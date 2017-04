John Sinclair Classics Folge 28 Die Geisterhöhle Hörspielkritik

Die kleine Ortschaft Scalford ist eigentlich ein total idyllischer Fleck Erde…wären da nicht die „Brothers of Bloodshed“ eine Rockerbande, die schon seit vielen Jahren dort ihr Unwesen treibt. Nun ist kurz vor dem alljährlichen Dorffest ein Machtkampf um die Krone der „Bloodsheds“ ausgebrochen und Rocker Toothie hat seinen Anführer Cullen „Muff“ Potter herausgefordert. Dieses hat er natürlich nicht offen gemacht, sondern durch das Einfädeln eines Drogendeals, was von Muff immer schon verabscheut wurde.

So kommt es dann auch, dass Muff und zwei seiner Freunde der Sache auf den Grund gehen wollen und zu einer alten Höhle in der Nähe des Dorfes fahren um die Drogen loszuwerden. Leider hat Muff nicht mit der Verschlagenheit von Toothie gerechnet, so dass Muff von einem seiner eigenen Männer verraten wird. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt, bei dem ein lange vergessenes Übel geweckt wird. Vor vielen Hundert Jahren haben Dorfbewohner eine Kreatur der Hölle in dieser Höhle eingesperrt, die nun durch die Kampfhandlungen und die Raffgier der Rocker wieder zum Leben erweckt wird.

Durch einen kurzen Blick kann die Kreatur die Rocker in ihren Bann schlagen und sendet sie dann auch sofort aus, um die Nachfahren ihrer damaligen Peiniger einzufangen. Das Dorffest ist dazu genau der richtige Ort und so beginnen Muff und seine Kumpanen dort Angst und Schrecken zu verbreiten. Zum Glück ist auch der Dorfpolizist Dave Lipton vor Ort, dem es schwer verwundet gelingt John Sinclair zu alarmieren. John kommt sofort, ist aber leider nicht so gut ausgerüstet wie bisher, da Scotland Yard ihm keine neuen Silberkugeln bezahlen möchte…

Episode 28 der John Sinclair Classics Reihe ist eine zweigeteilte Folge. Der Hauptteil der Geschichte ist das Leben im kleinen Örtchen Scalford und der interne Machtkampf in der Rockergang. Erst im letzten Drittel der Geschichte kommt John Sinclair dazu und beginnt in seiner typischen Manier mit dem Kampf gegen das Übersinnliche. Dabei nutzt der Geisterjäger auch jeden Trick, wie er bei seinem Kampf gegen den besessenen Rockeranführer Muff Potter beweist. Dennoch wird der Kampf gegen den uralten Dämon einer der schwersten Kämpfe seiner Karriere werden, denn das Monster kann seinen Gegner mit einem einzigen Blick in seinen Bann schlagen.

Auch für die Umsetzung von „Die Geisterhöhle“ konnte John Sinclair Classics Regisseur Dennis Erhardt auf die Sinclair-Sprechercrew zählen. So sind in den Hauptrollen erneut Dietmar Wunder als John Sinclair, Alexandra Lange als Erzählerin und Achim Schülke als Sir James Powell zu hören. Dazu kommen noch Nadine Schreier als Sarah, Bert Franzke als Muff Potter, Fjodor Olef als Jasper, Nils Rieke als Dave Lipton, Konstantin Graudus als Edge, Jacob Weigert als Skip, Peter Weis als Archie, Thomas Petruo als Toothie, Tim Grobe als Buck und Wolf-Dietrich Sprenger als Jack McKenzie.

„Die Geisterhöhle“ ist eine etwas andere „John Sinclair Classics“ Episode, da sie eine Mischung aus „Sons of Anarchy“ und „John Sinclair“ ist. Persönlich habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt und fand die Mischung auch wirklich gelungen. Auch wenn das Vorgeplänkel etwas gedauert hat fand ich die Geschichte nicht langweilig und war eher interessiert, wie der Rockerboss von seinem Thron gestürzt werden sollte.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10