Monsters and Critics

Nachdem nun schon die einzelnen Boxen sowie eine reguläre Gesamtbox von „Lewis – Der Oxford Krimi“ erschienen ist, veröffentlicht Edel:Motion am 29.06.2018 nun eine aufwendige Collector’s Box im typisch Englischen Busformat. Diese beinhaltet nicht nur 20 DVDs mit 33 Fällen, sondern auch noch einiges an Bonusmaterial und Extras, die man so noch nicht bekommen konnte.

Natürlich dreht sich bei der Krimiserie alles um Detective Inspector Robert Lewis (Kevin Whately), der zusammen mit seinem Sergeant James Hathaway (Laurence Fox) die schwierigsten Fälle aufklärt. Ihnen zur Seite steht dabei immer Gerichtsmedizinerin Dr. Laura Hobson (Clara Holman), die später auch die Lebensgefährtin von Lewis wird. An und für sich ist über die Serie alles gesagt worden. Oxford und die Pubs in Oxford werden immer wieder schön gezeigt und die Morde könnten manchmal einfach nicht skurriler sein. Lewis ist einfach britisch und spiegelt dadurch auch das typische Lebensgefühl wider.

Wie oben schon erwähnt bietet diese Box aber noch viel mehr. Neben dem Soundtrack zur Serie und einem mehr als ausführlichen und gut recherchiertem Booklet, verfasst von Heike Glück von Glücksstern PR, erhält man auch noch ein Original Lewis Pintglas, einen passenden Untersetzer dazu, einen Schlüsselanhänger, zwei Kühlschrankmagnete, eine Oxford Karte sowie ein Pub-Puzzle.

Alles in allem erhält man mit dieser Box das umfangreiche Lewis Gesamtpaket, welches das Sammlerherz höher schlagen lässt und dadurch auch einen würdigen Abschluss für die Serie darstellt.