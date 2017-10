Lewis Der Oxford Krimi Staffel 9 DVD Kritik

Acht Staffeln ist es nun her, dass DCI Robert Lewis (Kevin Whately) und sein damaliger Partner James Hathaway (Laurence Fox) zusammen mit Gerichtsmedizinerin Dr. Laura Hobson (Clare Holman) den ersten Fall zusammen gelöst hat. Seitdem ist viel passiert. Lewis ist nun nur noch in beratender Funktion tätig, Hathaway hat jetzt die Position eines Detective Inspectors sowie eine eigene Abteilung inne und als Verstärkung haben die beiden noch die mehr als fähige Polizistin DS Lizzie Maddox (Angela Griffin) als Unterstützung erhalten. Leider geht auch das Beste irgendwann einmal zu Ende, so dass diese nun vorliegende neunte Staffel auch leider die letzte Staffel des äußerst erfolgreichen Oxford Krimis ist. Wie schon von den letzten Staffeln gewohnt beinhaltet auch diese DVD Box drei spannende Kriminalfälle:

Zeit der Trauer (One for Sorrow)

Das Ritual (Magnum Opus)

Mord per Post (What lies Tangled)

Der erste Fall „Zeit der Trauer“ führt die Ermittler in die Welt der Tierpräparation. Eine aufsteigende Künstlerin aus diesem Bereich wird kurz nach ihrer ersten großen Vernissage tot aufgefunden. Scheinbar eine Überdosis, doch Laura glaubt dies nicht und beginnt mit weiteren Untersuchungen. Schnell entdeckt sie den wahren Todesgrund, so dass es ein neuer Fall für Hathaway und Lewis ist. Zu allem Überfluss ist dies aber nicht die einzige Leiche, da man auch noch einen weiteren halbverwesten Körper. Scheinbar haben beide Leichen einen Zusammenhang, doch welchen müssen die Ermittler erst noch finden.

Bei „Das Ritual“ wird ein beliebter Collegeprofessor auf brutalste Weise ermordet und man findet ein alchimistisches Bild direkt daneben. Bei der Obduktion findet man ein seltsames Tattoo auf seiner Brust, welches zwar dem christlichen Glauben entspringt, aber dennoch keine direkte Verbindung dazu hat. Bei näheren Nachforschungen stoßen Lewis und Hathaway auf einen kleinen Club von Literaturinteressierten, die ein dunkles Geheimnis miteinander teilen und sich durch einen geheimen Kult von ihren Sünden reinwaschen wollen. Doch dieses ist nicht ganz so einfach wie sie hoffen und schon bald gibt es das nächste Opfer. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Im letzten Teil der neunten Staffel „Mord per Post“ wird ein hochdekorierter Professor beim Durchgehen seiner Post von einer Paketbombe getötet. Ein Motiv für diesen Mord scheint es nicht zu geben. Die Fördergelder für sein Projekt sind alle bewilligt worden und auch so war er ein beliebter Mensch. Dennoch scheint die Nachricht seines Todes niemanden zu überraschen. Seine Frau hat schon lange so etwas geahnt und auch sein Bruder scheint dem Toten nicht wirklich ein Träne nachzutrauern. Lewis und Hathaway tappen im Dunkeln und schon kurz darauf taucht ein weiterer dieser Briefe beim Bruder des Opfers auf.

Nach nun neun Staffeln ist die britische Krimiserie „Lewis – Der Oxford Krimi“ leider zu Ende. Da sich der Status Quo zwischen den beiden Hauptakteuren in der letzten Staffel ja geändert hatte und Lewis nun nur noch der Assistent ist, musste ein neues Handlungsmuster eingeführt werden. Hierzu diente den Machern die Einführung von Hathaways Familie, so dass seine Figur wieder ein wenig spannender erscheint. Irgendwie hat ihm seine Beförderung nicht gut getan, da dadurch auch die immer wieder vorhandenen kleinen Plänkeleien zwischen den Hauptfiguren fehlen.

Die letzte Episode ist ein würdiger Abschluss für eine wirklich gute Krimigeschichte. Nachdem man ja schon nach Staffel sieben eigentliche ein Ende gefunden hatte, wurde nun ein etwas versöhnlicher Abschluss gefunden. Daher haben die Macher sich nun noch eine kleine Hintertür für eine doch noch mögliche Fortsetzung offen gehalten. Ein geschickter Schachzug, denn damit kann es immer wieder einen weiteren Fall für Lewis und Hathaway geben. Als Bonus gibt es in dieser DVD-Box noch den Pilotfilm der Serie „Der junge Inspektor Morse“.