Lazer Team Blu-ray Kritik

Vor gut 40 Jahren ist ein Raumschiff auf der Erde gelandet. Dieses wurde natürlich von der Regierung abgestritten. Doch das ist natürlich nur eine reine PR-Maßnahme, da man in der Lage war eine Botschaft die in dem Raumschiff war zu entschlüsseln. In dieser Botschaft berichtet ein Außerirdischer von einer kommenden Gefahr für die Erde und dass die Menschen einen Champion ernennen müssen, der sich dieser Gefahr entgegenstellt. Wenn dieser dann soweit trainiert ist und der Kampf um die Erde kurz bevor steht, wird ein weiteres Raumschiff mit einer Rüstung auf die Erde kommen um die Erde zu retten.

Nun steht dieser Tag kurz bevor und der gut trainierte Adam (Alan Ritchson) kann es gar nicht erwarten die Rüstung des Perseus in Empfang zu nehmen. Leider geht bei der Übergabe etwas schief, denn die beiden Chaoten Woody (Gavin Free) und Herman (Colton Dunn) schaffen es durch ein Feuerwerk das Raumschiff zu beschädigen und abstürzen zu lassen. Bei ihnen ist noch Deputy Hagan (Burnie Burns), der das Abschießen des Feuerwerks verhindern wollte, und das Sportass Zach (Michael Jones), der von Hagan wegen Ruhestörung festgenommen wurde.

Da das Raumschiff nun direkt vor ihrer Nase liegt, beginnen die vier es auch zu untersuchen. Zach probiert einen der Handschuhe an, die im Raumschiff liegen, während Herman die Stiefel anzieht. Woody ist begeistert vom Helm und da alle etwas anhaben zieht Hagan den anderen Handschuh an. Ein großer Fehler, denn die „Rüstung“ verbindet sich sofort mit dem Körper und kann nicht mehr von diesem getrennt werden. Die ersten Versuche die einzelnen Bestandteile auszuprobieren gehen schief und auch das Training auf der geheimen Militärbasis ist nicht wirklich vielversprechend. Zu ihrem großen Unglück hat die andere Partei auch Abgesandte entsendet, die den Champion noch vor dem Turnier stoppen sollen.

Mit dem Film „Lazer Team“ bieten Regisseur Matt Hullum und Autor und Hauptdarsteller Burnie Burns von Rooster Teeth eine unglaubliche Science Fiction Parodie, die sich an den unterschiedlichsten Genre bedient. So werden nicht nur die klassischen Science Fiction Stories über den Kampf zwischen Aliens und Menschen aufs Korn genommen, sondern durch die seltsame Rüstung die auch immer beliebter werdenden Superheldengeschichten.

Der Film beginnt eigentlich wie ein klassischer Science Fiction Film, wird dann aber durch das Auftauchen der vier „Freunde“ aufgebrochen. Als dann noch das zweite Raumschiff erscheint, wird man ein wenig an den klassischen „Invasion vom Mars“ oder „Hilfe, die Körperfresser kommen“ erinnert, da auch dort die Menschen von Aliens übernommen wurden. Bei „Lazer Team“ sind es einige Soldaten, die den Auserwählten stoppen sollen.

Den Machern von Rooster Teeth ist eine amüsante Komödie gelungen, die leider im zweiten Teil des Films kippt. Der Anfag ist ganz witzig, doch leider bleiben die Witze flach und auch die Entwicklung der Figuren ist nicht wirklich vorhanden. Vor allem das hohle Sportass Zach ist mir persönlich im Laufe der Handlung immer mehr auf die Nerven gegangen.

Wer die Clips von Rooster Teeth mag, der wird auch diesen Film mögen. Die Effekte sind in Ordnung und auch die Handlung ist im Großen und Ganzen Okay. Der Kampf gegen das Alien ist spannend und auch die Wendung der Geschichte war nicht wirklich vorhersehbar.

Die Blu-ray Version des Films kommt im Director’s Cut mit einer Menge an Bonusmaterial. Dieses beinhaltet unter anderem Deleted Scenes, Outtakes, Concept Art sowie Orchesteraufnahmen des Soundtracks. Dadurch erhält man das komplette Paket Unterhaltung, welches den Film noch abrundet und um einiges interessanter macht.

Karsten Kloß bewertete mit 7/10 Was denkst du darüber?