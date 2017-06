Lewis Der Oxford Krimi Staffel 8 DVD Kritik

Nach der siebten Staffel sah es so aus, als wenn die Krimiserie „Lewis Der Oxford Krimi“ zu Ende sei. Nun ist aber nach einigem Warten die achte Staffel erschienen, die einen völlig neuen Status Quo innerhalb der Serie zeigt. Während Lewis (Kevin Whately) seinen Ruhestand mit der Gerichtsmedizinerin Dr. Laura Hobson (Clare Holman) genießt, ist Hathaway (Laurence Fox) nach seiner Zeit im Ausland wieder zurück in Oxford und hat nun den Posten eines Detective Inspectors inne. Ihm zur Seite steht DS Lizzie Maddox (Angela Griffin), die durch die harte Schule ihres neuen Chefs gehen muss. Folgende drei Filme sind in dieser DVD Box enthalten:

Mit reinem Gewissen (Entry Wounds)

Die Löwen von Nemea (The Lions of Nemea)

Jenseits von Gut und Böse (Beyond Good and Evil)

Der erste Fall „Mit reinem Gewissen“ führt den gerade erst zurückgekehrten Hathaway fast an seine Grenzen. Zuerst wird eine Jagdhütte angezündet, wobei es keine Spuren zu einem Täter gibt. Kurze Zeit später wird ein anerkannter Neurochirurg aus nächster Nähe erschossen. Da die Oxforder Polizei zu diesem Zeitpunkt völlig unterbesetzt ist bittet Chief Superintendant Innocent (Rebecca Front) einen ihrer besten Ermittler seinen Ruhestand zu beenden. Lewis erster neuer Fall führt ihn auch gleich mit seinem ehemaligen Sergeant zusammen, der nun sein Vorgesetzter ist. Bevor sie aber mit den Ermittlungen richtig beginnen können, wartet schon die nächste Leiche auf die Polizisten.

Im zweiten Fall „Die Löwen von Nemea“ wird eine junge Studentin auf ihrer Laufroute ermordet aufgefunden. Ein Messerstich mit einem Profiküchenmesser hat ihrem Leben ein schnelles Ende gesetzt. Doch was ist der Grund für diese Tat? Kann es die kleine Rache an ihrem Ex-Freund gewesen sein, den sie mit ihrem Auto vom Fahrrad gestoßen hat? Oder war es doch eher ihr Doktorvater, der Angst vor einer nicht ganz so schönen Enthüllung hat? Hathaway, Lewis und Maddox fangen ganz vorne an und stoßen dabei auf etwas Unsagbares.

Im letzten Teil der achten Staffel „Jenseits von Gut und Böse“ wird ein alter Fall von Lewis wieder neu aufgerollt. Vor dreizehn Jahren wurden drei Polizisten auf brutale Weise erschlagen. Der einzige Verdächtige war ein skrupelloser Psychopath, der auch kurz darauf von Lewis überführt werde konnte. Doch nun stellt sich heraus, dass es einen Verfahrensfehler gegeben hat, der dem Mann die Freiheit wiederschenken wird. Fast gleichzeitig mit der Neuaufnahme des Falls beginnen auch die Morde, die den früheren Morden wirklich sehr ähnlich sind. Erneut werden wieder Polizisten erschlagen und Lewis und Hathaway haben keinen Anhaltspunkt. Alles ändert sich aber, als ein Mordanaschlag auf Maddox verübt wird.

Lange Zeit war der Status Quo bei „Lewis . Der Oxford Krimi“ klar. Lewis war der Chef, Hathaway hat bei ihm gelernt und zusammen haben sie die noch so kniffligsten Fälle gelöst. Nun aber ist Hathaway der Chef und Lewis nur ein Angestellter, der seinen ehemaligen Untergebenen unterstützt. Zu Beginn ist dies ein wenig befremdlich, nicht nur für uns Zuschauer, sondern auch für die Ermittler selbst. Dies ist aber nur kurzzeitig, bevor man sich an diese neue Zusammenarbeit gewöhnt hat.

Wie auch schon bei der letzten DVD Box enthält auch die achte Staffel eine Episode der ersten Staffel von „Inspector Morse“. Diese Serie ist die Vorlage für Lewis und zeigt den Inspector in einer völlig anderen Rolle. Leider wurde die erste Staffel der Serie auch schon einmal als Komplettbox veröffentlicht, so dass diese Episode für eingefleischte Fans nichts Neues ist. Ansonsten ist Lewis wie immer wirklich spannend und die Fälle sind wie immer mehr als außergewöhnlich.