Lewis Der Oxford Krimi Collector´s Box 3 DVD Kritik

Zum Abschluss der „Lewis – Der Oxford Krimi“ Reihe veröffentlicht Edel:Motion nun noch einmal die Staffeln sieben, acht und neun in einem schicken Schuber. Leider handelt es sich dabei genau um die gleichen Ausgaben, die schon einmal einzeln erschienen, sind und bieten daher dem Fan nicht wirklich was Neues. Dennoch gibt es aber Personen, die erst jetzt durch Zufall auf Lewis aufmerksam geworden sind, oder die sich nicht unbedingt sofort alle Boxen nacheinander kaufen. Für diesen Personenkreis ist der Erwerb dieser Box genau das Richtige, da man dadurch die geballte Ladung Lewis erhält. Wie auch schon in den vorherigen Boxen kann man auch hier die Abenteuer von Detective Chief Inspektor Lewis (Kevin Whately) und Sergeant Hathaway (Laurence Fox) – der in Staffel acht befördert wird – sowie Chief Superintendent Jean Innocent (Rebecca Front) und Gerichtsmedizinerin Dr. Laura Hobson (Clare Holman).

Folgende drei Filme sind in der DVD Box von Staffel 7 enthalten:

Stimmen aus dem Jenseits (Down among the Fearful)

Wer die Toten stört (The Ramblin‘ Boy)

Forschungsopfer (Intelligent Design)

Der erste Fall „Stimmen aus dem Jenseits“ ist ein vertracktes Verwirrspiel, welches Lewis und Hathaway nicht nur ein Rätsel zu lösen gibt. Zuerst wird ein junger Student ermordet, der als Nebentätigkeit scheinbar seine Gabe genutzt hatte um mit Toten zu sprechen. Dieser wurde aber nicht einfach nur umgebracht, sondern zuerst sediert und dann ganz langsam vergiftet, ein brutaler Tod, der nur ein persönliches Motiv vermuten lässt. Bei näheren Ermittlungen finden Lewis und Hathaway heraus, dass es sich bei dieser Gabe des Studenten nur um einen Schwindel gehalten hat um verwertbare Ergebnisse für eine aktuelle Studie zu erhalten, könnte dies das Motiv sein? Kurz darauf wird die Kommilitonin des Opfers während eines Laufs vergiftet. Nur sie hätte Antworten auf alle Fragen gehabt.

Im zweiten Fall „Wer die Toten stört“ muss Lewis einmal alleine ermitteln, da Hathaway im Urlaub ist – wenigstens behauptet er das. In Wahrheit hilft er bei einem Hilfsprojekt der Kirche, doch das soll niemand erfahren. Lewis hingegen muss einen mehr als komplizierten Fall lösen, nämlich einen ohne Leiche. Nach einem wichtigen Geschäftsessen ist die junge Frau von Investor Faulkner verschwunden. In der Nähe des Anwesens taucht plötzlich ein Toter auf, der aber eigentlich schon beerdigt sein sollte. Würde die Suche nach ihr und der vermutete Mord nicht schon genügen wird einige Tage später auch die Leiche von Dr. Matt Whytby gefunden, dem Bruder der Verschwundenen. Ein Zufall oder steckt doch mehr hinter der Sache?

Im letzten Teil der siebten Staffel „Forschungsopfer“ wird der frisch aus der Haft entlassene Professor Richard Seager in der Nacht von seinem eigenen Auto überfahren. Da Seager betrunken eine junge Frau überfahren hat, liegt der Verdacht nahe, den Täter in der Familie des Opfers zu suchen, doch diese haben alle ein Alibi. Bei Bauarbeiten in der Universität findet man die verweste Leiche einer jungen Austauschstudentin. Diese ist vor vielen Jahren als vermisst gemeldet worden und auch ihr Tod scheint irgendwie mit Seager in Verbindung zu stehen, denn der Name der Studentin war die allerletzte Nachricht, die er vor seinem Tode noch in den Lack seines Autos kratzen konnte.

Im Gegensatz zu den vorherigen Staffeln gibt es diesmal leider nur drei Fälle mit Inspector Lewis. Als Entschädigung haben die Verantwortlichen bei Edel:Motion noch den dritten Fall der Inspector Morse Serie in die DVD getan. Diese ist zwar auch schon in der ersten Morse Box enthalten, aber die hat ja nicht unbedingt jeder. In diesem Film ist es sehr interessant den alten Hasen Lewis noch als jungen Mann als jungen Ermittler zu sehen, der noch nicht alles weiß.

Staffel 8 beinhaltet folgende Filme:

Mit reinem Gewissen (Entry Wounds)

Die Löwen von Nemea (The Lions of Nemea)

Jenseits von Gut und Böse (Beyond Good and Evil)

Der erste Fall „Mit reinem Gewissen“ führt den gerade erst zurückgekehrten Hathaway fast an seine Grenzen. Zuerst wird eine Jagdhütte angezündet, wobei es keine Spuren zu einem Täter gibt. Kurze Zeit später wird ein anerkannter Neurochirurg aus nächster Nähe erschossen. Da die Oxforder Polizei zu diesem Zeitpunkt völlig unterbesetzt ist bittet Chief Superintendant Innocent einen ihrer besten Ermittler seinen Ruhestand zu beenden. Lewis erster neuer Fall führt ihn auch gleich mit seinem ehemaligen Sergeant zusammen, der nun sein Vorgesetzter ist. Bevor sie aber mit den Ermittlungen richtig beginnen können, wartet schon die nächste Leiche auf die Polizisten.

Im zweiten Fall „Die Löwen von Nemea“ wird eine junge Studentin auf ihrer Laufroute ermordet aufgefunden. Ein Messerstich mit einem Profiküchenmesser hat ihrem Leben ein schnelles Ende gesetzt. Doch was ist der Grund für diese Tat? Kann es die kleine Rache an ihrem Ex-Freund gewesen sein, den sie mit ihrem Auto vom Fahrrad gestoßen hat? Oder war es doch eher ihr Doktorvater, der Angst vor einer nicht ganz so schönen Enthüllung hat? Hathaway, Lewis und Maddox fangen ganz vorne an und stoßen dabei auf etwas Unsagbares.

Im letzten Teil der achten Staffel „Jenseits von Gut und Böse“ wird ein alter Fall von Lewis wieder neu aufgerollt. Vor dreizehn Jahren wurden drei Polizisten auf brutale Weise erschlagen. Der einzige Verdächtige war ein skrupelloser Psychopath, der auch kurz darauf von Lewis überführt werde konnte. Doch nun stellt sich heraus, dass es einen Verfahrensfehler gegeben hat, der dem Mann die Freiheit wiederschenken wird. Fast gleichzeitig mit der Neuaufnahme des Falls beginnen auch die Morde, die den früheren Morden wirklich sehr ähnlich sind. Erneut werden wieder Polizisten erschlagen und Lewis und Hathaway haben keinen Anhaltspunkt. Alles ändert sich aber, als ein Mordanaschlag auf Maddox verübt wird.

In der 9. und letzten Staffel sind folgende Filme enthalten:

Zeit der Trauer (One for Sorrow)

Das Ritual (Magnum Opus)

Mord per Post (What lies Tangled)

Der erste Fall „Zeit der Trauer“ führt die Ermittler in die Welt der Tierpräparation. Eine aufsteigende Künstlerin aus diesem Bereich wird kurz nach ihrer ersten großen Vernissage tot aufgefunden. Scheinbar eine Überdosis, doch Laura glaubt dies nicht und beginnt mit weiteren Untersuchungen. Schnell entdeckt sie den wahren Todesgrund, so dass es ein neuer Fall für Hathaway und Lewis ist. Zu allem Überfluss ist dies aber nicht die einzige Leiche, da man auch noch einen weiteren halbverwesten Körper. Scheinbar haben beide Leichen einen Zusammenhang, doch welchen müssen die Ermittler erst noch finden.

Bei „Das Ritual“ wird ein beliebter Collegeprofessor auf brutalste Weise ermordet und man findet ein alchimistisches Bild direkt daneben. Bei der Obduktion findet man ein seltsames Tattoo auf seiner Brust, welches zwar dem christlichen Glauben entspringt, aber dennoch keine direkte Verbindung dazu hat. Bei näheren Nachforschungen stoßen Lewis und Hathaway auf einen kleinen Club von Literaturinteressierten, die ein dunkles Geheimnis miteinander teilen und sich durch einen geheimen Kult von ihren Sünden reinwaschen wollen. Doch dieses ist nicht ganz so einfach wie sie hoffen und schon bald gibt es das nächste Opfer. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Im letzten Teil der neunten Staffel „Mord per Post“ wird ein hochdekorierter Professor beim Durchgehen seiner Post von einer Paketbombe getötet. Ein Motiv für diesen Mord scheint es nicht zu geben. Die Fördergelder für sein Projekt sind alle bewilligt worden und auch so war er ein beliebter Mensch. Dennoch scheint die Nachricht seines Todes niemanden zu überraschen. Seine Frau hat schon lange so etwas geahnt und auch sein Bruder scheint dem Toten nicht wirklich ein Träne nachzutrauern. Lewis und Hathaway tappen im Dunkeln und schon kurz darauf taucht ein weiterer dieser Briefe beim Bruder des Opfers auf.

Da es sich bei den Staffeln immer nur noch um drei Lewis Filme handelt, hat man als besonderen Bonus jeweils eine Episode von „Inspector Morse“ sowie den Pilotfilm von „Der junge Inspektor Morse“ zu den Staffeln beigefügt. Dabei handelt es sich um die Vorgeschichte zu Lewis und ist eine großartige Ergänzung zu den Krimifällen um das smarte Ermittlerteam.