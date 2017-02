Inspector Barnaby Volume 26 DVD Kritik

Nachdem in der letzten Barnaby DVD Box der 100. Fall für die Ermittler enthalten war, hat diese DVD Box ein ganz anderes Jubiläum, da es nun schon zwanzig Jahre „Inspector Barnaby“ gibt. Zwar hat es in der Serie schon einige Wechsel bei den Assistenten gegeben und auch der Inspektor an sich ist nicht mehr der gleiche wie noch am Anfang, doch an der Serie an sich hat sich nichts verändert. Die Fälle sind immer noch sehr skurril, es gibt zwei oder mehr Leichen, man wird immer noch im Laufe der Episoden auf viele falsche Fährten gebracht und am Ende wird immer eine mehr oder minder logische Erklärung für die Morde geliefert.

Seit geraumer Zeit ist Neil Dudgeon der Chefermittler der Reihe. Als Detective Chief Inspector John Barnaby löst er erneut mit seinen Freunden Detective Sergeant Charlie Nelson (Gwilym Lee), der smarten Gerichtsmedizinerin Dr. Kate Wilding (Tamsin Malleson) sowie seiner Frau Sarah Barnaby (Fiona Dolman) die kniffligsten Fälle. Zur Familie ist in der letzten Episode der letzten Staffel noch das Baby Betty dazugekommen, die seitdem den Barnabys den Schlaf raubt. Auch in dieser Staffel muss Barnaby wieder in vier Folgen die seltsamsten Morde aufklären. Die Episoden dieser Box tragen folgende Titel:

Mord mit Magie (Murder by Magic)

Ein mörderisch guter Song (The Ballad of Midsomer County)

Ein letzter Tropfen (A Vintage Murder)

Und wo sind die Leichen? (Habeas Corpus)

In der ersten Episode von Volume 26 „Mord mit Magie“ wird während eines Auftritts des berühmten Magiers Gideon Latimer eine junge Frau von den Requisiten ermordet. Scheinbar wurde der an der Decke befestigte magische Kasten, in dem Gideon seinen großen Auftritt hatte, angesägt, so dass er früher oder später abreißen musste. Da die Kabel angesägt waren, kann es nur Mord gewesen sein, weshalb Barnaby und Nelson ermitteln müssen. Da Nelson ein Faible für Magie hat, ist dies genau der richtige Fall für ihn ist. Leider bleibt dies nicht der einzige Mord, da schon kurz darauf Latimers Ehefrau während einer Show ermordet wird.

In der zweiten Episode „Ein mörderisch guter Song“ wird der Veranstalter des Midsomer Folk Festivals morgens mit seinem Gesicht in einem Wasserbad mit Eiern und jungen Aalen gefunden. Dieses ist eine Zeile aus einem bekannten Folk Song über die Grafschaft Midsomer und hat scheinbar eine ganz besondere Bedeutung. Bei ihren Ermittlungen stoßen Barnaby und Nelson auf den Selbstmord des legendären Folk-Sängers Johnnie Craver, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere einen schnellen Ausweg gesucht hat. Von ihm soll noch ein unvollendetes Album vorhanden sein, welches scheinbar der Auslöser für den aktuellen Mord war. Doch wie so oft ist eine Leiche noch lange nicht genug.

Die vierte Episode „Ein letzter Tropfen“ führt Barnaby und Nelson auf ein Weingut. Dort haben sich mehrere Besucher bei einer Verkostung den Magen verdorben, kurz nachdem die renommierte Weinkritikerin Nadia Simons den aktuellen Wein als ungenießbar dargestellt hat. Kurz danach ist Nadia tot – zuerst angefahren von einem Auto, danach vergiftet. Wie sich später herausstellt, hat Nadia Geld dafür angenommen den Wein schlecht zu machen, damit der Wert des Weingutes sinkt. Doch der Besitzer schlägt alle an ihn herangetragenen Angebote aus und schon kurz darauf wird sein stärkster Konkurrent ermordet. Ein Zufall, oder steckt ein perfider Plan dahinter?

Im letzten Fall dieses Volumes „Und wo sind die Leichen?“ verschwindet direkt nach seinem Tode die Leiche des Großgrundbesitzers Gregory Lancaster aus dem offenen Fenster. Da der Tod vom Hausarzt festgestellt wurde, konnte Mr. Lancaster kaum aufgestanden und weggegangen sein. Schon bald beginnt der Streit um die Erbschaft. Da das Haus zu teuer ist will der Sohn es an einen Jugendfreund verkaufen, der zu viel Geld gekommen ist. Schon kurz darauf verschwindet die Leiche des ehemaligen Kindermädchens der Familie aus dem Grab. Irgendjemand will der Familie Schaden, doch aus welchem Grund? Barnaby und Nelson stehen vor einem großen Rätsel, da sie keine Leichen und daher auch keine Anhaltspunkte haben.

Es ist wirklich unglaublich, dass die Krimiserie „Inspector Barnaby“ (im Original „Midsomer Murders“) nun schon zwanzig Jahre auf dem Buckel hat. Die Serie die nach Motiven der Autorin Carolin Graham entstanden ist glänzt vor allem durch die Gemächlichkeit der Geschichten und durch die skurrilen Figuren der Serie. Tatort ist dabei immer die Grafschaft Midsomer in der die Sterberate unglaublich hoch ist. Dennoch ist die Serie auch nach zwanzig Jahren keinesfalls langweilig, da den Autoren immer wieder etwas Neues und Ausgefallenes einfällt.

Volume 26 brilliert nicht nur durch außergewöhnliche Geschichten, sondern auch durch interessante Gaststars. So sind bei „Ein mörderisch guter Song“ die Sängerin Lucie Jones und Schauspieler Clarke Peters (bekannt aus „The Wire“) zu sehen. In „Ein letzter Tropfen“ hat Naoko Mori (bekannt aus „Torchwood“) einen Auftritt, während bei „Und wo sind die Leichen“ Helen Baxendale (bekannt aus „Friends“) mitspielt.

Erneut ist die neue Barnaby Staffel gute Krimi-Unterhaltung. In dieser Veröffentlichung befinden sich die letzten drei Episoden der Original-Staffel 17 sowie der ersten Episode von Staffel 18. Dieses merkt man vor allem daran, dass Betty recht groß geworden ist, aber auch daran, dass die Gerichtsmedizinerin einen Job als Professorin angenommen hat und dafür eine neue Kollegin nun das Team unterstützt.

