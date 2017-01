John Sinclair Classics Folge 27 Wenn der Werwolf heult Hörspielkritik

Eigentlich wollte John Sinclair mit seinen Freunden nur seine Beförderung zum Oberinspektor feiern. Bill Conolly erzählt dumme Witze und John erhält sogar Nachricht von der Polizeischule von einem gewissen Suko. Doch leider ist die Freude nur von kurzer Dauer. Der Abend an sich verläuft völlig ausgelassen und sogar Johns neue Flame Jane Collins erscheint um den Geisterjäger zu Beglückwünschen. Doch schon am nächsten Morgen muss John schon zu seinem nächsten Fall im kleinen Dorf Hawick reisen.

Der Ortsansässige Pfarrer hat um Hilfe gebeten, da nach vielen Jahren scheinbar wieder ein Wolf, beziehungsweise ein Werwolf sein Unwesen treibt. Der Ursprung scheint in der naheliegenden Psychiatrie zu liegen, da diese schon seit ihrer Erbauung bei den Einwohnern von Hawick nicht wirklich beliebt ist. Diese ist dann auch Johns nächstes Ziel, damit er mit dem Leiter der Anstalt reden kann.

Auf dem Weg dorthin hält Kavalier John aber bei einer hübschen jungen Frau mit einer Autopanne an. Dieses ist aber nur ein Ablenkungsmanöver, da Dr. Vivian Delano John nur ausspionieren wollte, um weiteren Schaden zu verhindern. Die Dorfbewohner liegen mit ihrer Furcht vor der Nervenheilanstalt nämlich genau richtig, denn der Betreiber führt heimlich Experimente mit einem Serum durch, welches Menschen in Werwölfe verwandelt. Da ist John Sinclair leider genau der falsche Mann, der Nachforschungen anstellen will.

Mit „Wenn der Werwolf heult“, Episode 27 der John Sinclair Classics Hörspielreihe, vertont Dennis Ehrhardt Gespenster Krimi 117 aus dem Jahre 1975. Diese Geschichte spielt Romantechnisch einige Zeit nach den Ereignissen der letzten Geschichte. Für die Hörspieladaption ist dieser zeitliche Unterschied völlig unerheblich, da beide Geschichten in sich abgeschlossen sind und auch nicht aufeinander aufbauen. Dennoch war es notwendig diesen Wechsel vorzunehmen, da „Der Fluch aus dem Dschungel“ in loser Verbindung mit dem Jane Collins Dreiteiler aus der regulären John Sinclair Reihe steht und sie somit von der Veröffentlichung nah aneinander lagen.

Für die Umsetzung der Geschichte „Wenn der Werwolf heult“ konnte Dennis Erhardt auf die nun schon lange bekannte Sinclair-Sprechercrew setzen. So kann man erneut Dietmar Wunder als John Sinclair, Alexandra Lange als Erzählerin, Detlef Bierstedt als Bill Conolly, Franziska Pigulla als Jane Collins, und Achim Schülke als Sir James Powell hören. In weiteren Rollen kann man Sascha Draeger, Bianca Krahl, Jan-David Rönfeldt, Robin Brosch, Michael von Rospatt, Roberto Rigamonti, Daniela Thuar, Patrick Bach, Daniela Hoffmann, Gerlinde Dillge, Philipp Baltus, Frank Gustavus, Jürgen Holdorf, Hans Jörg Krumpholz, Reent Reins, Ursula Sieg und Peter Weis hören.

Episode 27 ist ein spannendes Hörspiel. Hier konnte Jason Dark noch ganz einfach mit Werwölfen hantieren, da er zu diesem Zeitpunkt noch keine große Hintergrundhandlung mit Lupina erdacht hatte. Dieses macht die Geschichte ein wenig freier und auch phantastischer. „Wenn der Werwolf heult“ ist eine gute frühe John Sinclair Geschichte, die man einfach genießen kann.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10 Was denkst du darüber?