zum Glück ist er ein großer Fan der der Stella Harris Filme…

Die vier Episoden von Volume 24 sind:

König Dame Tod (The Sicilian Defence)

Reif für die Rache (Schooled in Murder)

Wer mit Geistern spielt… (The Christmas Haunting)

Da hilft nur Beten (Let us prey)

In der ersten Episode des Volumes „König Dame Tod“ Wacht die junge Harriet Farmer nach einem Jahr aus dem Koma auf. Leider kann sie sich nicht mehr an die Nacht erinnern in der sie einen Schlag auf den Kopf bekommen hat und in der ihr Freund mit dem sie Midsomer verlassen wollte, verschwunden ist. Kurz darauf wird der Schach-Autor Edward Stannington ermordet im Wald aufgefunden. Doch dies bleibt nicht der letzte Tote, denn ein paar Tage darauf wird Harriets Vater, ein bekannter Schachlehrer vor seiner Haustür erwürgt. Bei beiden Leichen lag ein Notizzettel mit einigen Schachzügen. Barnaby und Jones beginnen zu ermitteln und haben dabei nicht nur einen Verdächtigen, denn jeder im Schachmilieu würde über Leichen gehen um das jeweilige Ziel zu erreichen.

In der zweiten Episode „Reif für die Rache“ wird eine Mitarbeiterin der ortsansässigen Käsefabrik mit einem Regal des berühmten Midsomer Blue Käses erschlagen. Die einzige Spur führt zu einer reichen Eliteschule, auf der die Tochter der Ermordeten Schülerin ist. Leider sollte dies nicht mehr lange so sein, da irgendetwas vorgefallen zu sein scheint, welches sie unwürdig für die Schule macht. Doch Midsomer wäre nicht Midsomer wenn nicht kurz darauf der nächste Mord passieren würde. Der Ehemann der Elternsprecherin der Eliteschule wird im eigenen Garten ermordet. Auch dieser hatte etwas mit der Molkerei zu tun, dennoch gibt es hier noch kein Muster sowie ein Motiv für die Morde.

Bei „Wer mit Geistern spielt…“ wird kurz vor Weihnachten ein Mann in einem angeblichen Spukhaus mit einem alten Schwert erstochen. Als Barnaby zum Tatort kommt, wartet schon sein neuer Assistent Charlie Nelson auf ihn. Da diese Spukgeschichten die einzige Attraktion des Dorfes sind, hört man mit den so genannten Geistertouren aber nicht auf, was ein weiteres Mordopfer fordert. Verdächtige gibt es viele und alle die an den Geistertouren teilnehmen haben nach näherer Betrachtung auch ein Motiv für die Morde.

In „Da hilft nur Beten“ der letzten Episode des Volumes, finden ein Kunsthistoriker und eine Pfarrerin unterhalb der örtlichen Kirche ein verschollenes Wandgemälde. Kurz darauf entdecken zwei Wasserschutzbeamte die Leiche einer jungen Frau. Dieser wurde ähnlich wie einer Figur auf dem Wandgemälde das Gesicht mit einem Jutesack abgedeckt. Anschließend wurde sie in den Fluss geworfen. Dieses ist das erste Anzeichen der nahenden Apokalypse, da die Stadt seit langem eine große Sturmflut erwartet, die alles vernichten könnte. Während Barnaby und Nelson im ersten Mordfall ermitteln geschieht ein zweiter Mord, der ebenfalls auf dem Wandgemälde abgebildet ist. Barnaby vermutet einen religiösen Zusammenhang, jedoch ist alles ganz anders als es zuerst den Anschein hat.

Die Filme aus Volume 25 tragen folgende Titel:

Der Trüffelschwein-Mörder (Wild Harvest)

Flieg, Mörder flieg (The Flying Club)

Barnaby muss reisen (The Killings of Copenhagen)

Britisches Roulette (The Dagger Club)

In der ersten Episode des Volumes „Der Trüffelschwein-Mörder“ wird Grundbesitzer Martin Strickland auf seinem eigenen Grundstück an einen Baum gefesselt tot aufgefunden. Die Mordwaffe war keine übliche, sondern einige Wildschweine. Das Tatmotiv scheint auf der Hand, da sich Strickland am Abend vorher mit dem Mieter des Nobelrestaurants Wyvern House gestritten hatte. Doch schon kurz darauf können sich der Mieter und dessen Frau die im Wyvern House als Sous-Chefin arbeitet. Alleinerbin ist Martins Tochter Amy, die als Küchenhilfe im Restaurant arbeitet und nun die Vermieterin ihres eigenen Chefs ist. Ihre neuen Pläne stoßen auf nur geringe Gegenliebe und schon kurz darauf ist auch sie tot – vergiftet. Ws kann das Motiv für diese beiden Morde sein?

In der zweiten Episode „Flieg, Mörder flieg“ wird ein Mitarbeiter eines Flugplatzes mitten in der Nacht aus einem fliegenden Flugzeug gestoßen. Während ihren Ermittlungen stoßen Barnaby und Nelson auf seltsame Ungereimtheiten. Zuerst muss der Flughafen gesperrt werden um weitere Nachforschungen durchzuführen, was dem Eigentümer natürlich ein Dorn im Auge ist. In einigen Tagen soll eine wichtige Flugschau stattfinden, die auch die letzte des Flugplatzes sein soll, da die Eigentümer vorhaben diesen zu verkaufen. Das Opfer war Miteigentümer des Flugplatzes, so dass der Mord gerade ganz passend kam. Doch ist dies wirklich der wahre Grund für den Mord?

„Barnaby muss reisen“ ist die Jubiläumsfolge. Für Episode 100 von „Inspector Barnaby“ haben sich die Macher etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ein Mord in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen führt direkt nach Midsomer. Einer der wichtigsten Gebäckhersteller der Grafschaft wird in Dänemark vergiftet. Das Tatmotiv ist unklar, doch schon kurz darauf wird der Bruder des Ermordeten und einziger Erbe der Firma ebenfalls ermordet. Seine Leiche wird zusammen mit einer Lieferung Plätzchen nach Kopenhagen geschickt. Ein Grund für Barnaby und Nelson England zu verlassen und Ermittlungen vor Ort zu betreiben, obwohl die Geburt von Barnabys Kind kurz bevor steht.

Im letzten Fall von Volume 25 „Britisches Roulette“ werden zwei Frauen auf genau die gleiche Art und Weise ermordet. Beide Frauen bekommen ein Roulette-Spiel zugeschickt, welches bei Aktivierung eine Starkstromladung aussendet. Dass es zwei gleiche Morde sind ist schon sehr seltsam, doch die Vorlage für die Tat ist noch seltsamer. Der Täter hat die Morde aus dem ersten Roman eines bekannten Schriftstellers, dessen neues Werk und nun posthum veröffentlicht werden soll. Ist dieser Zeitpunkt ein Zufall, oder hat die geplante Neuveröffentlichung etwas damit zu tun? Kein einfacher Fall, vor allem da Barnaby dank des neuen Familienmitglieds unter konstantem Schlafmangel leidet.

Wie auch schon bei den anderen Collector’s Boxen handelt es sich um die Zusammenstellung der bisher schon bei Edel:Motion erschienen Volumes. Leider hat man sich gegen die bisherigen Veröffentlichungen in Pappboxen entschieden und hat einfach nur eine schmalere Hülle genommen. Ansonsten sind es die gleichen DVDs die schon einmal veröffentlicht worden sind. Für diejenigen die diese schon besitzen ist die Anschaffung der Collector’s Box nicht zu empfehlen. Allen anderen sei diese nur wärmsten ans Herz gelegt, denn die „Midsomer Murders“ wie sie im Original heißen sind immer wieder spannend und witzig und man kann nicht aufhören Barnaby zu genießen.